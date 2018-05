El GDPR, una nueva era para la privacidad en la UE

Madrid (EuroEfe).- A partir de este viernes, las empresas que operan en la Unión Europea (UE) ya no podrán "coger datos sin permiso" de ningún registro, ni llamar a quien no les haya proporcionado "explícitamente" su teléfono. El motivo es que comienza a aplicarse el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que instaura un único código para todas las empresas de la UE y cambiará para siempre las normas de la privacidad europea con un impacto mundial.

Ya sea a través de la banca electrónica, las compras por internet o las redes sociales, cada vez compartimos más nuestros datos personales. Por ello, la Comisión Europea (CE) aprobó el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés), que armoniza la normativa para todas las empresas que operan en la Unión Europea (UE), con independencia de dónde se encuentre su sede, con el objetivo de que los ciudadanos tengan más control sobre sus datos personales y las empresas operen en igualdad de condiciones.

En los últimos meses no sólo empresas europeas se han ajustado a la nueva normativa; empresas norteamericanas como Facebook, WhatsApp, YouTube o Twitter también se han sumado a la cascada de actualizaciones de sus respectivas políticas de privacidad.

Una oleada de correos electrónicos

La nueva norma prevé multas millonarias para las empresas que la incumplan y regula cualquier dato personal, con independencia de su procedencia. Y eso no quiere decir que afecte solo a nombres y apellidos, sino a cualquier dato asociado a las personas. Por ello, en estas últimas semanas, los europeos hemos recibido una oleada de correos electrónicos en los que las empresas han contactado con sus clientes para pedirles “consentimiento” y poder mantener así sus datos personales, respetando la nueva regulación.

Proud to present new easy seven-step guide for businesses to get ready for the #GDPR. It aims to help those companies that do not handle #PersonalData as a core business activity. Especially useful for SMEs. https://t.co/eDlR8AwCMe pic.twitter.com/NQvWkkXKIj — Věra Jourová (@VeraJourova) 4 de mayo de 2018

Según declaró la comisaria europea de consumo, Vera Jourová, días antes de la entrada en rigor de la nueva regulación, el escándalo de las filtraciones realizadas por Cambridge Anaytica de datos de usuarios de Facebook - y por el que el fundador de esta red socialFacebook, Mark Zuckerberg, se ha disculpado ante el Parlamento Europeo- ha logrado “abrir los ojos” a la Unión Europea y ha aumentado la conciencia sobre asuntos como la protección de datos.

"Los ciudadanos tendrán derecho a saber dónde está cada dato de su vida privada, lo que se está haciendo con esos datos y las posibilidades de recuperarlos",a seguró Jourová y, aunque no se aventuró a opinar sobre si el escándalo de Cambridge Analytica podría haber sucedido si el nuevo reglamento hubiera estado ya en vigor, la comisaria se mostró convencida de que las normas tendrán un efecto "disuasorio" para las empresas: "Se lo pensarán dos veces antes de recolectar datos sin el objetivo correcto".

There are more EU users on #Facebook than there are in the US.

Data harvesting with the aim of manipulating public opinion is unacceptable. Europeans deserve to know how their data is handled. #DataProtection #GDPR #Zuckerberghearing pic.twitter.com/H5uPz6vWwM — European Commission (@EU_Commission) 22 de mayo de 2018

La aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, que sustituirá a anterior normativa, fue aprobado el 25 de mayo de 2016. El periodo de dos años transcurrido desde entonces tenía como objetivo permitir que los Estados de la UE, las instituciones comunitarias y también las empresas y organizaciones que tratan datos fueran preparándose y adaptándose para la aplicación.

¿Qué son "datos personales"?

Toda información relativa a un ciudadano, como persona física viva identificada o identificable, entra en el ámbito de aplicación del RGPD. Es decir, que cualquier dato recopilado que pueda llevar a la identificación de una determinada persona es un dato de carácter personal.

Esto incluye, por ejemplo, el nombre, domicilio, número de tarjeta de crédito, código de protocolo de internet (IP) o información sobre la salud de un ciudadano. José Rodríguez, experto en Protección de Datos, lo clarifica aún más: "Hasta el color de tu coche es un dato personal", explica a Efe.

El RGPD protege los datos personales independientemente de la tecnología utilizada para su tratamiento; es decir, no importa cómo se hayan conservado los datos (ya sea en un sistema informático, a través de videovigilancia o sobre papel) y cuál sea su procedencia. Sin embargo, no se considerán datos personales los que se hayan "anonimizado" de manera irreversible, de forma que la persona no sea identificable.

Todo ciudadano tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales que una empresa u organización tiene sobre él y a obtener una copia de esos datos, gratuitamente, en un formato accesible. La empresa está obligada a responder en el plazo de un mes y deben facilitar una copia con los datos personales y toda la información pertinente sobre cómo han utilizado o están utilizando dichos datos.

Además, algunos datos "sensibles" como los relativos a la salud, origen racial o étnico, opiniones políticas y orientación sexual, reciben ahora una protección especial y está prohibido recopilarlos y usarlos, salvo en determinadas condiciones como, por ejemplo, cuando se ha dado consentimiento "explícito" o el Derecho nacional lo permita.

Los nuevos derechos: más privacidad y control para el ciudadano

"La ley reequilibra un poco el poder entre las empresas y las personas", por lo que "va a ser mucho más fácil denunciar a una empresa que ha robado tus datos, que tenga tus datos sin permiso o que los utilice de manera no adecuada con la que tú no estás de acuerdo", señala Rodríguez.

Sanciones, por ejemplo, por usar datos sin consentimiento de los clientes, como ha ocurrido recientemente en el caso de Facebook y Cambridge Analytica, donde un Delegado de Protección de Datos "tendría que auditar lo que pasó, revisar los contratos" y "confirmar si se violaron las normas de protección de datos o no", explica Rodríguez, responsable de de protección de datos a nivel global en Cornerstone, una compañía americana de Recursos Humanos a la que contratan firmas como BBVA, Santander, y Nestlé.

Los usuarios también deberán tener más control sobre sus datos personales y las empresas estarán en igualdad de condiciones a la hora de emplearlos. Según la "Guía para los ciudadanos sobre la protección de datos de la UE", elaborada por la Comisión Europea, los ciudadanos tienen el derecho de saber quién trata sus datos y por qué y la empresa debe proporcionar la información de manera clara y sencilla de entender.

A partir de este viernes, además, las empresas "no podrán coger datos sin permiso de ninguna base de datos", "ni deberían" llamarte si tú no les has proporcionado tu teléfono, agrega Rodríguez. Por ejemplo, si alguien realiza una compra por internet, el vendedor debe recopilar solo los datos necesarios para cumplir el contrato y borrarlos cuando ya no los necesite.

El ciudadano también tiene derecho a corregir sus datos si son incorrectos y a oponerse a recibir mercadotecnia directa. Así, si un ciudadano compra por internet entradas para ver un concierto y, posteriormente, se le bombardea con anuncios de conciertos que no le interesan, puede pedir a la compañía que deje de enviarle publicidad.

Otra novedad es que, con el nuevo reglamento, el ciudadano debe dar un consentimiento "explícito": "En términos generales, si quieres enviarme publicidad yo tengo que darte mi permiso primero. Y además tiene que ser inequívoco. No vale que digas: 'Bueno, como no dijiste nada...', Yo tengo que decir que sí y tú tienes que poder demostrar que yo he dicho que sí", aclara Rodríguez.

También tiene derecho a trasladar sus datos después de haber dado su “consentimiento” o firmado un contrato, lo que se denomina “portabilidad de datos”, si, por ejemplo, el usuario encuentra una empresa más barata y quiere que los datos se envíen a su nuevo proveedor.

A su vez, las empresas deben informar si se ha sufrido una fuga de datos. En este caso, las compañías tendrán que comunicarlo a las autoridades y, si es lo suficientemente importante o hay un riesgo relevante de que con esos datos se pueda hacer algo (como en el caso de cuentas bancarias), también tendrán que informar individualmente a los afectados.

Multas millonarias

El otro gran cambio de la nueva ley son las multas que se imponen a las empresas que no cumplan con las obligaciones recogidas en el Reglamento, que pueden ser de hasta 20 millones de euros o del 4 % de la cifra de negocio global, dado prioridad a la cantidad que sea más elevada.

El experto en Derecho digital Borja Adsuara confía en que normativas como ésta irán llenando "poco a poco el vaso del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos: al honor, a la intimidad, a la propia imagen, y a la protección de datos".

El proceso "ya no tiene vuelta atrás", añade Adsuara.

Arículo elaborado con informaciones del Servicio Nacional de la Agencia EFE y por Paula G. Mora (edición: Desirée García)

