La UE, el destino turístico más popular del mundo

Madrid (EuroEFE).- Estamos en verano y todo el mundo piensa en el destino de sus vacaciones: La Torre Eiffel, la Sagrada Familia, la Puerta de Brandemburgo o el Coliseo son las imágenes que primero nos vienen a la cabeza...

Europa es hogar de atracciones únicas que seducen a más turistas que ninguna otra región del mundo. Por su excepcionalidad, pero también gracias a los esfuerzos de las instituciones comunitarias para fortalecer el turismo europeo.

Según un informe publicado por la Comisión Europea llamado "60 razones para la UE, por qué necesitamos a la Unión Europea-", uno de los motivos por los que Europa debe estar orgullosa es por ser "el destino de vacaciones más popular del mundo".

El 40 % de los turistas del mundo viaja a Europa

A pesar de los atentados terroristas y los problemas de seguridad, en 2017 Europa volvió a alcanzar un nuevo récord turístico y, según los datos más actuales, creció un 8 % respecto al año anterior. La Organización Mundial del Turismo (OMT) contabilizó 538 millones de llegadas de turistas internacionales, o el 40 % de las llegadas del mundo.

En 2016, la cifra ascendía a 620 millones de personas, de modo que uno de cada dos de los 1. 200 millones de personas que se desplazaron en todo el mundo por motivos turísticos o en viaje de negocios optó por Europa como destino o pernoctó en ella.

En segundo lugar, pero muy por detrás, quedaba la región de Asia y el Pacífico, a la que se desplazaron uno de cada cuatro viajeros (24 %), seguida de América, con un 16 %.

Europa también es, por cierto, muy popular entre los propios europeos: las tres cuartas partes de los viajes al extranjero de los ciudadanos de la UE tienen a otro país de la UE como destino.





Pero no solo muchos no europeos eligen a la UE como destino de vacaciones: según los últimos datos de Eurostat, el 85 % de los ciudadanos de la UE eligieron otro país comunitario como destino de sus vacaciones. Los que salieron de las fronteras europeas, viajaron a Estados Unidos (2,2 %), Turquía (1,2 %) y la India (0,7 %), los destinos más populares.

En este sentido, el 86 % que se registra del turismo dentro de la UE proviene de ciudadanos de otros Estados miembros. Los países no comunitarios que más visitaron la UE fueron Estados Unidos (2,4 %), Asia (2,3 %) y Suiza (1,4 %).

El turismo, motor de crecimiento

El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó que "el crecimiento sostenido del turismo ha sido fundamental para la recuperación económica de muchos países de Europa y el mundo, contribuyendo a la creación de empleo, el crecimiento económico y una balanza de pagos sana".

Los países de la UE obtuvieron 342.000 millones de euros en ingresos por turismo internacional en 2016 (31 % del total mundial), lo que representa una contribución significativa a su balanza de pagos. A medida que los destinos de la UE ganan más en recibos de turismo internacional que los residentes de la UE gastan en turismo internacional (315.000 millones de euros), la UE cuenta con un excedente de 27.000 millones de euros en la balanza comercial de viajes.

"El turismo es un pilar clave de la estrategia de la UE para el empleo y el crecimiento inclusivo y confío en que nuestra sólida asociación con la Unión Europea siga impulsando la calidad, la sostenibilidad y la competitividad del turismo europeo sector hacia adelante ", concluyó Pololikashvili.

Las iniciativas y estrategias de la UE para favorecer al turismo

Desde el Consejo Europeo de 21 de junio de 1999, que versó sobre el tema "Turismo y empleo", la Unión ha ido concediendo mayor atención a la contribución del turismo al empleo en Europa y la Comisión ha ido poniendo en marcha una serie de medidas y acciones como consecuencia directa de las estrategias que se fueron desarrollando.

Algunas de ellas son el lanzamiento de un portal de promoción de Europa como destino turístico, o medidas especiales en favor de los turistas y viajeros destinadas a facilitar el paso de fronteras y proteger la salud, la seguridad y los intereses materiales de los turistas. Entre ellas, se encuentra la directiva relativa a la gestión de la calidad de aguas de baño, que busca que la calidad "excelente" de las playas europeas.

Además, también se han presentado otras iniciativas como la "EDEN", que se centra en la promoción de destinos turísticos europeos de excelencia, destinos emergentes, aún poco conocidos, pero que respetan los principios de la sostenibilidad; "Calypso", que gira en torno al turismo social y se centra en el turismo de personas mayores, jóvenes no privilegiados, familias pobres y personas con movilidad reducida.

La UE también cuenta con un programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes), llamado COSME, que cuenten con un Plan de Acción Turística.

En el año 2006, la Comisión Europea adoptó "Una política turística en la UE: hacia una mayor colaboración en el turismo europeo" en la que se abordaba toda una gama de retos que conformarán el turismo en los próximos años.

Entre ellos, se incluía el envejecimiento de la población de Europa, el aumento de la competencia externa, la demanda de más turismo especializado por parte de los consumidores y la necesidad de desarrollar prácticas turísticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

En la directiva se sostenía que "una oferta turística más competitiva y con destinos sostenibles contribuiría a aumentar la satisfacción del turista y a asentar la posición de Europa como primer destino turístico mundial".

En octubre de 2007 se publicó otra directiva que seguía a la anterior, titulada "Agenda para un turismo europeo sostenible y competetitivo" que proponía acciones en relación con la gestión sostenible de los destinos, la integración de las inquietudes de las empresas en relación con la sostenibilidad y la concienciación de los turistas al respecto.

En el mismo Tratado de Lisboa, se reconoció la importancia del turismo, señalando una competencia específica de la UE en este ámbito y permitiendo que las decisiones se tomaran por mayoría cualificada.

"la Unión complementará la acción de los Estados miembros en el sector turístico, en particular promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este sector", cita el Tratado.

En junio de 2010, la CE adoptó la directiva "Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo", buscando fomentar un planteamiento coordinado de las iniciativas vinculadas al turismo, definir un nuevo marco de actuación para aumentar la competitividad del turismo y su capacidad de crecimiento sostenible.

Asimismo, propuso una serie de iniciativas europeas o plurinacionales (incluida la consolidación de la base de conocimiento socioeconómico del turismo) destinadas a lograr esos objetivos.

España, segundo destino mundial por detrás de Francia

Según datos ofrecidos por el Efecutivo español, en el año 2017, España recibió el año pasado 82 millones de turistas, un 9 % más que en 2016 y un nuevo récord anual de visitas que sitúa al país como segundo destino mundial, por detrás de Francia, anunció el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

"Nos hemos convertido en el segundo país del mundo a la hora de recibir turistas y en el segundo país del mundo en ingreso por turistas", aseguró el entonces presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien ofreció los datos en su intervención en la cumbre de líderes de países del sur de Europa en Enero de este año.

Según datos de Eurostat de 2016, España es el destino turístico más común en la UE para los no residentes y en el que más tiempo se quedan cuando viajan, con 294,6 millones de pernoctaciones, el 22,2 % del total. Le siguen de lejos Italia (199,4 millones), Francia (123,9 millones) y el Reino Unido (119,4 millones).

Sin embargo, en relación a las llegadas sin tener en cuenta el número de noches que el visitante se quedó en el país, España es el tercer país más visitado con 75 millones de llegadas en 2016, un 10 % más que el año anterior. Además, España lideró con 55 millones de euros (el 16 % de los recibos totales de la UE) un aumento del 7 % respecto al año anterior.

España solo está por detrás de Francia que recibe 83 millones de visitas, cifra que descendió en 2016 un 2 %, debido a los ataques terroristas) en la Unión Europea. Según los datos, cinco de los diez destinos más elegidos del mundo están en la Unión Europea.

Preocupación económica, la principal causa de no viajar en la UE

Los motivos económicos fueron un obstáculo para no realizar un viaje de turismo en la mayoría de los Estados miembros, según datos publicados esta semana por la oficina europea de estadística, Eurostat.

En el caso de España, un 47 % aseguró que no se fue de vacaciones en el 2016 por motivos económicos. Pero el mayor porcentaje de ciudadanos europeos que no se fue de vacaciones por motivos económicos durante el 2016 se registró en Grecia (75 %), Portugal (66 %) y Croacia (62 %).

Esas dificultades fueron la mayor traba para todos los grupos de edad en la Unión Europea (UE), excepto en el caso de los mayores de 65 años, colectivo que mencionó en primer lugar las razones de salud.

Por su parte, la falta de interés o motivación para viajar fue una razón común en Suecia (60 %), Eslovaquia (57 %) y Portugal (53 %), seguidos de Bélgica (44 %), Austria (38 %), Alemania y Finlandia (ambos 35 %).

Los problemas de salud se mencionaron como la principal razón para quedarse en casa en la República Checa (40 %) y Alemania (39 %), mientras que los compromisos laborales o de estudio fueron la razón registrada con mayor frecuencia en Portugal (31 %), Bélgica, Alemania y Austria (25 % los tres).

Casi la mitad (48 %) de los europeos que no hicieron ningún viaje informaron de que esto se debió, al menos parcialmente, a preocupaciones económicas, mientras que el 20 % mencionó problemas de salud y otro 20 % reveló que no quería viajar.

Otras razones para no realizar un viaje de turismo fueron los compromisos de trabajo o estudio, que se incrementaron en un 16 % y los compromisos familiares mencionados por el 13 % de los europeos.

Por Paula García Mora (edición: Desirée García)

