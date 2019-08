UE aportará 636 millones de euros a iniciativas globales sobre salud y mujer

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) aportará 636 millones de euros en ayudas a iniciativas internacionales destinadas a promover la lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis, así como a favor de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó este sábado que estos compromisos financieros en una rueda de prensa en la cumbre del G7 en Biarritz (suroeste de Francia), donde se debatirá sobre la cooperación para el desarrollo del continente africano y la igualdad de género, entre otros temas.

Proud of our announcement today of new € 550 million record contribution to @GlobalFund. We continue our strong support in fight against #AIDS, #malaria and #tuberculosis.

We hope now other partners will join us!