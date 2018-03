La caída de Renzi y el PD ahondan la crisis de la socialdemocracia europea

Madrid, 6 mar (EFE).- La dimisión este lunes del ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, tras la debacle del gubernamental Partido Demócrata (PD) en las elecciones italianas del domingo ahondan la crisis que la socialdemocracia europea comenzó a sufrir hace casi una década.

El PD de Renzi obtuvo cerca del 18,8 % de los sufragios, muy por detrás de la coalición de derechas formada por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia (el 37 % de los apoyos), y del euroescéptico Movimiento Cinco Estrellas (32 %).

La derrota pilló desprevenido al socialdemócrata Renzi, que había basado su campaña en combatir, precisamente, el discurso "antieuropeísta" y "extremista" de las formaciones vencedoras.

Il mio commento ai risultati elettorali: no a inciuci, no a caminetti ristretti, no agli estremismi.https://t.co/z7Q9tYqm7m