Bruselas propone publicar todos los estudios científicos remitidos a la EFSA

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles hacer accesibles al público todos los estudios científicos que remitan las empresas a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en inglés) para evaluar el riesgo de sus productos, con el objetivo de aumentar la confianza del consumidor.

"Tenemos reglas muy restrictivas y procedimientos que garantizan que las decisiones se toman con sólidas bases científicas y aún así la gente está preocupada", explicó el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, quien subrayó que la iniciativa elevará los niveles de "transparencia" y "escrutinio" en la materia.

La propuesta del Ejecutivo comunitario prevé que los estudios científicos que remiten las empresas a la EFSA con el fin de mostrar que sus productos son seguros y por tanto pueden ser autorizados en la Unión Europea (UE) se pongan a disposición del público poco después de ser remitidos.

