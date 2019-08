Se organiza en Ámsterdam una "fiesta del brexit", en octubre

La Haya (EuroEFE).- Unas 80.000 personas mostraron este jueves su interés en sumarse a una fiesta de despedida al Reino Unido en la playa de Ámsterdam el próximo 31 de octubre -fecha en la que se prevé que los británicos abandonen la Unión Europea -, para "seguir e l brexit desde una tumbona".



En un evento organizado en la red social Facebook por Ron Toekook, de 52 años, más de 11.000 personas han confirmado ya su asistencia a una fiesta en la que "se servirá cerveza alemana, vino francés y patatas fritas holandesas" y habrá "tumbonas en la playa" de Wijk aan Zee, un pequeño pueblo costero al noroeste de la capital.



Otras 70.000 personas han mostrado su interés en acudir al evento y aunque todavía no confirman su asistencia, interactúan con ideas para un acto que busca responder con humor a una decisión generalmente recibida con rechazo por los políticos holandeses.



Además, el organizador explica que se podrá escuchar un repertorio musical apropiado para despedidas, como la canción de 1939 "We'll Meet Again" (nos encontraremos de nuevo), del británico Vera Lynn, o "Should I Stay Or Should I Go?" (¿Debería quedarme, o irme?), de la banda inglesa de punk Clash, grabada en 1981.



Los interesados también están haciendo colaboraciones a la lista musical, y proponen bailar "I want to break free" (Me quiero liberar. Queen, 1984), "It's my party" (Es mi fiesta. Helen Shapiro, 1963), "Highway to hell" (Autopista al infierno. AC/DC, 1979) y "What kind of fool am I" (Qué clase de tonto soy. Sammy Davis, 1962).



"Debe ser un buen adiós para un buen amigo que se embarca en una aventura emocionante pero quizás no demasiado inteligente", explica en su evento este documentalista holandés, que se define como admirador de los británicos y de su cultura.



La fiesta, que contará con miles de británicos que quieren ver cómo su país de origen toma la decisión definitiva de abandonar la Unión, debe ser "amigable y divertida", explica Toekook, que confirma que este evento "no es ninguna broma" y dado el gran interés que ha suscitado, planea "traer una banda de música para que toque en directo" en la playa.



El organizador confirma a la televisión holandesa NOS que ya tiene la playa exacta para acoger el evento, está manteniendo conversaciones con posibles promotores de la fiesta, y este mismo jueves se reúne con las autoridades municipales para discutir los temas de seguridad.

