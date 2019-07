España se mantiene como el quinto país más poblado de la UE que sube a 513 millones de habitantes

Bruselas (EuroEFE).- España se mantiene como el quinto país más poblado de la UE, que alcanzó los 513,5 millones de personas a fecha del 1 de enero de 2019, frente a los 512,4 millones del año anterior, debido a la migración y pese a que, por segundo año consecutivo, en la UE se registraron más decesos que nacimientos.

Por países, Alemania se mantiene como el más poblado de la UE, con 83 millones de personas que representan el 16,2 % de los habitantes del conjunto de la Unión.

Le siguen Francia (67 millones y el 13,1 % del total de la población de la UE), el Reino Unido (66,6 millones y el 13 %), Italia (60,4 millones y el 11,8 %), España (46,9 millones y el 9,1 %) y Polonia (38 millones y el 7,4 %).

A ellos se suman 14 Estados miembros cuya población oscila entre el 1 y el 4 % del total de la UE y otros ocho países con una parte inferior al 1 %, agregó Eurostat.

En 2018, la población europea aumentó en Malta, Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Suecia, Eslovenia, Bélgica, España, Holanda y Reino Unido, mientras que descendió en Letonia, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Lituania.

EU population increased in eighteen EU Member States



Largest population increase observed in Malta (+36.8 per 1 000 residents)



EU population up to over 513 million on 1 January 2019



For more information: https://t.co/aB85xciiO8 pic.twitter.com/i8nB1klT15 EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 10 de julio de 2019

Irlanda cuenta con la tasa de natalidad bruta más alta de la UE, con 12,5 nacimientos por 1.000 habitantes, seguida de Suecia (11,4), Francia (11,3) y el Reino Unido (11), mientras que las tasas más débiles se registraron en Italia (7,3 recién nacidos por cada 1.000 habitantes), España (7,9), Grecia (8,1), Portugal (8,5), Finlandia (8,6), Bulgaria (8,9) y Croacia (9).

La media del conjunto de la Unión Europea fue de 9,7 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

Did you know that 5.0 million babies were born in the EU in 2018, whilst 5.3 million deaths were registered



How about your country

For more information: https://t.co/aB85xciiO8 pic.twitter.com/zOhbimp6O9 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 10 de julio de 2019

Según informó la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, a lo largo de 2018 se contabilizaron en la UE un total de 5,3 millones de fallecimientos por 5 millones de nacimientos, es decir, 118.000 recién nacidos menos que un año antes.

"Esto significa que la variación natural de la población de la UE fue negativa por segundo año consecutivo. La variación demográfica (positiva con 1,1 millones de habitantes suplementarios) se debe por tanto a la migración neta", indicó la institución.

En cuanto a los 5,3 millones de decesos contabilizados en la UE en 2018, unos 46.000 más que en el ejercicio precedente, también Irlanda se situó a la cabeza de los Veintiocho como el país donde menos fallecimientos se registraron, con una tasa de 6,4 fallecimientos por cada 1.000 habitantes.

En la lista de menos muertes registradas en función de la población total le siguieron Chipre (6,6 por cada 1.000 habitantes), Luxemburgo (7,1), Malta (7,6), Holanda (8,9), España y Suecia (ambas 9,1), mientras que el país con una tasa de fallecimientos más elevada fue Bulgaria (15,4), seguida de Letonia (15), Lituania (14,1), Rumanía (13,5) y Hungría (13,4).

La media de decesos por millar de habitantes en el conjunto de la UE fue de 10,4, señaló Eurostat.

Según las últimas proyecciones de población emitidas por Eurostat, la población de la Unión Europea disminuirá en casi un 4%, unas 20 millones de personas, entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de enero de 2100. Tras años de aumento constante, se proyecta que la población de la UE alcance un máximo de 525 millones de personas en 2044, y luego disminuirá progresivamente. En estos cálculos no se tiene en cuenta la salida del Reino Unido de la UE.

Did you know that EU’s population is projected to decrease by almost 4% by 2100



How about your country #WorldPopulationDay



Find out here: https://t.co/B0qJiAMkAl pic.twitter.com/KzngoVdEVW — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 10 de julio de 2019

En este escenario, la población de la UE continuará envejeciendo. Se prevé que la proporción de niños disminuirá ligeramente del 16% a principios de 2018 al 14% para las 2100. Del mismo modo, se prevé que la proporción de personas en edad de trabajar en la población total de la UE disminuirá del 65% en 2018 a 55% en 2100. Por contra, la proporción de personas de 65 años o más en la población total de la UE aumentará en 11 puntos porcentuales, de 20% al inicio de 2018 a 31% para 2100. Como resultado, la edad media se espera que aumente de los 43.1 años actuales a 48.7 en 2100.

Por Javier Albisu (edición: Catalina Guerrero)

