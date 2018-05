Países del Mediterráneo se unen para salvar su mar del plástico

Madrid (EuroEFE).- Cada año, 10 millones de toneladas de basura van a parar a los océanos del mundo con terribles consecuencias para el medio ambiente: millones de animales marinos mueren y, si no se actúa, en 2050 podría haber más plástico que peces en el mar.

Los océanos cubren aproximadamente el 70 % de la superficie del planeta y, en el Viejo Continente, bañan regiones que concentran a más del 40 % de la población europea.

Muchos de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) viven ajenos ajenos a lo que está ocurriendo en sus costas, donde aves, focas, ballenas, delfines, tortugas y peces pierden la vida cada día a causa de sus vertidos. Los plásticos son los desechos más nocivos y un problema especialmente grave en el Mediterráneo, que al ser un mar "cerrado" es una de las regiones más afectadas por la basura marina mundial.

De la necesidad de atajar este problema surge el proyecto "Cazadores de plásticos", financiado por la UE e impulsado por Unión por el Mediterráneo (UpM), con la finalidad de reducir la cantidad de materiales plásticos en este mar , trabajando tanto en las costas como en las aguas de seis países del continente.

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), aproximadamente el 80 % de la basura marina procede de actividades terrestres y, en la mayoría de ocasiones, llega al mar por una mala gestión en tierra.

"La gestión de desperdicios urbanos es un tema mayúsculo, porque si se tiene en cuenta solo el número de personas que puede haber en una ciudad como, por ejemplo, Barcelona, la cantidad de basura que se genera tiene un volumen descomunal", aseguró, en una entrevista a Efe, el vicesecretario general de la UpM, Miguel García-Herráiz.

