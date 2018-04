¿Todo gratis en internet? un modelo de negocio abocado a redifinirse

Madrid (EuroEFE).- El tradicional modelo del todo gratis en internet a cambio de nuestros datos está abocado a redefinirse con la inminente entrada en vigor de un nuevo reglamento en Europa que está provocando ya toda una cadena de actualizaciones de las políticas de privacidad de las grandes plataformas tecnológicas.

Dos frentes se abalanzan en estos momentos uno contra el otro: por un lado, un planteamiento empresarial con fuertes beneficios, y por otro, una normativa que avanza "armada hasta los dientes" en Europa "para combatir directamente" un modelo de negocio "basado en el tratamiento masivo e indiscriminado de datos personales" a cambio de una supuesta gratuidad del servicio, advierte a Efe el abogado experto en derecho digital Víctor Salgado.

El nuevo reglamento de protección de datos de la UE, el RGPD, se aplicará plenamente a partir del 25 de mayo a cualquier operador o gran plataforma de internet independientemente de donde tenga la sede o sus servicios siempre y cuando trate datos de europeos y desarrolle actividad comercial o haga análisis de perfiles de datos de estos ciudadanos, tanto comerciales como políticos.

The EU’s General Data Protection Regulation #GDPR comes into force on 25th May 2018. This will apply to all businesses and organisations that are offering goods and services to EU citizens, or to those monitoring the behaviour of EU citizens, or who are processing personal data pic.twitter.com/V60vbhcfeL