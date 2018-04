La Justicia europea permite a Messi registrar su nombre como marca deportiva

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) falló este jueves que el futbolista argentino Lionel Messi puede registrar artículos y prendas de vestir con la marca "MESSI", anulando así una resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) que veía conflicto con la marca "MASSI".

"El Tribunal General considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término 'messi' al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término 'massi' como un término conceptualmente diferente", indicó el TGUE en un comunicado.

La corte de Luxemburgo estima que "el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente".

Por lo tanto, el TGUE señala que "la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca 'MESSI' para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor un riesgo de confusión con la marca 'MASSI'".

El origen de la disputa se remonta a agosto de 2011, cuando el delantero del FC Barcelona solicitó a la EUIPO el registro de la marca con su apellido y un logotipo asociado.

En noviembre de ese mismo año, Jaime Masferrer Coma, uno de los dirigentes de la firma Casa Masferrer que produce bicicletas, cascos y prendas deportivas de la marca "Massi" se opuso al registro del apellido del jugador ante la EUIPO al considerar que existía "riesgo de confusión" entre ambas marcas.

La EUIPO estimó esa oposición en 2013 y Lionel Messi interpuso un recurso contra la resolución, que esa Oficina desestimó en abril de 2014 "por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión", recordó el tribunal.

La Oficina de Propiedad Intelectual de la UE concluyó entonces que "las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos 'MASSI' y 'MESSI', son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético", de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida por los aficionados al fútbol.

Messi recurrió entonces a la Justicia europea, que este jueves ha dado la razón al futbolista de Rosario.

