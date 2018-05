Una Europa cada vez más digital

Madrid (EuroEfe).- La Comisión Europea (CE) publicó esta semana el informe DESI 2018 en el que se analiza el estado de la digitalización de los países miembros de la Unión Europea (UE). Según las cifras, la UE se está volviendo "cada vez más digital", pero "no es suficiente" para ponerse al nivel de los líderes mundiales y reducir las diferencias entre los Estados miembros.

Desde el año 2014, la CE presenta los Indicadores del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI, por sus siglas en inglés), en los que analiza el estado de digitalización de los Veintiocho. Según los resultados de este año, la UE se está volviendo "más digital" pero aún no es suficiente para ponerse al nivel de los líderes mundiales y reducir las diferencias entre los Estados miembros lo que "exige una rápida dinanciación del mercado único digital y mayores inversiones en la economía digital y la sociedad".

Dinamarca, Suecia, Finlandia y los Países Bajos obtuvieron los puntajes más altos en DESI 2018 y se encuentran entre los líderes mundiales en digitalización. Les siguen Luxemburgo, Irlanda, el Reino Unido, Bélgica y Estonia. Irlanda, Chipre y España que han progresado (en más de 15 puntos) en los últimos cuatro años. Sin embargo, algunos otros países de la UE aún tienen un largo camino por recorrer y la UE en su conjunto debe mejorar para ser competitiva en la escena mundial.

Según las conclusiones, en términos generales, en la UE la conectividad ha mejorado pero aún es insuficiente para abordar las necesidades de crecimiento rápido; más europeos utilizan internet para comunicarse; la UE tiene más especialistas digitales que antes, pero siguen existiendo lagunas en las habilidades; las empresas son más digitales pero el comercio electrónico crece lentamente; y los europeos utilizan más servicios públicos online.

