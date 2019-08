Las españolas son las europeas que más tarde estrenan su maternidad

Bruselas (EuroEFE).- Un 8,8 % de los nacimientos de un primer hijo que tuvieron lugar en España en 2017 fueron de madres con 40 años o más, la proporción más elevada en los veintiocho países de la Unión Europea, informó hoy la oficina europea de estadística Eurostat.

Italia (8,6 %), Grecia (6,6 %), Luxemburgo e Irlanda (5,9 %) siguen a España en esta clasificación, mientras que a nivel europeo un 4 % de los primogénitos nacen de madres de 40 años o más.

Por contra, apenas un 1,3 % de madres lituanas que tienen a su primer hijo son mayores de 40 años, seguidas de las mujeres de Polonia (1,4 %), Eslovaquia (1,5 %) y Letonia (1,8 %).

Por otro lado, las mayores tasas de madres que lo son por primera vez antes de cumplir los 20 años se dieron en Bulgaria (12,5 % del total de nacimientos de un primer hijo, o uno de cada ocho), Rumanía (12,1 %), Hungría (8,5 %) y Eslovaquia (8,1 %).

