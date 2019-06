Dos de cada tres europeos cambian de conducta al ver riesgos en alimentos

Roma (EuroEFE).- Dos de cada tres europeos han cambiado alguna vez su forma de consumir alimentos tras haber escuchado o leído sobre riesgos asociados a la comida. Este viernes se celebra el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, circunstancia que ha aprovechado la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para realizar el primer análisis sobre este asunto desde 2010.

Cada año, 420.000 personas muerten y 600 millones caen enfermenas por culpa de los alimentos en malas condiciones.

La calidad de los alimentos es un factor más junto a otros como el precio, el sabor, el contenido nutricional o su origen, según el eurobarómetro publicado por la EFSA con motivo de este Día Mundial, que tiene su sede en la ciudad italiana de Parma.

Ell 55 % de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) están muy concienciados los asuntos alimentarios,

7th June is the first ever #WorldFoodSafetyDay!

Food safety is about assuring that food stays safe at every stage of the food chain.



It is everyone's business!

Dos terceras partes de los encuestados han cambiado de comportamiento una o más veces en su vida tras recibir información relacionada con los riesgos que presentan determinados alimentos, una proporción que se mantiene entre los españoles.

La televisión e internet suelen ser las principales fuentes de información, con diferencias entre los jóvenes usuarios de redes sociales y los más mayores, que prefieren medios tradicionales como la prensa o la radio.

Para solo uno de cada cinco europeos, la falta de inocuidad representa la mayor preocupación a la hora de elegir la comida, según el sondeo, realizado en los 28 países miembros de la UE.

El director ejecutivo de la EFSA,Bernhard Url, consideró en un comunicado que es "tranquilizador" ver que a los europeos no les preocupa demasiado la comida que hay en sus platos, lo que se explica por "los avances en ciencia y tecnología, que han ayudado a mejorar los estándares alimentarios y las prácticas de higiene".

Everyone has the right to safe, nutritious and sufficient food.

Whilst enjoying some of the highest standards in the World, we also depend on international cooperation to keep our food safe.

Happy #WorldFoodSafetyDay

cc @V_Andriukaitis #foodsafety pic.twitter.com/VygJebBYtu — EU Food Safety (@Food_EU) 7 de junio de 2019

"El día de la Seguridad Alimentaria resalta reconoce el trabajo de los hombres y mujers, ganaderos, veterinarios, gente del campo, y muchos más que traban todos los días para hacer segura la comida que llega a nuestros platos", ha dicho el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

"El resultado de este estudio muestra el alato nivel de confianza que tienen los europeos en su seguridad alimentaria y en lo que comen. Esto nos motiva y nos hace perseverar en asegurar los altos niveles de nuesatras pautas de producción y consumo", ha dicho.

Entre los asuntos más conocidos por el público están, según la encuesta, el mal uso de antibióticos y hormonas en animales de granja, los restos de pesticidas en alimentos y los aditivos.

Así como los europeos parecen menos preocupados por los transgénicos, en comparación con el anterior barómetro de 2010, han aparecido en el radar nuevos asuntos, como la presencia de microplásticos en la comida.

Otros resultados del informe:

- Dos tercios de los europeos (66%) han cambiado sus pautas de consumo tras recibir información sobre los riesgos en el consumo. Para el 33 por ciento el cambio fue permanente, para un 33 por ciento, el cambio solo fue temporal.

- Los cambios en las pautas de consumo son más habituales en mujeres, sobre todo las de mediana edad y las que tienen alto nivel educativo.

- Las preocupaciones más importantes relacionadas con el consumo son los "residuos de antibióticos, hormonas y esteroides en la carne" (44%), residuos de pesticidas (39%), contaminación en pescado, carne o leche (37%) y los aditivos como colorantes, preservadores o sabores utilizados en alimentos y bebidas (36%).

- La confianza es mayor en científicos (82%) y organizaciones de consumidores (79%), seguido de los ganaderos (69%), autoridades nacionales (60%), instituciones de la UE (58%), ONG (56%) y periodistas (50%). Hay menos confianza en los supermercados y restaurantes (43%) y la industria de la alimentación (36%).