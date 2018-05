El reto de llegar al ciudadano en la UE

Madrid (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) lleva desde el 2006, año en el que se publicó el "Libro Blanco sobre una Política Europea de Comunicación", desarrollando estrategias para mejorar la comunicación y acercarse a sus ciudadanos. Sin embargo, ejemplos como el de la descendiente participación en las elecciones al Parlamento Europeo, dejan entrever que la comunicación aún sigue siendo un reto para el proyecto europeo.

La Unión Europea está llevando a cabo acciones en relación a la mejora de su comunicación con los ciudadanos ante su preocupación de cara a las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar del 23 al 26 de marzo de 2019, teniendo en cuenta la descendiente participación en los comicios desde 1979 y otros indicadores como uno de los resultados del Eurobarómetro sobre "Opinión pública de la UE" publicado en agosto del año pasado en el que un 31% de los entrevistados dijo no sentirse ciudadano europeo.

Según el consultor en Asuntos Públicos de la UE y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Jorge Tuñón, hay varios hitos que hicieron que la UE se diese cuenta de que “el discurso de la ausencia de guerra y la paz ya no es suficiente”.

En primer lugar, en 2005 la propuesta de una constitución europea no pudo salir adelante, lo que resultó el primer éxito para los partidos euroescépticos y el primer tambaleo para la efectividad de transmisión del mensaje europeo.

En segundo lugar, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009 y 2014 la participación fue significativamente baja (42,9 % y 42,6 % respectivamente), lo que refleja desinterés y desapego de ciudadanía por las instituciones comunitarias.

La crisis económica, que comenzó en el año 2008, trajo consigo un giro en el modus operandi de la UE y una gran inversión de dinero de las arcas comunitarias además de las conocidas como "políticas de austeridad", que no fueron bien recibidas por la ciudadanía ni por algunos gobiernos de los Estados miembros.

Estos "hitos", explica el profesor Tuñón, incrementaron la inquietud de la UE ante la posibilidad de perder su legitimidad.

A partir de entonces la crisis comunicacional fue evidente y las instituciones comenzaron a planificar y a poner en marcha acciones para remediarla. Sin embargo, “la reacción ha sido lenta y no se ha aplicado en las políticas”, dice Tuñón, por lo que todavía siguen persistiendo esas dificultades para comunicar medidas, políticas y beneficios de las políticas comunitarias.

Los esfuerzos e iniciativas de la Unión

En 2006 la UE publica el "Libro Blanco sobre una política Europea de Comunicación", en el que Bruselas admitía que, a pesar de la rápida evolución de las instituciones en "las últimas décadas, la comunicación de Europa con sus ciudadanos no ha seguido el mismo ritmo".

La finalidad principal del libro blanco fue "salvar distancias", es decir, presentar propuestas e invitar a todos los implicados a aportar sus ideas sobre cómo reducir las distancias entre instituciones y ciudadanos de a pie mediante la comunicación. El resultado pretendía ser un refuerzo del debate público y de la dimensión nacional, regional y local. Además se pretendía aprovechar el potencial de las "nuevas tecnologías", que estaban en pleno momento de crecimiento previo al bum de las redes sociales.

No obstante, el profesor Tuñón explica cómo, en ese momento, la iniciativa se entendió como una forma de enseñarle a los profesionales de la comunicación cómo debían hacer su trabajo. "No se supo explicar y no se supo entender que el problema de comunicación de la UE no era decirle a los demás cómo hacer su trabajo, sino hacer el tuyo propio bien hecho".

Por otro lado, la UE se ha dado cuenta de que crear proyectos en los que los ciudadanos europeos se quieran involucrar puede ser una vía efectiva para solventar el problema de la comunicación. De esta manera, los ciudadanos podrían ver las consecuencias reales de vivir en un Estado miembro.

Algunos ejemplos son las Cátedras y Módulos Jean Monnet, una iniciativa subvencionada por el programa Erasmus+ dedicada a impulsar en todo el mundo la excelencia de la educación superior en los estudios con temática europea. Jorge Tuñón dirige uno de estos Módulos, llamado "EU Communication Policy: Challenge or miracle?", en la universidad Carlos III y en el que varios expertos analizaron los problemas comunicativos de la UE y trataron de buscar, junto a los alumnos, posibles soluciones.

EUCOPOL es un curso gratuito impartido en la @uc3m que durará del 15 de febrero al 26 de abril. Se enmarca dentro de las actividades del proyecto Jean Monnet, financiadas por la @UEmadrid — Comunicación Europea (@Eucopol_UC3M) 3 de enero de 2018

Otro ejemplo son los diálogos ciudadanos de la Comisión Juncker que, desde el año 2015, se celebran con el objetivo de crear un espacio de reflexión en torno al futuro de Europa y conocer de primera mano la opinión de los ciudadanos de la Unión; o las consultas ciudadanas "hablamos de Europa".

Jorge Toledo, secretario de Estado de Asuntos Europeos en la presentación del libro "Europa como tarea", explicó que "es muy difícil atraer el interés sobre los problemas institucionales de la Unión, por eso hablaremos a los agricultores de la PAC, a los estudiantes del Erasmus... para que se interesen más por Europa. Nuestro problema no es la desafección, sino el desconocimiento de los beneficios", dijo en referencia al proceso de consultas democráticas que se celebraron el 7 de mayo en el Senado.

Participación de España en el proceso de consultas ciudadanas sobre el futuro de Europa. Ejercicio abierto, público y transparente, que dará voz a los ciudadanos, para expresar su opinión acerca del futuro de la #UE y formular propuestas https://t.co/r2cWy67KT9 pic.twitter.com/YBSUQ54ZOq — Exteriores (@MAECgob) 14 de abril de 2018





Los europeos también tienen la posibilidad de poner en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea o Peticiones al Parlamento Europeo, herramientas con las que CE y PE buscan hacer partícipe a la población de la orientación política de la Unión.

A pesar de estas y muchas otras iniciativas, los datos muestran que los ciudadanos todavía siguen sintiéndose lejos de las instituciones comunitarias. "La UE ya se ha dado cuenta de que no es suficiente lo que están haciendo por el momento y está lanzando varios concursos para reclutar especialistas en materias en las que no ha sido capaz de actuar de forma efectiva (...). Aún no se sabe si esto será la solución definitiva", según el profesor Tuñón.

Esta distancia entre ciudadanos e instituciones se refleja, por ejemplo, en datos presentados por el Eurobarómetro en agosto de 2017, que indicaban que un 64 % de los encuestados se sienten unidos a la UE, mientras que un 89 % lo hacen hacia su país.

Para valorar y planear su propia comunicación institucional, la CE utiliza un conjunto de normas y recomendaciones recogidas en el "Conjunto de herramientas para la evaluación de actividades de comunicación", en el que se dan las claves a seguir para escribir una buena nota de prensa, cómo actuar en redes sociales, conferencias o aplicaciones, etc.

Los puntos débiles y los actores externos

Según Tuñón, el principal problema es que la UE no ha sabido explicar a los ciudadanos cómo las decisiones europeas afectan a su vida y "hasta la fecha, ha hecho bastantes cosas mal hechas".

“Bruselas no te dice que la biblioteca a la que vas a estudiar se ha pagado con su dinero, ni que las bolsas del supermercado ya no son gratuitas porque te están ayudando a cuidar el medioambiente (...) y esto es un déficit grave”, lamenta el experto.

No obstante, también opina que, aunque el problema de base procede directamente de las instituciones comunitarias, ha habido “otros actores que no han ayudado”.

"Los políticos han visto en Bruselas el candidato ideal para exonerarse de cualquier cuestión, sea o no sea culpa de Bruselas (...); tampoco han ayudado algunas dinámicas internas dentro de los propios Estados miembros que tienen que ver con la falta de transparencia, ya que Bruselas siempre la ha pedido a la hora de ejecutar proyectos".

Con respecto a las responsabilidades de esta dificultad comunicativa, concluyó diciendo que “hay ciertos actores o élites administrativas, técnicas o políticas en los estados miembros a quienes no les interesa cambiar el status quo”.

Euroescepticismo, desinformación y "fake news"

Otro de los grandes problemas actuales de cara a las elecciones al PE del año que viene y que también amenaza el futuro comunitario son las "fake news".

Para mitigar los efectos negativos de las "noticias falsas", la UE puso en marcha a principios de año un grupo de 39 expertos de alto nivel para contrarrestarlas, con el fin de promover buenas prácticas en los medios de comunicación, así como prevenir campañas de desinformación

Conceptos como "fake news" o "posverdad" se han incorporado al vocabulario diario, especialmente desde el "brexit", el referéndum para la desconexión de la UE celebrado en el Reino Unido en junio de 2016; la victoria de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, un triunfo ensombrecido por las sospechas de interferencia de los servicios de inteligencia rusos durante la campaña electoral en favor del republicano; y, en España, tras la supuesta “desinformación rusa” durante el desafío independentista en Cataluña.

En el caso del "brexit", el profesor Tuñón considera que "La UE fue responsable necesaria del fracaso del referéndum, (...) ya que no sabemos hasta ahora cuál fue su campaña ni qué hizo para intentar que GB se fuese de la UE. Políticamente no sé si haría algo más, pero comunicativamente hizo más bien poco".

Aún así, dice, tampoco ayudaron las circunstancias: "las dobles morales, la fabricación de noticias falsas por parte de la prensa británica, los políticos euroescépticos británicos y los partidos del propio gobierno, no solo los partidos deliberadamente euroescépticos". Explica que el gobierno de Cameron hasta un mes antes estaba llegando a un nuevo acuerdo para "rascar más de lo poco que contribuian a Bruselas".

"No puedes explicar durante tres años que no estás contento con tu posición Europa y que estás pensando en irte, después llegar a un acuerdo y luego en tres semanas pretender contar a tu ciudadanía que ahora Europa sí está bien", sentenció.

Con respecto al problema de las noticias falsas comenta que "ya hay una representación bastante importante de partidos euroescépticos en el hemiciclo y en función de cómo se trate esta cuestión y del auge de los populismos, hay el riesgo de que la representación sea aún mayor".

Para él, el euroescepticismo, además, ha bebido de las carencias de comunicación de la UE y cree que "el grado de afectación de estas crisis habría sido menor de haber hecho una política de comunicación adecuada".

Por Paula García Mora e Inés Amarelo

Para saber más:

► La comunicación, el gran talón de Aquiles de la integración europea

► El proyecto europeo, a propósito de nuevas narrativas