Bruselas detecta 66 juguetes peligrosos a la venta en España

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (UE) recibió 66 notificaciones de juguetes comercializados en España en 2018 que no cumplían los estándares de seguridad marcados por las directivas europeas, según datos de este organismo, que está tomando medidas para retirarlos del mercado.

Atendiendo a su lugar de origen, cinco de estos 66 juguetes peligrosos fueron producidos en España, según notificaron las autoridades de vigilancia del mercado de la Unión Europea (UE).

