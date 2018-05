Balcanes Occidentales, un frágil tablero de juego entre UE y otras potencias

Viena/Belgrado (EuroEFE).- Los Balcanes Occidentales -un rompecabezas de etnias, religiones y disputas- se han convertido en un tablero en el que distintas potencias como Rusia, Turquía y China compiten con la Unión Europea (UE) por ganar influencia regional.

Serbia y Montenegro son países candidatos para entrar en la UE con el horizonte del año 2025 como posible fecha de ingreso.

La Comisión Europea propuso en abril iniciar las conversaciones de adhesión con Albania y Macedonia, en la que es la decisión más importante en políticas de ampliación en un lustro.

Los líderes europeos celebran este jueves en Sofía una cumbre centrada en esta región, que además de los cuatro países citados incluye también a Bosnia-Herzegovina y Kosovo.

El objetivo de las últimas decisiones de la UE es, según los analistas, recuperar la iniciativa en un espacio frágil, inestable y empobrecido, en el que siguen abiertas las heridas por las guerras de descomposición de la antigua Yugoslavia.

"La región tiene numerosos problemas internos latentes que pueden escalar si no se produce una acelerada ampliación, en un período de menos de diez años. La UE quiere dar ahora un nuevo impulso", explica a Efe Dragan Djukanovic, vicepresidente de laboratorio de ideas serbio Centro para Política Exterior.

Rusia y Turquía son países que cuentan con una secular vinculación en la región, mientras que China ha irrumpido como un nuevo actor global con un interés principalmente económico.

Para Djukanovic, Moscú busca ralentizar la ampliación de la UE e impedir cualquier expansión de la OTAN, mientras que Ankara quiere fortalecer su presencia con una política "neootomana", especialmente en países con población musulmana como Bosnia, Kosovo o Albania.

Mark Galeotti, autor de un reciente estudio del European Council on Foreign Relations sobre la influencia de Rusia en los Balcanes, cree que Moscú no se opone a la entrada de Serbia en la UE.

The Western Balkans: relations with Russia, the EU, and NATO from @MarkGaleotti 's Policy Brief "Do the Western Balkans face a coming Russian storm?" https://t.co/RsN93fCQOo pic.twitter.com/G3FqmH754P

"Rusia tiene importantes intereses políticos y económicos en Serbia y de hecho le alienta a entrar en la UE porque piensa que sería un caballo de troya magnífico", declara el analista a Efe en conversación telefónica desde Praga.

Galeotti no considera que el Kremlin tenga una estrategia a largo plazo sino que actúa de forma "oportunista" con el objetivo de sacar réditos políticos y generar distracciones y problemas a la UE.

Moscú no puede competir económicamente con la UE -solo el comercio de Serbia con Italia es superior a los intercambios con Rusia- y por eso apela a sus lazos religiosos y culturales.

Welcome in #Sofia @EP_President. I count on the support of the @Europarl_EN for the #WesternBalkans' development to remain among the priority policies even after the end of #EU2018BG pic.twitter.com/YbS3t41xcG