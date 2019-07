Bruselas pone bajo la lupa a Amazon por presuntas prácticas anticompetitivas

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que ha abierto una investigación preliminar contra la multinacional estadounidense de la venta en internet Amazon por presuntas prácticas contrarias a la competencia.



Bruselas sospecha que la firma de Seattle, que funciona como vendedor en línea pero también ofrece su plataforma como escaparate y mercado para comerciantes independientes, recopila y utiliza "información confidencial competitiva" de estos.



"El comercio electrónico ha impulsado la competencia en el comercio minorista y ha ampliado las oportunidades de elección y reducido los precios. Debemos asegurarnos de que las grandes plataformas en línea no eliminen estos beneficios al participar en un comportamiento anticompetitivo", declaró en un comunicado la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.



La eurocomisaria agregó que ha decidido "analizar muy de cerca las prácticas comerciales de Amazon y su doble función como mercado y minorista para ver si la empresa cumple con las normas de competencia de la Unión Europea (UE)".



Por un lado, la Comisión Europea investigará los acuerdos de Amazon que permiten a la división minorista de la tienda en línea fundada por el empresario Jeff Bezos "analizar y utilizar los datos de vendedores terceros" y, en particular, investigará si la firma estadounidense ha utilizado, como vendedor, datos obtenidos de otros comerciantes que operan en su plataforma de manera que afecte a la competencia.



Por otro lado, Bruselas indagará sobre el papel que desempeñan los datos de vendedores terceros a la hora de que Amazon les conceda acceso al "carrito de compra" (Buy Box) de su página web, es decir, que sus productos puedan pasar directamente a la cesta del cliente con un solo "click".



Si la Comisión Europea confirma sus sospechas, Amazon estaría violando las normas europeas sobre acuerdos anticompetitivos entre empresas y las relativas a abuso de posición dominante.



Bruselas abrirá una investigación en profundidad sobre estos aspectos, si bien la CE subrayó que "la apertura de un procedimiento de investigación formal no prejuzga su resultado".



No hay una fecha límite para concluir la investigación, cuya duración estará determinada por la complejidad del asunto, el grado de cooperación de las partes implicadas con la Comisión Europea y el ejercicio del derecho a la defensa.



Bruselas ya ha informado del procedimiento tanto a las autoridades estadounidenses competentes como a Amazon, empresa que en 2018 triplicó sus beneficios respecto al año anterior, hasta alcanzar los 10.073 millones de dólares netos, y que ha anunciado que cooperará con el Ejecutivo comunitario.

