Aniversario del 17A: La Unión Europea frente a la amenaza terrorista

La plaza Catalunya de Barcelona acoge este viernes el acto oficial de homenaje a las víctimas de los atentados del 17A, una ceremonia sobria y sin parlamentos a la que asistirán, entre otras autoridades, el Rey; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la alcaldesa Ada Colau y el presidente catalán, Quim Torra.

En el primer aniversario de los atentados terroristas en Cataluña, parece que la lacra del terrorismo vuelve a azotar a Europa: tres personas resultaron heridas esta semana en un atropello ante las barreras de seguridad del Parlamento británico, en Londres, que es investigado por la Policía como un posible acto terrorista.

Aunque Reino Unido fue en 2017 el país que registró un mayor número de fallecidos por ataques terroristas (38), España (16) sigue a la cabeza de la UE en cifras totales en el periodo 2000-2017, con 269 víctimas, según el Libro blanco y negro del terrorismo en la UE, que elabora cada año la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa.

La Comisión Europea (CE) informó a principios de este agosto que dará a España 4,2 millones de euros adicionales para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada; en particular, ayudando a las autoridades españolas en la compra de equipamiento y tecnología para proteger los espacios públicos y combatir la delincuencia en línea.

Los atentados terroristas de las Ramblas de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), que dejaron 16 fallecidos y más de un centenar de heridos el mes de agosto del año pasado fue la segunda vez que el terrorismo yihadista golpeaba a España, trece años después de que el 11 de marzo de 2004 Madrid sufriera la mayor matanza de este tipo en Europa, con 192 fallecidos y unos 1.500 heridos, a causa de la explosión de once bombas en cuatro trenes de cercanías de Madrid.

A nivel comunitario, la cifra de fallecidos en atentados en la UE o en otros países del mundo asciende a 1.687 víctimas en el periodo 2000-2016. Doce países europeos han sido azotados directamente por atentados, con un saldo de 658 muertos y 22 países terceros han visto morir a 1.029 europeos en su territorio en estos años, según el último informe sobre tendencias terroristas en la UE elaborado por Europol.

La lucha antiterrorista constituye una prioridad fundamental para la UE y los Estados de la Unión Europea (UE) llevan años adoptando un acción más coordinada para impedir la radicalización y luchar contra el terrorismo, en el contexto de la oleada de atentados que han tenido lugar en Europa los últimos años.

Menos víctimas pero más ataques y arrestos en 2017

El año pasado se registraron un total de 62 víctimas de atentados en la UE, una cifra "positiva" si se compara con los 145 fallecidos de 2016. Sin embargo, en cuanto al número de ataques yihadistas, tanto frustrados como completos, la cifra de 2017 (33) fue más del doble que la del año anterior (13), según el informe elaborado por Europol.

Doce de los treinta y tres ataques se calificaron por los Estados miembros como "fallidos" y 11 como "frustrados" (principalmene en Francia y en Reino Unido). Un total de 62 personas fueron asesinadas en diez de los 33 ataques. Según se informa la mayoría de las muertes se produjeron en el Reino Unido (35),

seguido de España (16), Suecia (5), Francia (3), Finlandia (2) y Alemania (1). Además, 819 personas fueron heridas en 14 ataques.

En cuanto a detenciones, 705 personas fueron arrestadas en la UE (373 de ellas en Francia), más o menos el mismo número que en 2016 (718). Una cifra que ha ido aumentando desde 2013 cuando apenas se registraron 216 detenciones por sospecha de terrorismo yihadista.

Según el mismo informe una de las tendencias más llamativas es el incremento de los ataques yihadistas pero el descenso en la sofisticación de los mismos tal y como ocurrió el agosto del año pasado en Cataluña y esta semana en Londres, donde el atropello cerca del Parlamento está siendo investigado como "terrorista".

Según el informe, las ciudades más afectadas por el terrorismo (con más víctimas mortales) en el periodo 2000-2016 han sido Madrid (203), París (149), Niza (86), Londres (53), Bruselas (36) y Berlín (12).

El 80 % de los europeos quieren que se haga más por combatir el terrorismo

El terrorismo es una amenaza para la seguridad de la Unión Europea, para los valores de nuestras sociedades democráticas y para los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Por ello, la lucha antiterrorista constituye una prioridad fundamental para la UE y sus Estados miembros, respaldada por los ciudadanos europeos.

Según una encuesta del eurobarómetro de abril de 2017 encargada por el Parlamento Europeo, el 80 % de los europeos quieren que la UE haga más por combatir el terrorismo y en otro eurobarómetro de abril de 2016, el 40 % afirmó que cree que en su país el riesgo de ataque es elevado.

La última acción al respecto se llevó a cabo este año cuando durante el Consejo de Asuntos Generales celebrado este mes de mayo en Bruselas, los representantes de los Estados aprobaron sin debate el acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2017 que refuerza el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una propuesta que Bruselas impulsó como respuesta a los atentados terroristas y a los "papeles de Panamá".

"Las nuevas reglas responden a la necesidad de una mayor seguridad en Europa eliminando los medios a disposición de los terroristas", indicó el ministro de Finanzas búlgaro, Vladislav Goranov, cuyo país ostentaba la presidencia de la UE ese semestre, en un comunicado.

El acuerdo político alcanzado entre la Presidencia y el Parlamento Europeo además de nacer con el objetivo de prevenir la financiación del terrorismo, también lo hace para prevenir el blanqueo de capitales. Por ello, el proyecto de directiva persigue dos objetivos principales: impedir que se utilice el sistema financiero para financiar actividades delictivas y reforzar las normas de transparencia para impedir la ocultación de fondos a gran escala.

Terrorismo: cómo hace frente Europa a la amenaza

Esa última propuesta antiterrorista forma parte de un plan de acción de la Comisión contra la financiación del terrorismo, establecido en 2016 tras la oleada de atentados terroristas cometidos en Europa. Sobre todo, desde los atentados en París.

"Los ataques terroristas en París han puesto de manifiesto una vez más la urgencia de que los Estados miembros y la UE adopten un acción coordinada para impedir la radicalización y luchar contra el terrorismo", señalaba el Parlamento en un texto en el que se plantearon propuestas concretas para hacer frente al extremismo, que se aplicarían en las cárceles, en internet y mediante el sistema educativo y la inclusión social.

Los eurodiputados pidieron una nueva estrategia común para hacer frente al extremismo en la que se propuso, entre otras cosas, crear una lista negra de sospechosos y terroristas yihadistas; desarrollar una definición común de “combatientes extranjeros” para poder perseguirles judicialmente a su vuelta a territorio europeo; controles sistemáticos y obligatorio en las fronteras exteriores y mejorar el intercambio de información entre los cuerpos de seguridad nacionales y Europol, para detectar y vigilar a los sospechosos de terrorismo.

En abril de 2016 comenzaron las propuestas sobre apoyo presupuestario y los eurodiputados aprobaron destinar dos millones de euros para contratar personal en el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol y un Registro europeo de datos de pasajeros aéreos (PNR, según sus siglas en inglés) por el que las compaías aéreas tienen que facilitar los datos de los pasajeros a las autoridades nacionales para todos los vuelos procedentes de terceros países hacia la UE y viceversa.

En mayo el PE aprobó nuevas normas para que Europol, la Oficina Europea de Polícia pudiera combatir el terrorismo,al establecer unidades especializadas con mayor facilidad y poder intercambiar información con las empresas privadas.

En lo relativo a la financiación, en mayo de 2016 se pidió un organismo de control para evitar que las monedas virtuales como Bitcoin se utilice con fines terroristas.

Según las cifras ofrecidas por Europol en las que se estimó que 5.000 europeos se habían unido a organizaciones terroristas en Irak y Siria y el nuevo fenómeno del "lobo solitario", en febrero de 2017, se determinó que la financiación de actividades terroristas, la formación o los viajes al extranjero para participar en estas actividades se convierten en un delito en toda la UE.

En marzo de ese mismo año también se establecieron normas más estrictas para aumentar el control sobre armas de fuego como las que fueron utilizadas en los atentados de París. En Julio se creó una comisión especial para la lucha contra el terrorismo que tenía como objetivo investigar deficiencias y proponer mejoras.

En septiembre el Parlamento propuso una mejora del control de la exportación de armas de la UE, en octubre se creó un sistema electrónico común para acelerar los controles a los ciudadanos de fuera de la UE que cruzan las fronteras exterior del espacio Schengen. Y en diciembre se apoyó la integración de la defensa en la UE como respuesta a las amenazas internacionales y crear vínculos más estrechos en esta materia y se aumentó el presupuesto de la UE para el terrorismo.

Las propuestas del parlamento que se están trabajando actualmente consisten en compartir antecedentes penales para los no nacionales de la UE; revisar la legislación contra el blanqueo de capitales; interoperabilidad; impulsar la protección de espacios públicos; y reforzar los controles de seguridad de los viajeros en terceros países sin visados.

La estrategia de la UE de lucha contra el terrorismo

Además, el Parlamento Europeo (PE) lleva desde el año 2001, tras los atentados del 11-S en Estados Unidos, adoptando e impulsando medidas para combatir el terrorismo. Ese mismo año la UE elaboró una lista de personas, grupos y entidades que intervienen en actos terroristas y están sujetos a medidas restrictivas.

Pero fue el año 2005 cuando el Consejo Europeo adoptó la "Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo" para combatir el terrorismo a escala mundial y contribuir a una Europa más segura. La estrategia se centraba en cuatro pilares (prevenir, proteger, perseguir, responder) reconociendo en todos ellos la importancia de la cooperación con terceros países e instituciones internacionales.

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas europeo criticó hace dos meses en el marco de la Estrategia de Lucha contra el Terrorismo de la UE que las acciones de la Unión Europea contra la radicalización responden a las necesidades de los Estados miembros, pero criticó que no se analicen los costes y los logros de las medidas contra la radicalización financiadas por los Veintiocho.

El marco actual que sigue la Comisión Europea en sus propuestas es la Agenda Europea de Seguridad 2015-2020, con el objetivo de facilitar la cooperación entre los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el cibercrimen.

La importancia de la cooperación internacional

La seguridad de la UE está estrechamente vinculada a la situación de otros países, en especial de los Estados vecinos. Por ello, un pilar de la Estrategia de la UE de Lucha contra el Terrorismo consiste en cooperar con socios internacionales.

Por ello, en febrero de 2015, los dirigentes de la UE destacaron la necesidad de que la UE colaborara más con terceros países en cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. Actualmente coopera con los Balcanes Occidentales, África (Shagel, Norte de África y Cuerno de África), países de Oriente Medio, América del Norte y Asia.

La cooperación con Estados Unidos destaca entre todas las demás y en los últimos tiempos se han alcanzado acuerdos de cooperación en ámbitos como la financiación del terrorismo, los transportes y las fronteras, la asistencia judicial mutua y la extradición y la cooperación estadounidense con Europol y Eurojust es cada vez más estrecha.

Además, la UE colabora con organizaciones regionales e internacionales con el objetivo de forjar consenso internacional y promover normas internacionales para luchar contra el terrorismo como Naciones Unidas, el Foro Mundial contra el Terrorismo, la OSCE, la Liga de los Estados Árabes, entre otros.

"Aún queda mucho por hacer, pero no es poco lo que se ha logrado. De hecho, los asesinos de Cataluña no fueron capaces de conseguir armas de fuego precisamente porque las medidas tomadas a nivel europeo han ido demostrándose eficaces", aseguraba el año pasado el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel.

Valcárcel también abogaba por la coordinación y la integración y afirmaba: "de poco sirve que España actúe en base a unos criterios cuando Francia o Reino Unido elaboran su catálogo de potenciales terroristas de acuerdo a otros distintos".

Según aseguró en declaraciones a Efe el vicesecretario general de la Política de Defensa y Seguridad Común y Respuesta a las Crisis del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea (UE), Pedro Serrano, en materia de terrorismo la cooperación entre los Estados miembros ha "evolucionado muchísimo" a pesar de que en cada país "el fenómeno se desarrolla de manera diferente y tiene sus especificidades".

Por Paula García Mora con aportaciones del servicio de información Internacional de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero)

