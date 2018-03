España, el segundo país de la UE con más alertas de productos peligrosos

Bruselas (EuroEFE).- España fue el segundo país que registró más alertas (222) por productos peligrosos en la Unión Europea (UE) en 2017, juguetes en más de la mitad de los casos, según el informe de 2017 del Sistema Europeo de Alerta Rápida (RAPEX).

El estudio recoge un total de 2.201 incidencias, el 53 % de las cuales tuvieron que ver con artículos procedentes de China.

In 2017, all participating countries notified measures taken against unsafe products.

The 3 countries which submitted the most alerts were: Germany (16%), Spain (10%) and France (9%).

