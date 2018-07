La forma de una chocolatina, ¿puede ser marca europea?

Bruselas (EFE).- La Justicia comunitaria ha pedido estudiar si la forma tridimensional de la famosa chocolatina "Kit Kat" puede considerarse una marca europea, algo que Nestlé reclama desde hace 16 años.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidió este miércoles a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) que reexamine si la forma de este producto, "Kit Kat 4 barras", puede registrarse como marca en Europa, y desestima así los recursos presentados por Nestlé, la EUIPO y Mondelez contra la decisión del Tribunal General de la UE.

El "Kit kat", registrado en 2006

El origen de la disputa se remonta a 2002, cuando Nestlé pidió el registro como marca europea de las cuatro barras de chocolate y barquillo del "Kit Kat", algo a lo que la EUIPO accedió en 2006, para la categoría de "caramelos, productos de panadería, artículos de pastelería, galletas, pasteles, gofres".

En 2007, el grupo Cadbury Schweppes (actualmente Mondelez UK Holdings) solicitó la anulación de esa marca, al considerar que carecía de carácter distintivo, lo que la EUIPO desestimó.

En 2016 el Tribunal General anuló la resolución de la oficina de propiedad intelectual europea al considerar que cometió un error al concluir que la marca había adquirido carácter distintivo por su uso en la Unión, cuando ello solo se había podido demostrar para una parte de la UE.

Según los jueces europeos, solo se había demostrado que la marca tuviera ese carácter distintivo en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Holanda, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido.

