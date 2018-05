Los 10 puntos clave del programa de gobierno del M5S y la Liga Norte

Roma (EuroEFE).- El Movimiento Cinco Estrellas (M5S) italiano y la Liga Norte (LN) cerraron este viernes un programa de gobierno con novedosas propuestas en materia económica, mano dura contra la inmigración y la revisión de los tratados europeos, aunque con un lenguaje más moderado de lo que se temía.

Se trata de un documento de 57 páginas y que aborda 30 puntos o capítulos desde los asuntos que más han defendido el M5S como "Agua pública, el Made in Italy y Economía verde" y el "Conflicto de Intereses" a los propuestos por la Liga como "Flat Tax (impuesto único" e "Inmigración. Repatriaciones y Stop al negocio de los traficantes".

Los diez puntos clave de este programa de Gobierno, al que aún le falta un primer ministro, son:

1) Unión Europea: "El pleno cumplimiento" de los objetivos en el Tratado de Maastricht de 1992 y la "necesaria la revisión, junto a los socios europeos, de la estructura de la gobernación económica europea" como la política monetaria, el Pacto de Estabilidad, el Pacto Fiscal o el Mecanismo Europeo de Estabilidad".

Consideran además que "es preciso examinar las competencias de la UE y devolver a los Estados las que no pueden ser gestionadas efectivamente a nivel de Unión, reforzando al mismo tiempo la capacidad de decisión de la UE en sus competencias exclusivas.

2) Política Exterior: Confirman su pertenencia a la OTAN, pero abogan por una apertura a Rusia como "socio comercial y económico" y el levantamiento de las sanciones.

3) Inmigración: "Es necesario superar el reglamento de Dublín" que, entre otras cosas, establece que el país que debe hacerse cargo de una petición de asilo es aquel en el que el demandante pisó por primera vez territorio comunitario y piden la "reubicación obligatoria y automática en base a parámetros objetivos y cuantificables".

También incluye que cualquier delito cometido de una persona en espera del estado de refugiado suponga su expulsión inmediata y prevén "sedes de permanencia temporal de inmigrantes destinados a la repatriación".

Definen como ineludible y prioritaria la expulsión de los inmigrantes considerados ilegales y por tanto prevén que parte de los recursos destinados a la acogida vayan a los fondos para la expulsión de inmigrante.

4) Reforma de las pensiones: Reforma de la ley de pensiones que introdujo el Gobierno del tecnócrata Monti (2011-2013). En lugar de que la edad de jubilación sean los 67 años a partir de 2019, proponen lo que han llamado "cuota 100" y que consentirá a los ciudadanos jubilarse cuando los años de edad y de contribución sumen 100.

5) Impuesto de ciudadanía: Un subsidio para las personas con dificultades que será de 780 euros mensuales si viven solos y durante un máximo de dos años.

En este tiempo, los beneficiados deberán buscar trabajo y los centros de empleo les enviarán ofertas profesionales que solo podrán rechazar como máximo en tres ocasiones

6) "Flat Tax" (Impuesto Plano): Impuesto único para las empresas, familias y autónomos que oscilará entre el 15 % y el 20 %, aunque no se detallan los requisitos de uno y otro porcentaje.

