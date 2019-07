Salvini ordena censar campos de gitanos para elaborar un plan de desalojos

Roma (EuroEFE).- El ministro del Interior, Matteo Salvini, pidió este martes a los delegados de Gobierno del país un informe sobre los campamentos de gitanos para localizar a los ilegales y "preparar un plan de desalojo".

En una carta el ministro pide que el censo se elabore en dos semanas y subraya la necesidad de centrarse en las "situaciones de ilegalidad y degradación que frecuentemente se registran en los asentamientos" y "que a menudo constituyen un peligro para el orden público y la seguridad".

El censo, escribe Salvini a los delegados de Gobierno, tendrá que informar sobre el tipo de asentamientos, la densidad de población, las condiciones en los campamentos (presencia de agua, redes eléctricas y de alcantarillado) y el número de menores.

Salvini agrega que para "superar las situaciones de degradación y restaurar las condiciones de legalidad" se realizara un plan de "evacuación progresiva de las áreas ilegalmente ocupadas".

En recientes declaraciones Salvini señaló que "era hora de que los gitanos empezaran a pagar los servicios".

Questa mattina ho scritto a tutti i prefetti per avere un quadro delle presenze nei campi abusivi o teoricamente 'regolari' di rom, sinti e caminanti, per procedere, come da programma, a chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalità.https://t.co/SKhndAigP5