Multa de 111 millones de euros a cuatro gigantes de la electrónica

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) impuso este martes una multa total de 111 millones de euros en cuatro casos separados contra las empresas de electrónica Asus, Philips, Pioneer y Denon & Marantz, a las que acusa de aplicar precios más elevados en la venta de sus productos en internet.

"Como resultado de las acciones emprendidas por estas cuatro compañías, millones de consumidores europeos hacían frente a precios más elevados para electrodomésticos, secadores de pelo, ordenadores portátiles y muchos otros productos. Eso es ilegal de acuerdo con las normas de la Unión Europea sobre competencia", declaró en un comunicado Margrethe Vestager, la comisaria europea del ramo.

