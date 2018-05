De la PESC a la PESCO, hacia una UE más fuerte

Madrid (EuroEfe).- Francia y Alemania defendieron esta semana un "fuerte mutilateralismo" internacional y una política de seguridad común europea. Ambos países coincidieron en que Europa ya no puede esperar a que Estados Unidos la "proteja" y que "debería poder decidir por sí misma", ya que la mayoría de los conflictos tienen lugar "a las puertas" del viejo continente. Tras periodos de lento progreso, la política de seguridad y defensa común de la UE vuelve a estar en el punto de mira.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó esta semana tras recibir el Premio Carlomagno en Aguisgrán por un "fuerte multilateralismo" internacional en el que Europa pueda "decidir por sí misma" con una política de seguridad común. "Estamos ante grandes amenazas y no podemos dejar que otros decidan por nosotros", aseguró el presidente francés, quien recalcó que Europa tiene el deber de mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, aseguró en la misma entrega de premios, que Europa ya no puede esperar a que Estados Unidos la "proteja" de los conflictos mundiales, la mayoría de los cuales tienen lugar "a las puertas " del viejo continente.

Los cambios del panorama geopolítico como el "brexit" en Reino Unido, la política exterior de Donald Trump al, por ejemplo, salir del tratado nuclear con Irán y nuevas formas de amenazas como es el terrorismo internacional han vuelto a poner en el punto de mira la necesidad de reforzar la política de seguridad y defensa común de la Unión Europea.

Pero no sólo desde la UE se ve la necesidad de este reforzamiento: según el último Eurobarómetro dedicado a la cuestión de abril de 2017, tres de cada cuatro ciudadanos europeos se muestran favorables a una política común de seguridad y defensa de la UE.

A pesar de que la idea de una defensa europea está latente desde los años cincuenta, su materialización ha sido complicada a causa de los recelos de los países a ceder soberanía nacional; hasta el momento actual: según el documento "Hacia una Unión Europea de Defensa: hacia una unión más sólida, fuerte y democrática" elaborado por la Comisión Europea, en los tres últimos años, la política europea de defensa ha logrado más que en las décadas anteriores.

El último paso ha sido el del establecimiento de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés), una iniciativa que permite a los Estados miembros coordinar sus objetivos en el ámbito de seguridad, las adquisiciones de material bélico y las futuras operaciones conjuntas de defensa y de paz.

Esta semana se reunieron en Sofía los ministros de Defensa de los 25 Estados miembros que participan de la iniciativa para discutir factores clave como las actividades de la Agencia Europea de Defensa, el Plan de Acción de Movilidad Militar, la PESCO, entre otras cuestiones.

La misión de la Política Exterior de la UE es mantener la paz y afianzar la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional y desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La UE es un factor decisivo en asuntos internacionales de gran importancia como el programa nuclear iraní, la estabilidad en Somalia y en todo el Cuerno de África o la lucha contra el calentamiento del planeta.

Un largo recorrido, de la PESC a la PSDO

La idea de una política de defensa común de Europa se remonta a 1948 con el Tratado de Bruselas (firmado por el Reino Unido, Francia y los países del Benelux), que tenía una cláusula de defensa mutua que allanó el camino de la Unión Europea Occidental (UEO). Desde entonces, la política europea de seguridad ha seguido varios caminos diferentes, desarrollándose al mismo tiempo dentro de la UEO, la OTAN y la UE.

El progreso en la integración económica llevó en 1972 a la creación de la Cooperación Política Europea para coordinar las políticas exteriores nacionales con las relaciones exteriores comunes. Su desarrollo posterior condujo a que, el 9 de diciembre de 1991, la política de defensa común iniciara su recorrido cuando el Consejo Europeo sentó en Maastrich las bases de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), incluyendola como segundo pilar del Tratado. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando se pone en marcha la Política de Seguridad y Defensa (PESD) cuando en el Consejo Europeo de Colonia la Europa de los -entonces- 15 decidió reforzar la PESC.

Según Félix Arteaga Martín, en un capítulo dedicado a la cuestión para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), la evolución de la PESC se ha visto influida por tres dinámicas principales: la de integración europea que ha ido modificando los Tratados, la transatlántica que anima la interdependencia entre la OTAN y la UE y, en tercer lugar, la dinámica de los cambios estratégicos en el contexto internacional.

De esta manera, en los últimos diez años, se han firmado los acuerdos de Berlín Plus (2002), que permiten la utilización de las estructuras, mecanismos y recursos de la OTAN para la realización de las misiones de la PESD; se adoptó la Estrategia Europea de Seguridad en la cumbre de Bruselas (2003), cuyo objetivo es identificar las amenazas a las que se enfrenta la UE, definir sus objetivos estratégicos y determinar las consecuencias políticas de todo ello para Europa; y la creación de la Agencia Europea de Defensa (2004), cuya función es ayudar a los Estados miembros y al Consejo Europeo a mejorar las capacidades de defensa de la Unión en el ámbito de la gestión de crisis y de apoyar a la PESD.

En este periodo destaca el año 2009, en el que el Tratado de Lisboa, firmado en 2007, entra en vigor y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) sucede a la PESC, estableciendo la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y convirtiendo las delegaciones de la Comisión en los países no pertenecientes a la UE en delegaciones de la UE.

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), rebautizada como Política de Seguridad y Defensa Común (PSDC), nació con "gran optimismo" sobre el futuro de la integración europea en un momento de grandes desafíos en seguridad con el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, dijo a Efe la responsable para Europa del German Marshall Fund de los Estados Unidos, Rosa Balfour.

2016: el comienzo del cambio

Sin embargo, ha sido el año 2016 el año clave para el refuerzo de la política de seguridad y defensa de la UE, motivado por los cambios en el sistema internacional; pero sobre todo, el "brexit", la victoria de Donald Trum en Estados Unidos y la amenaza creciente que es el terrorismo. Así se posicionó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en su discurso del Estado de la Unión del 13 de septiembre.

“Quiero que nuestra Unión devenga un actor global más fuerte. Para tener más peso en el mundo, tenemos que tomar decisiones en materia exterior de forma más rápida (…) Y quiero que dediquemos más esfuerzos en materia de defensa. Debemos andar hacia un Fondo Europeo de Defensa y una Cooperación Permanente en este área. Para 2025 necesitamos una Unión Europea de la Defensa capaz de funcionar. Lo necesitamos. Y la OTAN está con nosotros”, dijo.

Sólo en el año 2016 la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, presentó la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea en la cumbre de la UE de junio; se firmó la declaración conjunta UE-OTAN, cuyo objetivo es reforzar la cooperación en un momento en el que se "plantean retos sin precedentes en el ámbito de la seguridad del este y del sur"; la CE presentó el Plan de Acción Europeo de Defensa, en el que se establece el Fondo Europeo de Defensa que tiene por objeto ayudar a los Estados miembros a realizar un gasto más eficiente en capacidades conjuntas de defensa, reforzar la seguridad de los ciudadanos euripeos y fomentar una base industrial competitiva e innovadora.

En 2017 continuó el recorrido de la PCSD creándose una Capacidad Militar de Planificación y Ejecución, con el objetivo de mejorar las estructuras de gestión de crisis de la UE y asumir el mando de misiones militares no ejecutivas. Además, también comenzó el proceso de creación de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés), la última iniciativa en la que está centrada la UE en materia de Defensa.

"Se trata de un paso histórico, dado que tal cooperación permitirá a la UE avanzar hacia una mayor integración en el ámbito de la defensa. Nuestro objetivo es que sea ambiciosa e incluyente, y por eso todos los países de la UE están invitados a sumarse a ella", declara Donald Tusk en la rueda de prensa del Consejo Europeo.

La CEP se establece finalmente ese mismo año con la participación de todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, Malta y Reino Unido). En la reunión del Consejo Europeo de diciembre de ese mismo año, los dirigentes de la UE celebraron la puesta en marca de la PESCO.

En su intervención durante la ceremonia, el presidente Tusk afirma lo siguiente: "durante muchos años, el principal argumento contra la Cooperación Estructurada Permanente era el miedo a que provocara el debilitamiento de la OTAN. Pero es todo lo contrario. Una defensa europea fuerte fortalece naturalmente a la OTAN".

En diciembre de 2017, Moguerini declaró: "hemos activado una Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa, ambiciosa e inclusiva. 25 Estados miembros se han comprometido a unir sus fuerzas de manera regular, hacer cosas juntos, gastar juntos, invertir juntos, comprar juntos y actuar juntos. Las posibilidades de la Cooperación Estructurada Permanente son inmensas".

La ministra de Defensa española, María Dolores de Cospedal, también se pronunció al respecto y afirmó que España está a la "vanguardia" de la Defensa europea con su participación en la PESCO y que es "fundamental" para construir la "gran Europa de la integración económica, social y política". "Tenemos el privilegio y, sobre todo, la convicción de liderar junto a Francia, Italia y Alemania el lanzamiento de la nueva cooperación militar".

El "brexit" y la OTAN, claves en el proceso

El Reino Unido siempre ha acaparado miradas por frenar el desarrollo de esa política, pero "la mayor cooperación en defensa ha venido de las dos mayores potencias militares europeas: el Reino Unido y Francia", reconoció la responsable para Europa del German Marshall Fund de los Estados Unidos, Rosa Balfour.

En los últimos años, en cambio, la ambigüedad del Reino Unido hacia la UE, que ha llegado a su punto álgido con el "brexit", ha llevado a que Francia haya buscado mayor colaboración con Alemania. Así, la PSDC no ha alcanzado tanto el "progresivo" empuje que se le auguraba aunque sí ha "evolucionado considerablemente", según la experta.

Para la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la pólítica de seguridad y defensa de la UE, la Estrategia Global ha servido como "trampolín" para relanzar el proceso de integración europea después del referéndum británico, también conocido como "brexit".

A pesar de que algunos "predijeron" que después del referendo británico, el declive de la UE sería "inevitable" y la Estrategia Global "se mantendría en un cajón" , "pronto parecería muy obsoleta" o "no ocurriría nunca". "Este no ha sido el caso y hemos avanzado rápidos, y unidos, en la implementación correcta, empezando por la seguridad y defensa", concluyó.

"El nuevo centro de comando para las misiones de entrenamiento y asesoría militar de la UE es ahora realidad, se está elaborando una revisión anual coordinada de los presupuestos de defensa nacional y los preparativos para una cooperación estructurada permanente en materia de defensa entre los Estados miembros interesados están ​​avanzado", aseguró.

En cuanto a la relación de la UE con la OTAN, como destacó Jean-Claude Juncker, ya en julio de 2014, "en materia de defensa, no se trata de que la Unión Europea se convierta en un modelo alternativo a la OTAN. Ambas han de cooperar y trabajar conjuntamente".

El 8 de Julio de 2016, los presidentes Juncker y Tusk y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, firmaron una declaración conjunta para dar un nuevo impulso y contenido a la asociación estratégica entre la UE y la OTAN en siete ámbitos concretos: lucha contra las amenazas híbridas, ciberseguridad y defensa, capacidades de defensa, cooperación operativa, en particular en el mar y en cuestiones de migración, industria de la defensa e investigación, asistencia a los socios del Este y del Sur en sus esfuerzos de ampliación de capacidades y otros ejercicios.

A fecha de febrero de este año, 74 acciones conjuntas concretas estaban puestas en marcha.

En la Estrategia Global se refuerza esa misma idea, pero recalcando el matiz de la autonomía: "mientras que la OTAN existe para defender a sus miembros, la mayoría de los cuales son europeos, los europeos debemos estar mejor equipados, formados y organizados (...) para actuar de forma autónoma en el caso y en el momento necesario".

Las Estrategias de seguridad: hacia una Europa fuerte

A la vista de la transformación del entorno de seguridad, la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea puso en marcha un proceso para reforzar la cooperación en materia seguridad y defensa.

"Necesitamos una Europa más fuerte. Es lo que se merecen nuestros ciudadanos, es lo que todo el mundo espera. Vivimos en una época de crisis existencial, dentro y fuera de la Unión Europea. Nuestra Unión está amenazada. Nuestro proyecto europeo, que aportó democracia, prosperidad y paz sin precedentes, está en entredicho".

"Como europeos, debemos asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad. Frente a amenazas externas, debemos estar preparados y capacitados para ejercer disuasión, dar respuesta y protegernos".

En el prólogo de la alta representante se llama la atención sobre las nuevas amenazas como el terrorismo, ciberseguridad, la volatilidad económica, el cambio climático, la inseguridad energética y la comunicación estratégica.

“Hemos vivido un año lleno de acontecimientos (...). Si pienso en junio de 2016, cuando presenté la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, el mundo era un lugar muy diferente. Desde entonces, la Estrategia Global nos ha ayudado a dirigir el rumbo de nuestra política exterior y de seguridad en tiempos difíciles", se afirma en el documento.

“En un momento en el que se cuestiona la función crucial del sistema de Naciones Unidas, la importancia de la cooperación para el desarrollo o la realidad del cambio climático, la Estrategia mundial ha sido un recordatorio del interés estratégico de la Unión Europea en un orden mundial cooperativo. Nos ha ayudado a nadar contra corriente, manteniendo nuestra unidad y construyendo alianzas globales sólidas en torno a nuestras prioridades clave”, expresa.

Hacia una UE más integrada

Según el eurobarómetro "opinión pública en la Unión Europea" de otoño de 2016, el 75% de los europeos estaba a favor de una política de seguridad y defensa común entre los países miembros de la UE, y, según los datos de 2017 es una tendencia creciente: en sólo un año ha aumentado tres puntos. En cuanto a una política exterior común era menor: sólo el 66% opinaba a favor.

En opinión de Belfour, el compromiso de gastar el 2 % de su PIB en defensa que han adquirido los países que pertenecen a la OTAN y "el impacto de la victoria de Trump sobre el sentimiento europeo de inseguridad, especialmente frente a Rusia", pueden "persuadir a los países para incrementar sus presupuestos de defensa".

Para la directora en Bruselas del centro de estudios Bertelsmann Stiftung, Stefani Weiss, no está claro hasta qué punto la elección de Trump, el "brexit" o el deterioro de la seguridad en la vecindad puede motivar a los europeos para potenciar su defensa común, o si la UE saldrá reforzada de una nueva crisis.

Ante los últimos acontecimientos del panorama internacional, la UE continua avanzando en las negociaciones sobre la PESCO y una mayor coordinación del gasto militar, investigación y desarrollo y el fondo financiero para defensa.

