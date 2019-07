Maite Pagazaurtundúa pide a Netflix corregir un error de "El caso Alcàsser"

Bruselas (EuroEFE).- La eurodiputada del grupo Renovar Europa Maite Pagazaurtundúa solicitó este jueves a Netflix corregir un error en la serie documental "El caso Alcàsser" que implica al Parlamento Europeo en la derogación de la doctrina Parot.



La serie documental "El caso Alcàsser", estrenada el pasado 14 de junio, analiza e investiga el asesinato en 1992 de tres adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcàsser que tuvo gran repercusión mediática.



Al finalizar el último de los cinco capítulos de la serie documental aparecen una lista de conclusiones en rótulos, entre ellas una frase en la que se indica que "en 2013 se derogó la doctrina Parot en el Parlamento Europeo".



"La doctrina Parot no se volvió a aplicar tras una sentencia de 2012 del Tribunal de Estrasburgo", órgano que no pertenece a las instituciones de la Unión Europea (UE), y "nada tiene que ver con el Parlamento Europeo", explicó Pagazaurtundúa.



Esta conclusión no se corresponde con la realidad, porque el fin de esta doctrina corresponde al Tribunal de los Derechos Humanos en 2012, institución que no pertenece a la Unión Europea ni tampoco está relacionado con el Tribunal de Justicia de la UE.



La doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 y refrendada por el Tribunal Constitucional, consistía en que los culpables de múltiples delitos de carácter muy grave pagaran hasta 30 años por cada uno de ellos, y no el límite de 30 años por el total en vigor en ese momento.



Esta eurodiputada señala que esta serie acierta en hacer reflexionar sobre las noticias falsas, la manipulación y el tratamiento de las víctimas, siendo aún más importante para ella que sea realmente rigurosa en la expresión de los hechos.



Pagazaurtundúa indicó que "no debe hacerse creer al público que una institución como el Parlamento Europeo está implicada en una decisión puramente judicial".

Para saber más:

► Estrasburgo avala que España no compute las condenas de etarras en Francia