Bruselas sigue reforzando los cimientos del Mercado Único Digital

Madrid (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) ha lanzado recientemente iniciativas como Wifi4EU, y ha abierto el camino para facilitar el acceso desde cualquier país de la Unión Europea (UE) a contenidos digitales contratados en el país de origen del consumidor, con el objetivo de conseguir que el objetivo de un Mercado Único Digital sea cuanto antes una realidad.

Uno de los objetivos principales de Bruselas para 2020 (y que figura dentro de las 10 prioridades políticas de la CE) es conseguir unificar los futuros 27 (tras el "brexit") países comunitarios en un solo espacio de intercambio y crecimiento digital que aproveche las ventajas de los avances tecnológicos y preserve la privacidad de los europeos.

También se pretende “garantizar la igualdad de acceso a los productos y servicios, establecer un medio adecuado para ecosistemas innovadores, dinámicos y seguros, y para asegurar que todos los europeos puedan beneficiarse de la revolución digital”, según un informe de la Comisión Europea (CE) publicado en junio de 2017. El año pasado y en los primeros meses de este año se han dado grandes pasos que benefician a todos los consumidores del bloque comunitario en ese sentido.

WiFi en las zonas públicas

La iniciativa WiFi4EU fue aprobada en septiembre de 2017 por el Parlamento Europeo y el Consejo y ya está abierto el plazo de inscripción digital en su portal propio. La publicación de la convocatoria será en mayo de este año.

Está destinada a los ciudadanos de la UE y a los visitantes que vengan al espacio de la UE y pondrá a su disposición Wi-Fi gratuito en espacios públicos como parques, plazas, edificios públicos, bibliotecas y centros de salud en la UE. El presupuesto es de 120 millones de euros entre 2017 y 2019, que se destinarán a la instalación de equipos wifi de última generación en todos esos espacios.

Por ahora, los solicitantes tienen que ser municipios o agrupaciones de municipios que recibirán 15.000 € para la instalación, mediante contratación de libre elección a empresas privadas, por tres años, de puntos de acceso WiFi.

Viajar manteniendo las suscripciones digitales

A partir del 1 de abril de 2018, los ciudadanos comunitarios podrán acceder, en cualquier parte de la UE, a los contenidos en línea que hayan suscrito en casa. Esto incluye plataformas audiovisuales como Netflix, HBO, Amazon Prime Vídeo, Spotify o Deezer.

"Las reglas se aplicarán a los servicios por los que se ha pagado, pero los proveedores de contenidos gratuitos podrán adherirse a ellas", al igual que los proveedores de contenidos en línea, "que ya no tendrán que adquirir licencias para otros territorios a los que viajen sus suscriptores", señala Bruselas en un comunicado.

Según la CE, el gasto de los consumidores en servicios de abono a vídeos aumentó en un 113 % entre 2010, y 2014 y el número de usuarios creció un 56 % entre 2014 y 2015.

"Hemos dado un paso más hacia la construcción de un auténtico mercado único digital", señala el comunicado, del vicepresidente de la CE para Mercado Único Digital, Andrus Ansip, y la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel.

In 5 days new rules start to apply and you'll be able to travel with your digital subscriptions across the EU!

Find out how it will work https://t.co/ZVhe9CXlHt #Portability pic.twitter.com/D54PkvF2SB