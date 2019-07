Bruselas multa con 242 millones de euros a Qualcomm por precios abusivos

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) impuso este jueves una multa de 242 millones de euros al fabricante de procesadores estadounidense Qualcomm por vender a precios abusivos, por debajo de los costes de producción, los "chipsets" (circuitos integrados auxiliares) de banda base 3G.



Según explicó el Ejecutivo comunitario, la compañía abusaba de su posición dominante con el objetivo de expulsar del mercado a su competidora, la multinacional británica Icera, lo cual es ilegal de acuerdo con las normas de competencia de la Unión Europea (UE).



"Los 'chipsets' de banda base son componentes clave para que los dispositivos móviles se puedan conectar a Internet", declaró la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.



Vestager, que presentó la decisión en una rueda de prensa, añadió que la venta "a clientes clave" de esos productos a precios inferiores al coste de producción por parte de Qualcomm impedía la competencia e innovación y limitaba la oferta disponible para los usuarios en el sector.



Al permitir a los teléfonos inteligentes y a las tabletas conectarse a redes móviles, los "chipsets" de banda base se usan para transmitir mensajes de voz y datos, pero la decisión del Ejecutivo comunitario afecta solo a los de tercera generación (3G).

La Comisión concluyó que Qualcomm tuvo una posición dominante en el mercado global de esos dispositivos entre mediados de 2009 y mitad de 2011, cuando vendió ciertas cantidades de tres de sus "chipsets" de banda base 3G por debajo del coste de producción a las empresas chinas Huawei y ZTE, "dos clientes estratégicamente importantes", según Bruselas.

