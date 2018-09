La UE toma el testigo de la defensa global de los Derechos Humanos

Algunas de las decisiones del actual presidente estadounidense Donald Trump, como la de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado junio puede, según la Unión Europea (UE), conllevar el riesgo de socavar el papel de Washington como adalid de la defensa de las libertades fundamentales y la democracia. Sin embargo, para la UE, la protección y la promoción de los Derechos Humanos "es y será siempre uno de los pilares de la política exterior de la UE". Así se consagra en sus Tratados.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights — UN Human Rights (@UNHumanRights) 19 de junio de 2018

Mientras la primera potencia mundial se aleja de la defensa de los DDHH, el bloque comunitario "sigue comprometido con el trabajo del Consejo - de DDHH de la ONU- como un inquebrantable órgano para la defensa de libertades fundamentales", resaltó Deyana Kostadinova, embajadora de Bulgaria, país que ostentaba la presidencia rotatoria de la UE el pasado semestre.

"La UE seguirá dando respaldo al multilateralismo y al sistema de Naciones Unidas y especialmente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año celebra con orgullo su 70 aniversario", resaltó.

El recorrido de la UE en la protección de los Derechos Humanos

Las Constituciones de cada uno de los países miembros de la UE garantizan los derechos fundamentales a escala nacional y suscriben la Carta de los Derechos Fundamentales (adoptada en 2000 y vinculante para los países de la UE desde 2009) a escala comunitaria, mientras que todas las instituciones de la UE -Comisión, Parlamento y Consejo- tienen un papel clave en la protección de los Derechos Humanos.

La Carta de los Derechos Fundamentales tiene su reflejo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que ha sido ratificado por todos los países de la UE y la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) determina y analiza las principales tendencias en este ámbito.

Con el objetivo de mejorar la eficacia y la coherencia de la política en Derechos Humanos de la UE, se estableció el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2020), que establece una base común para el esfuerzo colectivo de los países miembros y de las instituciones europeas.

En este contexto, se nombró en 2012 a Stavros Lambrinidis como primer Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, con el cometido de aumentar la eficacia y visibilidad de estas políticasen terceros países.

EU regrets US decision to withdraw from the UN Human Rights Council #HRC. These difficult times require more human rights commitment, engagement and joint action, not less. #EU4HumanRights https://t.co/43SJg01UAw — Stavros Lambrinidis (@SJLambrinidis) 20 de junio de 2018

Además, la UE también mantiene un diálogo con más de 40 países y organizaciones y cada año publica un informe sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo.

Hacia un mundo más democrático

La política europea de vecindad (PEV) se centra en la estabilización política, económica y de seguridad de la UE. Sin embargo, "la estabilidad propia de la Unión se basa en la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho. Así, nuestras politicas seguirán haciendo hincapié en estos valores universales".

La política, que se inició en el año 2003 y desarrolló a lo largo del 2004, con el objetivo de evitar la aparición de divisiones en la recién ampliada UE y sus vecinos y fortalecer la prosperidad, estabilidad y seguridad de todos, se basó en "los valores de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos".

Five years of European Neighbourhood Policy: more trade, more aid, more people-to-people contacts http://tinyurl.com/34t43fm — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 12 de mayo de 2010

Tras los levantamientos de la denominada "Primavera árabe" en 2011, la política se revisó para incluir estos nuevos cambios significativos, tras una consulta pública en la que participaron países, socios, organizaciones internacionales, interlocutores sociales y la sociedad civil.

Según la Comisión Europea, el corazón de la nueva política se basó en la estabilización en términos políticos, económicos y de seguridad, haciendo hincapié en dos principios: la aplicación de un enfoque diferenciado para los "vecinos", para respetar las diferentes aspiraciones de los países socios y para responder mejor a los intereses de la UE y los intereses de los mismos y una mayor implicación por su parte.

La política se siguió revisando hasta llegar al año pasado, cuando la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini declaró:

"La Unión Europea ha invertido mucho en desarrollo económico, resiliencia, seguridad, democracia y Estado de derecho en nuestros vecinos del Este y del Sur. Un año y medio después de la revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV), hemos logrado construir, en cooperación y asociación plena, un enfoque a medida con todos y cada uno de los países, para garantizar que aborde las necesidades e intereses reales, por el bien de todos nuestros ciudadanos ".

Según la nota de prensa publicada tras la revisión, con el apoyo de la UE, algunos países socios han tomado medidas importantes para avanzar en las reformas de buena gobernanza, democracia, estado de derecho y Derechos Humanos con amplios programas para reformar la administración pública y la lucha contra la corrupción, sobre el fortalecimiento del poder judicial y el apoyo a los Derechos Humanos, además de fomentar una sociedad civil más fuerte.

La PEV se financia a través del Instrumento Europeo de Vecindad (ENI), que proporciona la mayor parte del presupuesto a los 16 países socios y se basa en el anterior Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), existente desde 2007. Para el periodo 2014-2020 cuenta con una financiación de 15.400 millones de euros.

Los socios de la UE en esta materia son -al sur- Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez y -al este- Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Rusia participa en actividades de Cooperación Transfronteriza en el marco de la PEV y no forma parte de la PEV como tal.

Además de la cooperación bilateral, el financiamiento de ENI también apoya los programas regionales, de vecindario y de cooperación transfronteriza (CBC).

La UE, un interlocutor más fuerte

La Política Europea de Vecindad se crea en el marco de una de las prioridades de la Comisión Juncker (2015-2019), por la que la UE trabaja para ser "un interlocutor de mayor peso en el escenario mundial". Según la Comisión, la UE necesita una política exterior común fuerte para responder eficazmente a los desafíos globales, incluidas las crisis de su entorno, proyectar sus valores, rechazar el proteccionismo y sostener las normas comerciales de la UE y contribuir a la paz y a la prosperidad en el mundo.

Los otros ámbitos relacionados con esta prioridad son las relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países del mundo, el fortalecimiento de la política de seguridad y defensa común y la amplicación de la UE, que, según la Comisión "ejerce un poderoso efecto transformador en los países candidatos que trae consigo un cambio democrático, político, económico y social positivo".

La UE también contribuye a reducir la pobreza en el mundo, a garantizar un desarrollo económico social y medioambiental sostenible y a promover la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos a través de cooperación internacional y desarrollo y proporciona ayuda humanitaria y protección civil.

Volviendo al PEV, un objetivo clave es fortalecer y promover el papel de los actores de la sociedad civil en las reformas y en los cambios democráticos que tienen lugar en los países vecinos; en particular, fortaleciendo las organizaciones locales de la sociedad civil y su capacidad para interactuar con las autoridades públicas.

Algunos iniciativas y programas en relación a esta cuestión son el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), el programa temático Actores no estatales y autoridades locales (NSA-LA) y el Fondo de la Sociedad Civil ENI.

Pero el fortalecimiento de la democracia no solo está enfocado hacia el exterior; en 2014, y por primera vez, los países de la UE tuvieron que tener en cuenta los resultados de las elecciones al proponer un candidato para la Presidencia de la Comisión Europea, en uno de los primeros pasos hacia una Unión más democrática y más cercana a sus ciudadanos.

La UE desarrolló una "hoja de ruta" que detalla las grandes etapas hacia una Unión más unida, fuerte y democrática y una mejora de la legislación.

El reto de la inmigración

La inmigración es el principal desafío al que se enfrenta la protección de los Derechos Humanos en la Unión Europea, hasta el punto de que si no se deciden y aplican rápidamente políticas comunes, se podría poner en riesgo la mera existencia del club comunitario, advirtió en Viena el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani.

"La inmigración es el problema de los problemas", aseguró el político italiano durante un encuentro con la prensa junto al canciller austriaco, Sebastian Kurz, cuyo país ha asumido este mes la Presidencia de turno de la UE.

Tajani aseguró que en la resolución del tema migratorio "se juega el futuro" de la Unión Europea ya que, sin respuestas concretas a los ciudadanos, "crecerá la alarma social". Por ello, defendió una política de protección de las fronteras europeas y de colaboración con los países de salida y tránsito de los inmigrantes.

Precisamente el año pasado, Amnistía Internacional publicó un informe en el que alertó del debilitamiento generalizado del Estado de derecho y de la protección de los Derechos Humanos en Europa en 2016, que afectó no solo a las personas refugiadas y sospechosas del terrorismo, sino a cualquier ciudadano.

Según Amnistía Internacional, el año 2016 en Europa tuvo dos claves: el gran número de personas refugiadas en movimiento entre sus fronteras y las medidas adoptadas en algunos Estados para evitarlo; y los atentados terroristas en Bélgica, Alemania y Francia.

Ante esta situación, muchos Estados "han aprobado a toda prisa medidas antiterroristas que iban en detrimento de los derechos humanos" y los valores mismos de seguridad y libertad que estaban siendo atacados, asegura el informe de AI.

A pesar también de que todas las relaciones que mantiene la UE con terceros países e instituciones internacionales -por ejemplo, tratados y acuerdos- el respeto de los derechos humanos debe ser un componente fundamental, tal y como se definen en la Carta de la UE, tampoco siempre se cumple.

Artículo elaborado por Paula García Mora con información del Servicio Internacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

