"Fake news" y cómo la UE lucha contra la desinformación

Madrid (EuroEFE).- Facebook confirmó a principios de abril a la Comisión Europea (CE) la filtración de datos procedentes de 2,7 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) a la consultora política Cambridge Analytica. Este es solo uno entre muchos otros casos relacionados con la desinformación que han llevado a Bruselas a estudiar con urgencia cuál es el mejor modo de enfrentarse a las "fake news".

La difusión intencionada a través de las redes sociales de noticias manipuladas o falsas ("fake news") para intentar manipular a la opinión pública se ha convertido en un importante problema, especialmente en sociedades democráticas como las europeas, donde este tipo de acciones tienen una fácil propagación debido a la libertad de expresión de la que gozan sus ciudadanos.

Conceptos como "fake news" o "posverdad" se han incorporado al vocabulario diario, especialmente desde el "brexit", el referéndum para la desconexión de la UE celebrado en el Reino Unido en junio de 2016; la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, un triunfo ensombrecido por las sospechas de interferencia de los servicios de inteligencia rusos durante la campaña electoral en favor del republicano; y, en España, tras la supuesta “desinformación rusa” durante el desafío independentista en Cataluña.

Un fenómeno propulsado por la combinación de dos factores clave: la crisis de los medios de comunicación tradicionales y el acceso universal a las redes sociales, que se han convertido en el complemento perfecto de la guerra convencional, al ser armas de manipulación baratas y eficaces, por la facilidad para el anonimato que ofrecen y la dificultad para ser rastreadas.

"Se está creando una élite nueva que puede influir en procesos democráticos que son actores no estatales y que por ahora no se pueden controlar. Esto puede ocurrir en cualquier elección. La cuestión es cómo lo vamos a impedir y si podemos hacerlo, aunque seguramente sí", afirmó una investigadora del Instituto Elcano, Mira Milosevic, en una entrevista con Efe.

"Es importante comprender que una 'fake news' se convierte en desinformación cuando hay una estrategia detrás de ella. Las mentiras han existido siempre, pero cuando se convierten en un instrumento asimétrico en una guerra de información es cuando amenazan nuestra seguridad nacional", añadió.

La postura del bloque comunitario

Para mitigar los efectos negativos de las "noticias falsas" o "fake news", los países europeos comenzaron ya en el año 2015 a tomar las primeras medidas ante la amenaza de la desinformación. Sin embargo, no fue hasta principios de este año cuando el comisario europeo para la Unión de la Seguridad, Julian King, anunció que la UE había puesto en marcha un grupo de 39 expertos de alto nivel para contrarrestarlas, con el fin de promover buenas prácticas en los medios de comunicación, así como prevenir campañas de desinformación.

El grupo tiene como principal objetivo suministrar a la CE "opciones y elementos de reflexión sobre todas las cuestiones ligadas a las noticias falsas en los medios tradicionales y sociales, y sobre la manera de hacer frente a sus consecuencias políticas y sociales", indicó en una rueda de prensa la comisaria europea de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel.

A principios de marzo de este año, el grupo entregó su primer informe sobre la cuestión con el objetivo de asesorar a la Comisión Europea titulado "Fake News y Desinformación Online" en el que se concluyó que las "fake news" seguirán existiendo, ya que son extremadamente complejas de eliminar y que es necesaria una mayor "alfabetización mediática" para periodistas y ciudadanos.

Sin embargo, siguiendo las sugerencias del informe, la opción de crear una ley europea reguladora común ha desaparecido: "las recomendaciones del informe son un acto de equilibrio para no dañar estas libertades fundamentales [libertad de información y de prensa]", aseguraba la presidenta del grupo de alto nivel, Madeline de Cock Bunning.

La experta incidió en la importancia del trabajo de su equipo para garantizar que los europeos puedan tomar decisiones "bien informadas".

La comisaria de Agenda Digital, Mariya Gabriel, ha marcado como fecha límite el 25 de abril de este año para presentar las propuestas.

"Nuestro objetivo es ver a nivel europeo qué acciones comunes podemos tomar" ante este fenómeno, indicó Gabriel, que calificó de "amenaza para nuestros valores democráticos".

