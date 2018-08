Los sintecho, la otra realidad de Europa

El polémico caso del grupo de turistas británicos que pagó 100 euros a un indigente polaco a cambio de que se dejara tatuar el nombre de uno de ellos en la frente en la ciudad mediterránea de Benidorm pone de relieve una realidad "olvidada" que aumenta en Europa cada año: el número de personas sin hogar o el "sinhogarismo".

Tomak, el indigente afectado, es una persona conocida en Benidorm, que tiene problemas con el alcohol y vive en la calle, según confirmaron a Efe los Servicios Sociales municipales. Según contó la presidenta de la Asociación de Comerciantes Británicos de la ciudad, Karen Maling, los británicos se aprovecharon de su estado para ofrecerle el dinero a cambio de dejarse tatuar.

"Según los datos del año pasado, se ha confirmado la existencia de otra Europa: una Europa no solamente ignorada, sino también incomprendida, no solo desatendida, también olvidada: las personas sin hogar", asegura la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA) en el "Tercer informe sobre la exclusión residencial en Europa (2018)".

FEANTSA will launch the French Language edition of the Third Overview of Housing Exclusion in Europe at a joint event with @Abbe_Pierre@HousingEurope and @UnionHlm in Paris 05/06! https://t.co/h7oL6YoauV — FEANTSA (@FEANTSA) 8 de mayo de 2018

El año pasado en el Congreso Internacional de Sinhogarismo, el Observatorio Europeo de Sinhogarismo y la FEANTSA, señalaron al empeoramiento del mercado laboral y el insuficiente acceso a la vivienda los dos motivos que han motivado un aumento de las personas que tienen que dormir en la calle en todas las ciudades de Europa.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta del Foro Social de la Red Eurocities, Laia Ortiz, inauguró el foro y defendió que "hay que influir ante las instituciones europeas para que el pilar social que se está elaborando reconozca las políticas contradictorias y la necesidad de cambiar las prioridades para hacer frente el fenómeno del sinhogarismo".

Según los expertos que participaron en el congreso, esta realidad es compartida por países como Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Suecia o Reino Unido, con aumentos del número de personas que duermen en la calle por encima de los dos dígitos en todas las capitales.

Según el informe de la FEANTSA de 2018, las personas sin hogar "han aumentado continuadamente en todos los países de la Unión Europea" y solo un país miembro ha visto reducido el número de personas sin hogar en el periodo comprendido entre 2013 y 2016): Finlandia (un 10 %).

Los datos disponibles sobre la situación en Dinamarca también se encuentran entre los mejores de la UE: de 2015 a 2017, el "sinhogarismo" aumentó tan solo un 8 %.

A pesar de que los datos disponibles no corresponden a periodos de tiempos comunes, tal y como se puede observar en el mapa anterior, Alemania destaca entre todos los países de la UE como el que más personas sin hogar "viven": desde 2014 a 2016, el "sinhogarismo" aumentó un 150 % y en 2016 había 860.000 personas sin hogar.

También destaca el caso de Hungría del que el único dato disponible es de una noche de febrero de 2016, en la que se contabilizaron 10.206 personas durmiendo en la calle. Hungría aprobó hace unos meses una legistación que prohibía a los indigentes dormir en la calle, la cual se llevó a la CE para estudiar si era compatible con la normativa de la UE.

En relación a España, según datos de 2016 del Instituto Nacional de Estadística de España, un promedio de 16,437 personas fueron admitidas en refugios de emergencia por día. Un aumento del 20,5 % si se compara con los datos del año 2014.

En invierno el problema se hace aún más necesario de solucionar en algunos países europeos, pues el número de personas que mueren en la calle durante las olas de frío polar también aumenta. En las primeras horas de una ola de frio polar pueden morir hasta una veintena de personas en toda Europa.

Además, como se ha visto esta semana en Benidorm, las personas sin hogar también están expuestas a vejaciones que, debido al uso de las nuevas tecnologías que permiten divulgarlas por las redes, han incrementado estas situaciones que, a menudo, afectan a ciudadanos extranjeros que llegan a la pobreza por las drogas o el alcohol.

Problemas comunes, necesidad de políticas comunes

En el año 2013 la Comisión Europea adoptó un paquete de inversión social que trataba de alentar a los Estados miembros a introducir políticas eficientes para prevenir los desalojos y adoptar estrategias integradas de personas sin hogar a largo plazo enfocadas en la vivienda a nivel nacional, regional y local.

Según la Comisión, la eficacia de las estrategias para luchar contra la falta de vivienda depende de la prevención, de la entrega de servicios de calidad para personas sin hogar, la posibilidad de poder acceder a una vivienda cuanto antes, la recopilación sistemática de datos, el monitoreo del problema y el uso de definiciones comunes del mismo.

What can the EU do in the face of these stats?

- Set a goal to end homelessness by 2030

- Integrate homeless responses across all sectors

- Monitor homelessness at EU level

- Defend the rights of homeless people

- Invest EU funds into ending homelessnesshttps://t.co/ngHcgMW0xK pic.twitter.com/rNee8h3P2F — FEANTSA (@FEANTSA) 22 de marzo de 2018

Así surge la Tipología Europea del Sinhogarismo (ETHOS, según sus siglas en inglés) que identifica trece perfiles de personas sin hogar agrupados en 4 tipos generales (sin techo, sin vivienda, con vivienda insegura y vivienda inadecuada).

La Unión Europea apoya las medidas adoptadas por los Estados miembro en esta cuestión gracias a la financiación del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo para la Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD, según sus siglas en inglés).

El instrumento de coordinación política entre la UE y los Estados miembros es el llamado Método abierto de Coordinación para la protección social y la inclusión social (MAC Social), que se encarga de promover objetivos e indicadores comunes para evaluar la eficacia de las políticas y de analizar el conjunto de las políticas nacionales con el objetivo del aprendizaje mutuo.

Más recientemente está el Pilar Europeo de los Derechos sociales por el que se establecieron veinte principios clave para una mayor protección de los derechos sociales de los ciudadanos. El pilar número diecinueve se centraba en el derecho a la vivienda y la asistencia a las personas sin hogar desde distintos puntos de vista.

De esta manera, desde la UE se instaba a proporcionar acceso a viviendas sociales o asistencia de vivienda de calidad para aquellos en necesidad; a asegurar una protección adecuada a las personas vulnerables contra el desalojo forzoso; y a proporcionar refugios y servicios adecuados a las personas sin hogar para promover su inclusión.

Según el informe de FEANSA, el proceso de preparación de la estrategia post 2020 de la Unión Europea y del marco plurianual es "una oportunidad que no debe pasarse por alto si la UE desea comprometerse realmente en la lucha contra la falta de vivienda y la exclusión"; y añade que a pesar de que "la lucha contra la pobreza se vio comprometida por la crisis de 2008, la Unión no puede abandonar los compromisos en este ámbito".

Our response to homelessness needs to be quick so that people spend not a moment longer on the streets than they need to. Homelessness is an affront to human rights, it is time the EU stands by its goal to end poverty by 2030. https://t.co/rFy3czVyNf — FEANTSA (@FEANTSA) 9 de julio de 2018

Erradicar la falta de vivienda para 2030 y garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible para todos también está entre los objetivos para el desarrollo de Naciones Unidas.

Los jóvenes y los ciudadanos no europeos, los más vulnerables

"En un contexto de falta de empleo y aumento de la pobreza, los jóvenes se ven especialmente afectados por el sinhogarismo", asegura el informe; y señala que una "preocupante proporción" de jóvenes en Europa están siendo excluidos del mercado inmobilirio o que no encuentran una casa que puedan pagar.

"Los menores de treinta años se han visto particularmente afectados por los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad de los últimos años. Además, algunas de las políticas nacionales de algunos países de la UE como Reino Unido, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, aseguran que los sistemas de bienestar social son demasiado jóvenes y que es responsabilidad de los padres asegurar que a sus hijos la independicia", concluye.

Según Eurostat, desde 2010 a 2016 ha habido un incremento en el coste de vivienda de un 10 % en la UE. Los países que más han aumentado su precio han sido Bulgaria (+360 %), Luxemburgo (+120 %), Portugal (+100 %) y Austria (+70 %). En el primer trimestre de 2017, el precio de la vivienda aumentó un 4,5 % en la UE; en España aumentó un 5,3 %, por encima de la media europea.

Eurostat data: house prices rose by 11 % in the EU between 2010 and 2017 - highest increases for Sweden(+56 %), Austria(+49 %),Latvia (+47 %). For FEANTSA, the fight against homelessness and housing exclusion must be accompanied by market interventions https://t.co/6kX80Hja2H https://t.co/QnbfYi3W41 — Clotilde Clark (@ClotildeClark1) 10 de julio de 2018

Por otra parte, los ciudadanos no europeos se encuentran también entre los más vulnerables de terminar viviendo en la calle, sobre todo en Bélgica, Irlanda, Austria, Suecia, Eslovenia, Luxemburgo, Portugal, España, los Países Bajos, Polonia, Francia y Grecia. Según el informe de FEANSA, los motivos son, principalmente, los costos de la vivienda en comparación con sus países de origen.

La proporción de hogares "pobres", es decir, con un ingreso inferior al 60 % del ingreso medio normalizado después de las ayudas sociales, ha aumentado gradualmente en los últimos seis años del 16,5 % al 17,3 % de la población total de la UE, según datos de 2016.

Por Paula García Mora con aportaciones del Servicio de información Internacional de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero).

Para saber más:

► Informe de FEANTSA "Tercera panorámica sobre la exclusión de vivienda en Europa" (2018)

► Página oficial de FEANTSA

► Tipología Europea del Sinhogarismo (ETHOS, según sus siglas en inglés)

► El compromiso de la UE con la Agenda 2030

► Uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza