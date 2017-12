Menos de la mitad de europeos y españoles están involucrados en el ámbito del patrimonio cultural

Un 48% de ciudadanos europeos y un 47% en el caso de España afirman no estar involucrados de ninguna manera en el patrimonio cultural, según el Eurobarómetro publicado este mes. El resto de población sí acude a eventos, galerías, realiza actividades tradicionales, dona a organizaciones culturales, o realiza trabajos como voluntario, entre otros. Del 53% restante en el caso de España, un 37% suelen visitar lugares como museos o monumentos e ir a eventos como conciertas y fiestas, 6 puntos más que la media de los 28 países de la Unión Europea (UE).

Los datos relativos a visitas a diferentes instituciones y eventos culturales por cada país según el Eurobarómetro pueden verse en el mapa que se presenta a continuación. Los que más frecuentan museos, fiestas o conciertos son los holandeses (59%), los suecos (56%) y Dinamarca (49%). Se encuentran a la cola Portugal (17%), Rumanía (18%) e Italia (19%)

El Eurobarómetro presenta datos más concretos, en primer lugar los relativos a visitas a museos y bibliotecas. En cuanto a bibliotecas o archivos, Un total del 69% de los ciudadanos europeos no han acudido en ninguna ocasión durante este mes y solamente un 30% lo han hecho al menos una vez. Es algo mayor el número de personas que han visitado monumentos una o más veces durante el útlimo més (61%), pero, aún así, los visitantes de museos o galerías se reducen al 50%.

Habitantes que han asistido a algún evento cultural en 2017

¿Cultura europea o culturas europeas?

Otro de los campos que trata la encuesta oficial europea es la cultura común de los 28. Un 54% de los europeos consideran que esta cultura no existe y que eso sucede porque los países presentan grandes diferencias entre ellos. Sin embargo, un 80% están de acuerdo con que es precisamente esa diversidad la que le da un valor particular a la cultura común europea y tan solo un 35% creen que no existe una cultura específica de Europa, sino más bien de occidente (la misma en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo).

Además, un 82% de los ciudadanos europeos creen en la idea de que, incluso en los lugares en los que haya conflicto y tensiones, los intercambios culturales pueden contribuir a generar un mayor entendimiento y una mayor tolerancia. Un 84% comparten que, en caso de que la UE le de valor, el aporte de unos países a otros en cuanto a cultura puede crear un aprendizaje mutuo.

El 70% de los europeos conectados a diario

Los europeos utilizan cada vez más internet en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, no todos los trabajos lo requieren todavía. El uso general de internet a diario se encuentra en un 70% de la población. En sus casa, un 67% de las personas se conectan a la red todos o casi todos los días, mientras que, un 46% en sus lugares de trabajo y un 59% en otros lugares como universidades o cibercafés, no lo hacen nunca. Desde el dispositivo movil utilizan internet todos los días un 58% de europeos.

Por Inés Amarelo/ Infografía: Guzmán Pascual