La lucha de la UE contra el despilfarro de alimentos

Un informe elaborado por la FAO, evaluó el coste del despilfarro de alimentos a nivel mundial y los resultados obtenidos son alarmantes.

El valor de los alimentos despilfarrados suma en total una pérdida de 1 billón de dólares estadounidenses al año, mientras que los costes medioambientales alcanzan pérdidas de aproximadamente 750.000 millones de dólares estadounidenses. En Europa, cada año se pierden 143 mil millones de euros.



Primeros pasos de la UE en la lucha contra el despilfarro

El despilfarro de alimentos es un problema transversal que en los últimos años está generando mucho ruido tanto en el ámbito político, como en el social.

¿Pero se trata solo de ruido o realmente se está haciendo algo al respecto?

2012: El Parlamento Europeo publicó una resolución instando a la Comisión Europea a que creara objetivos específicos de prevención para los Estados miembros.

2015: La Comisión Europea creó un plan de acción de la UE para la Economía Circular priorizando el desperdicio de alimentos. La UE financió un proyecto de investigación, REFRESH, en el que actualmente están participando 26 socios de 12 países europeos y China, para alcanzar el Objetivo 12.3 (ODS de las Naciones Unidas), que pretende reducir en el año 2030 “la mitad del desperdicio de alimentos por habitante”.

2016: La Comisión creó la Plataforma de la Unión Europea sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos.

La UE es "ineficiente" contra el desperdicio de alimentos

"Contribuye la UE a un empleo eficiente de los recursos en la cadena de suministro alimentario al luchar eficazmente contra el despilfarro de alimentos?"

Esta fue la pregunta que se examinó en el Informe Especial elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2016. Y la respuesta fue negativa.

En el informe se recalca que a pesar de que hay buenas medidas, “las medidas que se han tomado hasta ahora han sido fragmentadas e intermitentes” y “no han sido suficientes”.

Más de 100 iniciativas contra el despilfarro de alimentos

Sin embargo, algo que la Unión Europea sí ha conseguido hacer es generar conciencia.

El proyecto europeo FUSIONS registró más de 100 iniciativas sobre prevención y reducción de residuos alimentarios desarrolladas en el seno de la UE.

How do different cities in #Europe take action against #foodwaste?

Report gives an overview on the variety of practices that European cities are implementing to address Food Losses and Waste (FLW) issues

--> https://t.co/dIJ6fiNDLV#EUFoodCities #FoodWasteEU