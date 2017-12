Diez años del Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa fue firmado hace exactamente 10 años y fue "una labor de artesanía fina". "Tiene aún gran potencial para la Unión Europea en política exterior, defensa, fiscal, energía", según destaca la Comisión Europea con motivo de este aniversario.

Cuarto en la historia de la UE, este tratado resolvía la última y más dificultosa reforma institucional de la Unión, que dejaba atrás el fallido proyecto de la Constitución europea.

The Treaty of Lisbon was signed exactly 10 years ago and rewarded a work of fine craftsmanship. It has still great potential for the EU in foreign policy, defence, taxation, energy. pic.twitter.com/DcDIwnHuuF