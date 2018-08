Por un aire limpio en la UE

La aplicación de la normativa comunitaria para mejorar la calidad del aire permitiría reducir de 400.000 a 200.000 las muertes prematuras por consecuencias de contaminación aérea según un reciente estudio de la Unión Europea (UE), por lo que Bruselas apremia a los Estados miembros a implementar la legislación vigente.

El estudio, Primera visión sobre aire limpio (First Clean Air Outlook en inglés), muestra que "el efecto agregado de las medidas de la UE establecidas en 2014 para reducir las emisiones de distintas fuentes (...) pueden mejorar significativamente la calidad del aire con un coste para la sociedad menor de lo esperado inicialmente".

Sin embargo, todavía hay grandes impedimentos debido a que se sobrepasan los límites de la calidad del aire en muchos países de la UE: según este estudio, en 2015 22 de los 28 Estados miembros rebasaron el tope de dióxido de nitrógeno y 18 países superaron los niveles de ozono permitidos. Además el 20 % de la población urbana de la UE estuvo expuesto al nivel máximo permitido.

Aún así, de acuerdo a las conclusiones de este informe, "tenemos las políticas adecuadas trabajando en la dirección correcta. Estamos claramente en el buen camino. Ahora tenemos que asegurarnos de que las políticas se implementan completamente", dijo el comisario europeo de Medioambiente, Karmenu Vella, en un comunicado y añadió que "esto son noticias muy esperanzadoras para todos los europeos concernidos por la polución atmosférica, y para que las autoridades de los Estados miembros desarrollen medidas para entregar un aire limpio a los ciudadanos", concluyó.

Cómo se mide la contaminación en el aire y por qué es importante

La calidad del aire es una de las grandes preocupaciones de las urbes del mundo actualmente, ya que, aunque están puestas en marcha medidas para paliar la contaminación y en numerosos países (principalmente en América y Europa) se ha conseguido estabilizar, de ninguna manera se puede revertir completamente.

La presencia de gases como el dióxido de nitrógeno y de partículas sólidas como las PM10 (ambos son los tenidos en cuenta en la mayoría de análisis) en el aire que se respira, puede acarrear grandes problemas para la salud pública por lo que tanto los gobiernos de los Estados miembros como la propia Unión han establecido mediciones e informes periódicos basados en mediciones de numerosas estaciones meteorológicas y de control.

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas tóxico que puede producirse en la naturaleza en eventos como incendios o erupciones volcánicas. Sin embargo, la generación de este gas por parte del hombre es muchísimo mayor que la natural, mediante las emisiones de las fábricas o la quema de combulstibles, principalmente.

La exposición continuada a NO2 implica la posibilidad de desarrollar numerosas dolencias respiratorias, intesificación de asma y alergias y deterioro general de la salud.

Por otra parte, las PM10 y PM2,5 son "partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, partículas metálicas, cemento ó polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín)", según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes de España.

La exposición prolongada o repetitiva a las PM10 puede perjudicar, al igual que el NO2, al sistema respiratorio de la persona, pero son menos perjudiciales que las PM2,5 ya que al tener un mayor tamaño, no logran atravesar los alveolos pulmonares.

Las acciones de la UE

Con todo esto, la UE actúa en numerosos ámbitos para reducir la exposición a la contaminación del aire: a través de la legislación, mediante la cooperación con los sectores responsables de la contaminación del aire, a través de las autoridades nacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales, y mediante la investigación. La políticas comunitarias tienen el objetivo de reducir la exposición a la contaminación atmosférica mediante la disminución de emisiones y el establecimiento de valores y objetivos límites para la calidad del aire.

Desde 1970 ha habido progreso en el control de ciertas sustancias, como monóxido de carbono o el dióxido de azufre, pero pese al progreso, la mala calidad del aire continúa siendo un serio problema para la Unión. En 2013 Bruselas adoptó un Programa de Políticas de Aire Limpio de cara a conseguir los objetivos del 2020 y del 2030.

En 2018 la CE adoptó la comunicación al resto de las instituciones de la UE "Una Europa que protege: Aire puro para todos", con la que pretenden proporcionar asesoramiento a los actores nacionales, regionales y locales para mejorar la calidad del aire.

Además, la UE cuenta con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) , cuya labor se centra en proporcionar información sólida e independiente sobre el medio ambiente con el objetivo de contribuir a generar una mejora del medio ambiente europeo.

Entre otra mucha información, la AEMA dispone de un recurso en su web que permite a cualquier persona consultar la calidad del aire en múltiples estaciones de medición de los países europeos a tiempo real.

Dificultades

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la AEMA, hay 400.000 muertes prematuras al año en Europa por efectos de la contaminación, lo que lo convierte en la principal causa ambiental de muertes prematuras entre los ciudadanos de la UE. Según indican estos organismos, las previsiones no son muy alentadoras si no se cambia nada. Aún así, según un informe del AEMA publicado en octubre de 2017, "con decisiones valientes e inversiones inteligentes en transporte más limpio, energía y agricultura, podemos enfrentar la polución y mejorar la calidad de vida".

El pasado mayo, Bruselas retiró las sanciones a España por superar sistemáticamente los topes de contaminación ambiental que marca la legislación de la UE (especialmente en Madrid y Barcelona) ante el anuncio del gobierno entonces de Mariano Rajoy de medidas que prometió cumplir para 2020.

La CE decidió el 17 de mayo no llevar a término la presentación de una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por considerar que las medidas adoptadas y programadas para combatir la contaminación van por el camino que dictan las directrices comunitarias. No obstante, avisó de que se mantendrá la vigilancia para que estas medidas se apliquen de forma inmediata e integral.

Por su parte, la entonces ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente española, Isabel García Tejerina, ratificó el 25 de mayo ante el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, el compromiso de su gobierno con la calidad del aire en el contexto de la clausura en Madrid de la XVI Semana Verde Europea (#EUGreenWeek).

Allí, la ministra recordó que España aún tiene que reducir sus emisiones urbanas de CO2 en al menos un 26 por ciento, pero aseguró que "España no tiene problemas de calidad del aire en términos generales, sólo en casos puntuales".

No obstante, de acuerdo con el primer análisis de movilidad urbana sostenible de Greenpeace presentado el pasado 22 de mayo, Madrid se encuentra en la mitad del ranking con un 4,3 de nota debido principalmente al tráfico rodado.

“La mala calidad del aire de Madrid vulnera el derecho a la salud. Las medidas anunciadas hoy por la alcaldesa son positivas pero no se puede esperar tanto porque la Comisión Europea ha confiado en su aplicación para no llevar a España ante los tribunales y, sobre todo, porque no se puede desatender ni un minuto más a las personas para proteger a los coches”, declaró Raquel Montón, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace.

Por Inés Amarelo (edición: Catalina Guerrero)

