Interrail, la aventura que "abre los ojos" sobre la UE

Madrid (EuroEfe).- "Si viajar es importante porque abre la mente, el Interrail te abre los ojos a todo lo bueno que tiene la Unión Europea (UE)", asegura María de Arquer (25 años, Asturias), casi cincuenta años después de que arrancara el primer tren que llevaría a millones de jóvenes a descubrir Europa.

Hoy, el Interrail sigue siendo una de las principales iniciativas para acercar a los jóvenes a la UE y la propia Comisión Europea (UE) ha sorteado 15.000 billetes en el marco del programa "Descubrir la UE" para recorrer Europa, que ha desbordado las solicitudes previstas.

To everyone 18 year old who's been selected as a lucky winner of an Interrail Pass with #DiscoverEU - we hope you have the best time exploring Europe, connect with each other, other cultures, and get to create unforgettable memories! https://t.co/07UF8R6TSC pic.twitter.com/N9os3HqZrI — Interrail.eu (@Interrail) 5 de julio de 2018

María recorrió Europa con Interrail cuando tenía 19 años recién cumplidos y recuerda la experiencia como una de las "mejores de su vida".

Fernando Barrio (23 años, Madrid) corrobora la opinión de María y añade que el Interrail es "una de las mejores iniciativas de la Unión Europea para la gente joven. Es baratísimo y muy enriquecedor porque te ayuda a conocer otras culturas y a personas de otros países".

40.000 destinos en 30 países europeos

Interrail, nació en 1972 para alentar a los viajeros jóvenes, de 21 años o menos, a explorar Europa; y hoy en día permite recorrer más de 40.000 destinos en 30 países europeos con un billete de tren. En su primer año de vida, más de 85.000 viajeros participaron en la iniciativa y, según datos de Eurail -la empresa que comercializa el pase también fuera de Europa, radicada en Holanda- la cifra fue de alrededor de 250.000 de viajeros que utilizaron el InteRail Pass en 2011.

El InteRail Pass es una de las diferentes opciones para lanzarte a la aventura que te permite viajar en casi todos los trenes de Europa. Con él, obtienes acceso a 37 empresas de ferrocarriles y ferrys de 30 países y puedes acceder a ellos tan solo enseñando el billete al personal.

En la página de Interrail se pueden encontrar diferentes ofertas, rutas y opciones de viaje, para que cada uno pueda adaptar su viaje a sus gustos y bolsillos, además de a su edad. A pesar de que el Interrail esté principalmente enfocado en jóvenes, hay descuentos para mayores de 65 años y los niños menores de once años pueden viajar gratis.

Entre los billetes que se pueden adquirir se encuentra el Global pass, el único pase que te permite subir a trenes en diferentes países, y One Country Pass, que permite viajar dentro de un único país para recorrerlo más a fondo.

"Cada uno tiene su forma de viajar", asegura Esti (25 años, Vitoria), que hizo el interrail también a sus 18 años, y recuerda cómo algunas de sus compañeras, "las más coquetas", decidieron no unirse al plan porque "viajar en un tren no es muy glamuroso, aunque es una experiencia alucinante".

"Todo lo bueno que tiene ser parte de la UE"

"El Interrail te hace ver todo lo bueno que tiene ser parte de la UE", asegura Fernando, quien sufrió de amigdalitis durante su viaje y, gracias a la tarjeta sanitaria europea, que permite recibir asistencia médica durante una estancia temporal en cualquiera de los países miembros, "se quedó tan solo como una anécdota".

Fernando también recuerda cómo con el carnet de estudiantes internacional pudo acceder a descuentos durante su viaje. "El problema es que este tipo de cosas son muy poco conocidas", concluye.

Josu García (23 años, Vitoria), que hizo el Interrail con cinco amigos, asegura que tiene un "muy buen recuerdo" y que el viaje le acercó a la UE, ya que "no tenía una opinión formada sobre lo positivo que era formar parte" de ella.

Cada uno vive la experiencia de manera diferente y tiene sus propias historias sobre el viaje, pero muchos destacan que lo mejor es el conocer diferentes culturas y todas las personas que se conocen durante el viaje.

"Los españoles tenemos mucho tirón e hicimos muchos amigos de otros países. Por ejemplo, en Praga conseguimos que toda una discoteca cantara una canción española cuando ya estaban cerrando y había que irse a casa", relata Pedro (22 años, Asturias).

Dos años después de su viaje por Europa, Pedro recuerda cómo en las estaciones de tren se encontraba a muchos jóvenes que también estaban haciendo Interrail. "A veces perdías un tren y tenías que dormir en la calle o en la misma estación y no éramos los únicos. Aunque parece un poco horrible, es toda una aventura que le recomiendo a todo el mundo".

"Con el Interrail fue la primera vez que visité algunos países europeos, pero he vuelto a algunos de ellos porque me supieron a poco", recuerda Esti poniendo el ejemplo de Berlín, al destacar que "dos días no fueron suficiente para recorrerlo por completo".

Una experiencia que evoluciona paralela a la UE

La experiencia del Interrail evoluciona al mismo tiempo que la Unión Europea y las facilidades para viajar entre distintos países miembros ha ido mejorando a lo largo de los años gracias a iniciativas como "roam like home" ("itinerancia como en casa" en español), por la que los europeos pueden utilizar sus dispositivos en cualquier país de la UE sin pagar recargos adicionales por los servicios de roaming.

"La moneda única (euro) también ha sido un gran cambio positivo para los europeos en muchos aspectos, pero se nota sobre todo al viajar. Yo me acuerdo hace treinta años cuando tenías que cambiar de moneda cada vez que cambiabas de país y era todo mucho más complicado", asegura Gonzalo Martín-Jordán (54 años, Asturias), al mismo tiempo que recuerda como hace unos años el acceder a otros países también era mucho más "pesado".

"Ahora vas a París y con solo enseñar el DNI puedes viajar de un país a otro. Es casi como si estuvieras en tu propio casa en cualquier país de la UE", dice Gonzalo.

Además, la evolución de las comunicaciones, de internet y de las redes sociales ha hecho que el viaje fuera "muy diferente" de como podría ser hace 46 años, cuando arrancó el primer tren. "Ahora te metes en internet y puedes encontrar dónde dormir, dónde comer o dónde salir en un segundo", añade Elisa Cuevas (25 años, Madrid).

La UE se acerca a los jóvenes a través del Interrail

En su estrategia enfocada en mejorar la comunicación de la Unión Europea y, sobre todo, de acercarse a la gente joven, se encuentra el programa "DiscoverEU" ("Descubrir la Unión Europea", en inglés) por el que, entre otras cosas, este año se han sorteado 15.000 billetes para recorrer el continente en tren a jóvenes de 18 años.

El comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, indicó que "el interés que despertó esta iniciativa entre los jóvenes de toda Europa fue enorme" y confió en que más jóvenes disfruten de este programa en los años próximos.

Are you ready to #DiscoverEU this summer?

We will grant a travel pass to around 15,000 young people.

Seize this chance and apply now → https://t.co/PGV0HIDJt2 pic.twitter.com/5Uhyd2WGbn — European Commission (@EU_Commission) 16 de junio de 2018

El programa permite a los ganadores viajar solos o en grupos de máximo 5 personas y visitar entre uno y cuatro destinos de la UE entre el 9 y el 30 de septiembre. Además, con motivo del año Europeo de Patrimonio Cultural, los beneficiarios podrán participar en los distintos eventos y actividades que se desarrollarán durante el periodo estival.

"Descubrir la UE" cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros para 2018 y se espera que de a más de 25.000 jóvenes la oportunidad de conocer los países de la unión. Debido a la cantidad de solicitudes, en otoño de este año se abrirá una nueva convocatoria con 10.000 plazas.

¿Interrail en avión?

Y, a pesar de que la nostalgia o la aventura de un viaje en tren es uno de los puntos fuertes del Interrail, la plataforma Airhopping envió a principios de este mes una propuesta a la Comisión Europea para ofrecer viajes gratis en Interrail a jóvenes europeos sea con sus servicios aéreos ya que "con el mismo presupuesto, en avión puede viajar el doble de gente", según aseguró el cofundador y director general de la empresa, Carlos Montesinos.

Los viajes que oferta la Comisión Europea tienen un coste de 255 euros de media, mientras que con Airhopping la media es de unos 120", ha aseverado Montesinos, que ha subrayado asimismo que su plataforma incluye los viajes de salida y retorno a España "y el interrail, no".

Le hemos mandado una carta a la Comisión Europea para proponerles algo que hará que el doble de jóvenes puedan viajar con la iniciativa #discoverEU: https://t.co/lcYWzI8AqY — Airhopping (@airhopping) 4 de julio de 2018

"Nuestra plataforma nació para facilitar que los jóvenes viajen de forma fácil y barata, y conozca destinos", dice Montesinos, que propone además mantener los mismos criterios que ya establece la CE, de ofertar estas plazas a gente que cumple 18 años y estén nacionalizados en la UE.

"Yo no me imagino a nadie haciéndolo en avión porque se pierde mucho de lo que significa el Interrail, pero esto es como todo el viaje, cada uno elegirá lo que se ajuste mejor a lo que busca", asegura Pedro, que estuvo 27 días viajando en tren por Europa con el InteRail Pass.

Por Paula García Mora con información del Servicio de información Internacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García).

Para saber más:

► 15.000 jóvenes podrán "descubrir la UE" este verano

► #EUandMe, una campaña para llegar a 90 millones de jóvenes

► ¿Qué hace Europa por sus jóvenes?