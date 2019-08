En el Día de la Juventud, la CE pide una educación inclusiva y accesible

Madrid (EuroEFE). Este lunes se celebra el Día Mundial de la Juventud. El lema escogido por Naciones Unidas para 2019 es el de "Transformar la Educación". Hay 1.800 millones de personas con edades comprendidas entre los 10 y los 24 años. Pero más de la mitad de los niños entre los 6 los 14 años no tiene las competencias de base en lectura y cálculo incluso si la mayor parte va a la escuela. Según Naciones Unidas, esta crisis mundial del aprendizaje amenaza los objetivos de desarollo.

La Comisión Europea recoge el guante de Naciones Unidas. y apuesta por la educación "inclusiva y accesible para todos los jóvenes", según una declaración conjunta emitida por los comisarios europeos de Educación, Tibor Navracsics, de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, de Cooperación internacional y de Desararollo, Neven Mimica, y de Economía Digital, Mariya Gabriel.

"En esta ocasión, es importante recordar que hay demasiados jóvenes que viven en las zonas se guerra, que no están escolarizados y que se enfrentan a la pobreza, a la exclusión social, a cuidados de salud de mala calidad, a la desigualdad entre los hombres y las mujeres y a las consecuencias del cambio climático", dicen los comisarios en su declaración.

"Aportar soluciones eficaces a estos problemas, asegurar una paz duradera y construir sociedades cohesionadas en las que los jóvenes puedan desarrollarse constituyen prioridades de la Unión Europea. Para conseguirlo, la UE está decidida a implantar el programa de desarrollo Horizonte 2030 e integrar los 17 objetivos de desarrollo duradero en sus políticas".

