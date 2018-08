Hacia el fin de los becarios gratis en la UE

El Parlamento Europeo prohíbe, desde el pasado 5 de julio, las prácticas no remuneradas en la Eurocámara. Es un gran paso que eurodiputadas españolas como Beatriz Becerra confían en que se traslade pronto al resto de instituciones comunitarias y que ha sido fruto de una larga campaña de jóvenes europeos.

La Eurocámara ha sido pionera en terminar con los becarios gratis, que sin embargo persisten en otras grandes instituciones en Bruselas, como el Consejo de la UE.

"La iniciativa del Parlamento Europeo es imprescindible, y debería ser imitada por el resto de instituciones”, sostiene la europarlamentaria liberal y vicepresidenta de la Subcomisión parlamentaria de Derechos Humanos, Beatriz Becerra, en declaraciones a Euroefe.

El Intergrupo Juvenil del PE, junto con otros 140 eurodiputados, ha logrado a través de la campaña #fairinsternships (“unas prácticas justas”, en inglés) que las estancias de formación que se realizan en la institución europea sean retribuidas.

Hay dos formas de hacer prácticas en el Parlamento Europeo: a través de las Becas Schuman, que cuentan con una remuneración económica de alrededor de 1.100 euros, o a través de convenios de prácticas con los distintos eurodiputados y sus partidos.

En este segundo caso, la remuneración podía variar y era diversa (de los 0 a los 1.500 euros), lo que ha llevado al propio PE a tomar cartas en el asunto para garantizar un sueldo a todos sus becarios.

El Intergrupo Juvenil -una plataforma que reúne a eurodiputados para intercambiar ideas sobre asuntos que afectan a los jóvenes, aunque no es un organismo oficial- ha dado apoyo en el seno de la Unión Europea al movimiento global liderado por la organización Global Intern Coalition, que reivindica la dignidad de los jóvenes. Así, durante los dos últimos años, el Intergrupo ha trabajado firmemente por los derechos laborales básicos de los jóvenes, un sector especialmente azotado por la crisis económica, en particular en países como Grecia, Italia o España.

Los becarios españoles, entre los más afectados

Los becarios españoles son los que más dificultades tienen para vivir con lo que cobran en la Unión Europea.

Según datos del eurobarómetro de 2013, el 70 % de los españoles que realizaban prácticas en una empresa u organización no podía costearse sus necesidades básicas con la remuneración que recibía.

Así lo confirman a Euroefe dos becarios españoles que se encuentran realizando prácticas en instituciones europeas y que aseguran que existen diferencias entre las retribuciones percibidas en función del país de origen del becario.

Algunos, como Alberto Domingo, de 27 años, lamenta que durante una estancia de prácticas en Bruselas no recibió ninguna contraprestación, por lo que no se podía costear "ninguno de los gastos que tenía. Es más, vivir en el corazón de Europa supone mucho coste”.

Este testimonio contrasta con el de otro joven español que afirma que durante sus prácticas en el Parlamento Europeo, en la oficina de un europarlamentario, cobraba1.000 € al mes, lo que le permitió llegar a cubrir un 80 % de sus gastos.

“Las legislaciones son diferentes por países, y en España se permite casi cualquier retribución partiendo de cero. Las legislaciones laborales están, en buena medida, dentro del ámbito nacional, aunque hay que recordar que cada vez hay más jurisprudencia europea que va obligando a los Estados miembros a adaptarse y ofrecer mayores garantías. Una beca debería cubrir unas mínimas necesidades y suponer un reconocimiento adecuado a la labor que se desempeña y, por qué no, también a lo que se les va a exigir”, destaca la eurodiputada de ALDE Beatriz Becerra.

Las prácticas juegan un rol crucial en la inserción laboral de los jóvenes: ocupa el vacío que existe entre la educación y la profesionalización.

Además la educación y la formación de los jóvenes son dos indicadores fundamentales sobre los que se basa el desarrollo económico y social de los países de la Unión Europea.

"Hasta hoy, uno de cada cuatro aprendices en las oficinas de los eurodiputados del Parlamento Europeo recibe menos de 600 euros", según el Intergrupo Juvenil del PE, que apela a la reforma como "una victoria en favor de los derechos de los estudiantes en prácticas".

“No soy partidaria de las prácticas no remuneradas, y en ningún caso se debe considerar un privilegio. El acceso al mundo laboral es un derecho, y una beca bien diseñada no es un regalo que se hace a un joven, sino un puesto que también aporta a la empresa y que le permite, además, formar a futuros profesionales que podrían permanecer en la compañía o en la institución si lo hacen bien”, sostiene Becerra.

Tres tipos de pasantías en Bruselas

Tras la reforma, los eurodiputados podrán ofrecer tres tipos de pasantías en el Parlamento Europeo: Unas prácticas para graduados universitarios por un período de seis meses, una estancia de formación por un período de uno a cinco meses y visitas de estudiantes por un período de hasta seis semanas.

Para los dos primeros casos, se proporcionará una retribución fija, mientras que para los visitantes no se prevé ninguna compensación económica.

El socialdemócrata italiano Brando Benifei, eurodiputado y copresidente del Intergrupo Juvenil, declaró que seguirán trabajando para mejorar la situación de los jóvenes ya que "muchos están atrapados en una espiral de pasantías y otras formas de trabajo no regulares".

“Se da demasiadas veces el caso de jóvenes perfectamente preparados y ya con experiencia que siguen siendo becarios a los 27 ó 28 años incluso en grandes empresas", lamenta Becerra.

Para la eurodiputada española, un sistema de becas bien diseñado resulta "esencial para que los jóvenes accedan al mundo laboral, ya que les permite convertir sus conocimientos teóricos en capacidades prácticas y familiarizarse con entornos y realidades en las que trabajarán en adelante".

"Pero lo que no puede ser es que las becas se conviertan en el puntal de la precariedad. Deben estar adecuadamente remuneradas, sus condiciones deben ser claras y justas y no deberían alargarse en el tiempo”, añade.

Nace Transparency At Work

Para hacer frente a este situación, la ONG European Youth Forum e Interns Go Pro han lanzado en el seno de la UE Transparency At Work, una herramienta que nace con el fin de que los estudiantes y recién graduados puedan valorar las condiciones laborales y el trato con los empleadores en sus contratos de prácticas. Esto permitirá a los jóvenes tomar mejores decisiones respecto a sus carreras y evitar que se produzcan situaciones abusivas.

Una de las novedades que presenta esta herramienta es que los becarios podrán valorar el cumplimiento del contrato de forma anónima. Se alcanzan así muchos de los propósitos que promulgaba la campaña #fairinternships.

"No hace falta cambiar las leyes, tan solo cumplirlas", declaraba Bryn Watkins, uno de los responsables de la asociación de becarios en Bruselas B!NGO.

Una iniciativa que ha sido acogida con gran optimismo y satisfacción entre los jóvenes.

Por Laura Colonques con información del Servicio de Internacional de la Agencia EFE (edición: Desirée García)

