Una mirada al recorrido del "brexit", dos años después

Madrid (EuroEFE).- Las dimisiones de algunos de los principales protagonistas en el Gobierno de la primera ministra, Theresa May, son la perfecta materialización de la crisis interna que sufre el partido y un nuevo escollo en el camino emprendido por May para concretar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La primera dimisión fue la del ministro británico para el "brexit", David Davis, por estar en desacuerdo con el plan de la primera ministra tras acordar el viernes 13/7/2018 un plan de la futura relación con la Unión Europea que contempla la creación de un mercado común de bienes. Davis fue sustituido por Dominic Raab, hasta ahora secretario de Estado en diferentes ministerios.

David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 de julio de 2018

Poco después, el ministro de Exterior británico, el conservador Boris Johnson, rostro de la campaña a favor del "brexit" renunciaba también a su cargo al también rechazar el plan de May de formar un "área de libre comercio" con la UE tras el "brexit".

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) 9 de julio de 2018

El martes 10/7/2018, aunque con puestos de menor responsabilidad, se unieron a la tanda de dimisiones dos de los vicepresidentes del Partido Conservador británico, Ben Bradley y Maria Cauldfield, también por pronunciarse en desacuerdo con la política adoptada por la primera ministra.

Para Cauldfiel, la política adoptada por May será "mala para el país y mala para el partido" y traerá como consecuencia que el líder laborista, Jeremy Corbyn, acabará siendo primer ministro.

A nueve meses de la salida de Reino Unido de la UE, la incertidumbre respecto a la futura relación y la división interna en el Gobierno de May siguen siendo una constante en las negociaciones entre Bruselas y Londres, dos años después de que los británicos votasen por salir de la Unión Europea. Por hacer un recorrido de los principales acontecimientos, estas son las fechas más destacadas del "brexit".

2016, el año que ganó el "brexit"

23 junio.- Gana el "brexit" con el 52 % de los votos. El primer ministro, David Cameron, anuncia su dimisión y la libra se desploma un 7,5 %, a mínimos de 1985.

2 julio.- Multitudinarias manifestaciones en Londres en contra del "brexit" para pedir que el Gobierno no invoque el decisivo artículo 50 que inicia formalmente el proceso de salida de dos años del bloque común.

11 julio.- Theresa May sustituye a Cameron.

27 julio.- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, nombra al exministro francés Michel Barnier negociador jefe.

2017, el "brexit" liderado por May

29 marzo.- El Gobierno activa el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará las negociaciones con Bruselas.

8 junio.- May gana las elecciones anticipadas pero sin mayoría absoluta.

19 junio.- Se activa el "brexit" y comienza la primera ronda de negociaciones para fijar el calendario que tendrá que terminar antes de marzo de 2019, cuando se cumple el plazo de dos años previsto en los Tratados europeos para la salida de un Estado miembro.

16 julio.- Segunda ronda de negociaciones para acordar los derechos que tendrán los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la Unión, cerrar el acuerdo sobre las obligaciones financieras de Londres y resolver la situación de la frontera de Irlanda del Norte.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) 15 de diciembre de 2017

7 septiembre.- El Parlamento británico aprueba la tramitación del proyecto de ley de retirada de la UE.

22 septiembre.- May dice que su país contribuirá al Presupuesto de la UE hasta 2020 y solicita un período de dos años de transición tras abandonarla.

20 octubre.- Los Veintisiete piden a May que concrete el compromiso, expresado en septiembre, de respetar sus obligaciones financieras tras su retirada de la UE. Londres insiste en que la factura formará parte del acuerdo sobre la futura relación.

7 noviembre.- El Gobierno británico otorgará un "periodo de gracia" de dos años tras el "brexit" a los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido que decidan solicitar el "estatus de asentado" en el país.

10 noviembre.- May fija la hora de la salida de la Unión a las 23.00 GMT del 29 de marzo de 2019 y avisa de que el proceso no tiene marcha atrás.

8 diciembre.- Histórico acuerdo: el Gobierno británico se compromete a pagar la factura del brexit (45.000 millones de euros), garantizar los derechos de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y que no haya una frontera estricta con Irlanda

2018, la incertidumbre en la recta final

19 marzo.- La UE y el Reino Unido alcanzan un acuerdo sobre el periodo de transición. El plazo solicitado por el Reino Unido durará desde el 30 de marzo de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante ese tiempo Londres no podrá participar en la toma de decisiones en la UE, pues ya no será un Estado miembro, pero mantendrá el acceso al mercado único y la unión aduanera.

Today Secretary of State, @DavidDavisMP spoke about our agreement on an implementation period with the #EU.



You can read his full statement here https://t.co/Y9wv1LgP3P pic.twitter.com/I7pg6RktsS — Exiting the EU Dept (@DExEUgov) 19 de marzo de 2018

18 abril.- El Gobierno británico sufre su primera derrota durante la tramitación de la ley del "brexit" en la Cámara de los Lores, que respalda por 348 votos a favor y 225 en contra una enmienda favorable a que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera comunitaria.

15 mayo.- El Parlamento escocés rechaza dar su consentimiento a la aprobación de la ley del "brexit".

8 junio.- Un grupo anti-"brexit" lanza una ambiciosa campaña por un segundo referéndum.

Almost time to announce the #peoplesroadmap - our plan for reuniting the country around the Brexit decision, with a #peoplesvote and a clear choice pic.twitter.com/GslTRftrzm — Best For Britain (@BestForBritain) 8 de junio de 2018

23 junio.- Se cumplen dos años desde el referéndum.

6 julio. El Gobierno británico propone a la UE crear un área de libre comercio para bienes tras el "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera con Irlanda.

9 julio.- Dimite el ministro británico para el "brexit", David Davis, y el ministro de Exterior británico, Boris Johnson por desacuerdos con los planes de la primera ministra, Theresa May.

Información elaborada por el Servicio de Internacional de la Agencia EFE con aportaciones de Paula García Mora (edición: Desirée García)

