Ultimátum a Airbnb para ajustarse a la normativa europea

Bruselas, (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) dio este lunes un ultimátum a la plataforma de alquileres privados vacacionales Airbnb para que antes de finales de agosto le presente sus propuestas para cumplir la normativa europea de consumidores.

En el caso de que no fueran satisfactorios los cambios en sus políticas propuestos por el propio Airbnb, el Ejecutivo comunitario advierte que la plataforma deberá hacer frente a las "acciones" que puedan tomar las autoridades correspondientes.

"Cada vez más gente reserva su alojamiento vacacional por internet y este sector está procurando muchas nuevas oportunidades. Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con la regulación europea", dejó claro en una rueda de prensa la comisaria europea de Consumo, Vera Jourová.

