¿Qué es la PESCO?

Condiciones para la PESCO

La Cooperación Estructurada Permanente en materia de Defensa (PESCO, en sus siglas en inglés) es una iniciativa, permitida por el Tratado de la UE, que faculta a un grupo de estados miembros a coordinar sus objetivos en el ámbito de la seguridad, las adquisiciones de material bélico y las futuras operaciones conjuntas de defensa y de paz.

Para poder establecer la PESCO los países interesados debían cumplir previamente dos condiciones:

- desarrollar de manera intensiva capacidades de defensa que permitieran el desarrollo de contribuciones nacionales y la participación en fuerzas multinacionales, en los principales programas europeos de equipos militares y en la actividad de la Agencia Europea de Defensa;

- tener la capacidad, a más tardar en 2010, de aportar unidades de combate y apoyo logístico para las tareas mencionadas en el artículo 43 del TUE en un plazo de 5 a 30 días en caso de necesidad, para un período de 30 a 120 días.

Compromisos de España

Los principales compromisos que asume España al incorporarse a la PESCO son:

- Aumentar regularmente los presupuestos de defensa en términos reales para alcanzar los objetivos acordados.

- Aumento sucesivo a medio plazo del gasto de inversión en defensa hasta el 20 por 100 de su gasto total en defensa (objetivo de referencia colectivo).

- Incrementar los proyectos de capacidades estratégicas de defensa conjuntos y "colaborativos".

- Aumentar la proporción de los gastos dedicados a la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de defensa para aproximarlos al 2 por 100 del gasto total en defensa (objetivo de referencia colectivo).

- Establecimiento de una revisión periódica de estos compromisos.

- Desempeñar un papel sustancial en el desarrollo de capacidades dentro de la Unión Europea, incluso en el marco de la Revisión Anual Coordinada de la Defensa (CARD), con el fin de garantizar la disponibilidad de las capacidades necesarias para alcanzar el nivel de ambición europeo.

Miembros y estructura

La organización incluye a 23 países de la Unión Europea (todos menos el Reino Unido, Dinamarca, Malta, Irlanda y Portugal), pero está abierta a todos los estados miembros que quieran unirse.

Con motivo del lanzamiento de la iniciativa, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, dejó clara en Bruselas la voluntad de contar con todos los socios que lo deseen. "Siempre hemos buscado que el desarrollo de esta cooperación estructurada sea inclusivo, siempre y cuando, evidentemente, cada Estado miembro que participe asuma compromisos", declaró Dastis, y también añadió su satisfacción por la buena acogida de la PESCO. "Estamos contentos por que tantos Estados miembros estén deseosos de asumir compromisos para fortalecer un área de la UE, de la construcción europea, que hasta ahora había estado menos atendida", dijo.

La PESCO va a tener una estructura con dos niveles:

- Nivel del Consejo: responsable de la dirección general política y el mecanismo de evaluación para determinar si los estados miembros están cumpliendo con sus compromisos.

- Nivel de proyectos: La eficacia de la PESCO se mide por los proyectos que se desarollen. Cada proyecto será administrado por los estados miembros que contribuyen a ella.

Objetivos y planes

Con la PESCO, los países podrán participar en proyectos comunes de adquisición de sistemas de armas, compartir capacidades con el consecuente ahorro que puede suponer o impulsar operaciones militares que afectan a su seguridad.

Según sus promotores, el proyecto no choca con los intereses de la Alianza Atlántica, "sino que impulsará capacidades que también beneficiarán a la OTAN", en palabras de la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal. "Una Europa más segura colaborará en una OTAN más segura", añadió.

Por su parte, la alta representante de la UE para la política exterior y de seguridad, la italiana Federica Mogherini, informó de que ya se están estudiando más de cincuenta proyectos concretos de capacidades o misiones en los que los miembros de la PESCO ampliarán se cooperación militar.

