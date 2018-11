Europa nunca caerá en la cultura estadounidense de litigios, advierte la UE

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, aseguró este miércoles que Europa "nunca caerá en la cultura estadounidense de litigios" entre consumidores y empresas, ya que aspira a un marco legislativo basado en la transparencia y en la reparación colectiva.

"Esto nunca pasará", remarcó durante su intervención el congreso sobre la protección de los consumidores organizada por el Comité Económico y Social Europeo, en el que aseguró que Europa ya cuenta con la normas "más estrictas" al respecto, si bien admitió que queda mucho por hacer, especialmente ante el nuevo escenario establecido por el auge del comercio electrónico.

'Never before have consumers been confronted with such speedy revolution, and a radical change in seller-buyer relationship. I'm happy that after intense national debates, we are able to put forward this constructive proposal' @VeraJourova #NewDealForConsumers #ConsumerSummit pic.twitter.com/CS1hCYAPAO