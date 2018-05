Descenso a una guerra comercial global

El pasado 1 de marzo, el presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó un anuncio que pondría en estado de alerta a la economía global: la aplicación de aranceles a las importaciones de acero del 25 % y del 10 % para el aluminio.

Una semana después, firmaba la imposición de los impuestos, de los que ha dejado exentos de forma permanente a Brasil, Argentina y Australia, y a Corea del Sur para el caso del acero. Un metal que, junto al aluminio, resulta esencial para la industria moderna en múltiples sectores: vehículos, maquinaria, construcción o transporte, entre los más destacados.

To protect our Country we must protect American Steel! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de marzo de 2018

Sin embargo, la amenaza arancelaria sigue planeando sobre otras potencias mundiales, especialmente sobre China, y también sobre otras que han conseguido una exención temporal hasta el 1 de junio (Canadá, México y la Unión Europea) y que guardan pocas esperanzas de evitar entrar en una guerra comercial que podría tener repercusiones mundiales.

No en vano, será este viernes cuando entren en vigor los aranceles de Trump, si no se produce un acuerdo antes, y nada garantiza que, pese al pulso librado en las últimas semanas por la UE, el principal socio comercial de EEUU consiga quedar exento.

¿Qué es una guerra comercial?

La guerra comercial consiste en la adopción, por parte de uno o varios países, de tarifas o barreras al comercio con uno o varios países. Es lo opuesto al libre comercio.

La mayoría de economistas creen que este tipo de relaciones comerciales son muy poco productivas y tienen un impacto negativo sobre el bienestar social y económico de las naciones implicadas.

Sin embargo, los politólogos consideran que la amenaza que supone una guerra comercial puede ser utilizada para obtener concesiones de otros tipos.

Entre las barreras al comercio más habituales se encuentran los aranceles, que puede llevar a que los países afectados aumenten a su vez los impuestos e iniciar, así, las fricciones.

No obstante, los economistas sostienen que es más probable llegar a una guerra comercial si se aplican otras medidas más proteccionistas, como el aumento de subsidios a determinados sectores económicos: es una estrategia más difícil de hacer frente por los países extranjeros, ya que, por ejemplo, muchos países pobres no tienen la posibilidad de dar ayudas y son muy vulnerables a este tipo de guerra comercial.

¿Cuál es el origen de la contienda actual?

Trump lanzó el órdago arancelario a las importaciones de acero y aluminio por razones de "seguridad nacional", que a su juicio está amenazada por la "competencia desleal" que está "diezmando" la industria estadounidense.

"Están destruyendo nuestras industrias, y no podemos dejar que eso ocurra", afirmó Trump.

De hecho, la imposición de aranceles a la compra de estos metales desde la UE se retirará si se encuentran "medios satisfactorios y alternativos a cómo afrontar la amenaza a la seguridad nacional" causada por estas importaciones.

El presidente estadounidense se ampara en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, norma raramente utilizada en la historia, que permite a la administración estadounidense imponer aranceles por motivos de seguridad nacional.

Trump ha utilizado esta legislación para imponer aranceles adicionales sobre las importaciones de acero y aluminio en marzo pasado, y en mayo anunció que volverá a emplearla para subir los impuestos a la compra de automóviles.

"Hay indicios que sugieren que, durante décadas, las importaciones del extranjero han erosionado nuestra industria nacional de automóviles", indicó el secretario de Comercio, Wilbur Ross.

As discussed with @POTUS, the Department of Commerce will conduct a thorough, fair, and transparent investigation into whether auto imports are weakening our internal economy and may impair the national security. https://t.co/SRdO5CrAgC — Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) 24 de mayo de 2018

En enero, el mandatario estadounidense ya había ordenado imponer restricciones a las importaciones de lavadoras y paneles solares, pero las medidas anunciadas contra el acero y aluminio y sobre los automóviles pueden tener un recorrido mucho más amplio e impredecible.

¿Cómo afectará a la economía?

- De la Unión Europea:

La UE trabaja a contrarreloj para lograr la exención total y permanente de los aranceles, que expira el día 1 de junio tras un aplazamiento temporal.

Bruselas se ha negado a negociar "con la espada de Damocles sobre la cabeza" acerca de sus relaciones comerciales, sin admitir otra opción que no fuera quedar fuera de las tarifas. Hasta ahora, no se ha logrado ningún acuerdo y el bloque comunitario "no es optimista" sobre lo que vaya a ocurrir a partir de junio.

Tras conocer además que Trump estudia la imposición de aranceles a la importación de automóviles y sus piezas, la UE ha advertido de que esto violaría las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha amenazado con tomar medidas que restablezcan "el equilibrio comercial".

Así, la UE ya ha notificado a la OMC la lista de productos de EEUU a los que podría aplicar aranceles como represalia a partir del 1 de junio: maíz dulce, arroz, arándanos, maquillaje, tabaco, vestidos, tuberías, laca para el pelo o toallitas. El valor total de estas exportaciones asciende a 6.400 millones e euros.

- De China:

El gigante asiático parece ser el principal objetivo del órdago de Trump, y el gran perdedor de sus políticas, aunque recientemente han decicido rebajar las tensiones comerciales para lograr la desnuclearización norcoreana.

Hasta hace una semana, las dos superpotencias se habían enredado en una espiral de amenazas: Tras conocer los aranceles al acero y aluminio, China anunció impuestos a las importaciones de varios productos como la carne de cerdo. Posteriormente, anunció una bajada hasta el 15 % de las tasas a la importación de vehículos extranjeros y del 6 % para los componentes de automóviles y, dos días después, Trump anunciaba aranceles también en ese sector.

China avisa de que irá a la OMC para denunciar que las subidas arancelarias de Trump son superiores a los máximos convenidos en la organización multilateral, a la que EEUU también quiere acudir para demandar al país asiático por apropiación ilícita de propiedad intelectual.

- De Latinoamérica:

Es el único bloque que podría salir algo reforzado de una posible guerra comercial con la UE y China.

"Si Estados Unidos aumenta a China los impuestos en productos que nosotros también exportamos posiblemente vaya a haber un aumento de ese mercado", según el embajador de Chile en China, Jaime Chomali.

El embajador de México en China, José Luis Bernal, habla en un sentido similar. Así, aunque podría haber un beneficio en "algún momento", este "sería coyuntural".

"Si se cierran algunos sectores a la importación o se elevan los precios hay sectores en América Latina altamente competitivos como los productos frescos, la carne o ciertas manufacturas", explica.

Pero, añadió, países como México trabajan con "cadenas globales de valor" por lo que "si se afecta una parte de la cadena de valor nos afectan a todos".

- A escala global:

El aumento de las tensiones comerciales pueden ralentizar el crecimiento económico global al afectar las inversiones y el consumo en todo el mundo.

"Una escalada significativa del riesgo de tensiones comerciales puede arruinar la recuperación actual del comercio global y de la actividad económica", según se desprende de un artículo del último boletín económico del Banco Central Europeo (BCE).

En caso de un aumento generalizado de los aranceles, los precios de importación más elevados podrían incrementar los costes de producción de las empresas y reducir el poder adquisitivo de los hogares.

Las tensiones comerciales pueden incrementar la incertidumbre económica y hacer que las empresas pospongan sus inversiones y los hogares el gasto.

¿Cuál es la solución?

Aumentar los esfuerzos de EEUU y China para suavizar sus posturas parecen la principal vía de solución en la coyuntura actual.

Como sostiene la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, el origen de la crisis de la industria del acero y aluminio estadounidenses se encuentra en "la superproducción" de estos metales en China, donde además se destinan ayudas al sector que causan una competencia desleal.

China ya ha dado algunos pasos para equilibrar la relación comercial con EEUU al comprometerse a aumentar sus compras de productos estadounidenses. Lo ha hecho después de que la adminsitración Trump amenazara con gravar un primer tramo de productos chinos, con la finalidad de empezar a reducir el déficit comercial estadounidense respecto a Pekín.

Hasta ahora, los miembros de la OMC, que integran 164 Estados, habían respetado un acuerdo tácito de no invocar la "seguridad nacional" para justificar medidas comerciales restrictivas por el riesgo que implica de abrir una puerta que podía ser imposible cerrar.

La decisión de Trump no solo ha roto con este consenso, sino que sitúa a la OMC en un callejón sin salida: la organización multilateral no puede imponer medidas, por lo que cabe la posibilidad de que cada socio comercial responda en función de sus propios intereses y quede en evidencia los problemas de una organización ya muy tocada desde las conversaciones de Doha en 2015.

WTO members raise concerns over US tariffs on steel and aluminium at Goods Council https://t.co/kBSRA2UJts — WTO (@wto) 23 de marzo de 2018

¿Se puede evitar?

Los países que defienden el libre comercio deben apoyar a la OMC para proteger el comercio mundial y dejar atrás definitivamente este retorno temporal al proteccionismo.

Important discussion on the future of WTO at the trade ministerial. Strong consensus on the importance of strengthening the multilateral system and finding a way out of the crisis @EU2018BG — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) 22 de mayo de 2018

"Podemos terminar en una guerra comercial con dos frentes. Y solo por una decisión tomada por el presidente de los EEUU", lamentó el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen.

La solución podría ser igual de simple y está en las mismas manos, las del impredecible Trump.

Por Desirée García (edición: Catalina Guerrero)