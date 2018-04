La confianza en la economía se mantiene en la eurozona y sube en España

Bruselas/Madrid (EuroEFE).- La confianza de los consumidores y empresarios en la economía mantiene los mismos niveles que el pasado mes de marzo en la eurozona con 112,7 puntos, y sube 1,6 puntos en España, hasta alcanzar 110,6, la subida más significativa de las grandes economías del euro, informó el viernes 27/4/2018 la Comisión Europea (CE).

Según el Indicador de Sentimiento Económico (ISE), la confianza descendió entre los consumidores y empresarios en el conjunto de la Unión Europea (UE) en 0,3 puntos, hasta los 112,3 en los Veintiocho.

In April, the Economic Sentiment Indicator (ESI) remained unchanged in the #euroarea (at 112.7 points) & broadly stable in the #EU (-0.3 points to 112.3). The indicators stabilised following three consecutive drops & remain at elevated levels https://t.co/AEI2oj3vfG #eurozone pic.twitter.com/aiuVOO3d2Q