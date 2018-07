Un verano de festivales en la UE: mucho más que música

La "madre" de todos los festivales musicales al aire libre es el Festival de Glastonbury de las Artes escénicas contemporáneas, que tiene lugar cerca de Pilton, Somerset (Inglaterra) y es mundialmente conocido por su música "indie", sus conciertos con jóvenes embarrados hasta las rodillas desafiando al mal tiempo de la campiña inglesa, y por la variedad de disciplinas que tienen hueco aquí (danza, comedia, teatro, circo, cabaret y otras artes).

Sin embargo, este festival, en el que han actuado artistas de la talla y el recorrido de Radiohead, David Bowie, Amy Winehouse o Dolly Parton, no se celebrará en 2018 ya que, como es costumbre desde su primera edición, en el año 1970, cada seis años hacen un “barbecho” para proteger los terrenos donde se celebra.

En su primera edición, la entrada se podía adquirir por una libra y el número de asistentes fue 1.500. En 2017, el precio del abono ascendía a 228 libras y había un total de 135.000 personas en el público.

Del 8 al 15 de agosto tendrá lugar otra de las citas más importantes para los festivaleros europeos, el Sziget Festival en el oeste de la ciudad de Budapest. Este festival se celebra cada verano desde 1993 y en 2017 reunió a 425.000 personas y más de 60 artistas. Arctic Monkeys, Dua Lipa y Gorillaz serán cabeza de cartel este año.

Otro de las cita clave del verano para los festivaleros son, entre otros, el Lowlands Festival y el Øya Festival. El primero tendrá lugar del 17 al 19 de agosto en Biddinghuizen (Países Bajos) y el segundo, del 7 al 11 del mismo mes en Oslo. El Øya tiene como peculiaridad el interés de la protección del medio ambiente por parte de los organizadores, que decidieron que en el recinto solamente se venda comida ecológica.

Del 15 al 17 de agosto será el Vodafone Paredes de Coura, en los alrededores de la playa fluvial de Tabuão, en la localidad del norte de Portugal que le da nombre al evento. Este festival es uno de los más importantes del país luso por celebrarse en un ambiente de naturaleza en el que el escenario principal se coloca al fondo de un "anfiteatro" natural generado por la orografía del valle. Cada año acuden numerosos artistas del panorama internacional de la música alternativa, tanto del campo del pop como de la electrónica más contemporánea.

España, por su parte, es uno de los países con mayor número de festivales, con 851 en todo el país en 2016, según datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM). No obstante, suelen ser festivales no excesivamente multitudinarios. Diez superaron los 80.000 asistentes y cinco más de 160.000.

El Festival Internacional de Benicasim (FIB) se celebra en este municipio castellonense cada año desde 1995 y es el más importante, junto con el Primavera Sound (en Barcelona), el joven Mad Cool (en Madrid) o el BBK Live Bilbao. Progresivamente, se han incluido más estilos en sus escenarios además del pop rock de sus inicios y este año entre el 19 y el 22 de agosto habrá conciertos de géneros muy variados, dando cabida a intérpretes como el rapero estadounidense Travis Scott, el DJ Eric Pyrz o los míticos Pet Shop Boys.

La música electrónica, protagonista en Centroeuropa

La música electrónica es otro de los estilos que domina en los festivales europeos y el más multitudinario e icónico, incluso a nivel mundial, es el Tomorrowland, que se celebra cada verano en Boom (Bélgica) y abarca una gran variedad de subgéneros. Lo que lo hace tan especial, además del cartel que cada año reúne a los mejores DJ del mundo, es el hecho de que su decoración simula un mundo de magia, como indica su nombre ("Mundo del mañana", en español). Este año tendrá lugar del 20 al 29 de julio.

The one and only @afrojack came to surprise the People of Tomorrow on their first day at DreamVille. Now close your eyes and prepare for a magical weekend. pic.twitter.com/LliBEkLkep

El Dimensions Festival se celebrará este año del 29 de agosto al 2 de septiembre en Pula (Croacia) y acoge a artistas de house, tecno y dubstep, entre otros. El festival es reconocido por celebrarse en un antiguo castillo en una isla. Durante el día, las playas se llenan y se organizan fiestas en barcos, mientras que por la noche la fortaleza se llena de escenarios sobre los que han actuado músicos como Massive Attack o Floating Points y en donde este año participarán los emblemáticos alemanes Kraftwerk.

En la linea del Tomorrowland, el Untold de Cluj Napoca (Rumanía), también pretende llevar al público a un mundo paralelo en el que la música cuenta una historia basada en la fantasía, algo que no resulta difícil al tratarse de un país lleno de historias alrededor de la figura de Vlad Tepes, más conocido como Conde Drácula. Del 2 al 5 de agosto esta ciudad de 300.000 habitantes se llenará de fanáticos de la música dance, house y pop, con bandas como Black Eyed Peas, The Chainsmokers o Jason Derulo.

El folk es un estilo musical que tiene también cabida en el panorama festivalero europeo debido a su larga tradición en muchos países.

La Europeade es un encuentro anual independiente de 5.000 personas apasionadas por los bailes y músicas populares de toda Europa y este año tendrá lugar en Viseu (Portugal). No obstante, cada edición tiene lugar en una localización distinta en la que, durante una semana, personas procedentes de toda la UE se reúnen en pos de la supervivencia de sus tradiciones y músicas populares.

El Festival Internacional de Folklore de Zagreb y el Cambridge Folk Festival, ambos con más de 50 años de trayectoria, son dos de los encuentros más relevantes en cuanto a música celta y folklore del territorio europeo.

El teatro y sus alternativas

El teatro es otra de las manifestaciones culturales con más tradición en Europa, por lo que no son pocos los espectáculos y certámenes que exhiben las diferentes tendencias, compañías o montajes teatrales.

El más conocido es el Festival de Edimburgo, que además coincide en la capital escocesa con la celebración del popular Fringe Festival, un certamen alternativo que recoge todos los tipos y formas del espectáculo teatral. A pesar de estar organizado por la Sociedad del Festival Fringe, no hay ningún tipo de comité de selección, lo que posibilita la entrada de las tendencias más experimentales, que posiblemente no serían admitidas en festivales más formales o tradicionales. Por ello, este evento, que dura todo el mes de agosto, se ha convertido en el escaparate y plataforma de lanzamiento para todo tipo novedades.

En la UE otros festivales de teatro como el de Aviñón o el Festival de Teatro Clásico de Almagro también tienen un gran renombre en todo el mundo, suelen complementar su programa de actividades teatrales con cine, danza o música.

En España se celebra La Mar de Músicas del 20 al 28 de julio en Cartagena, que trata de reunir músicas de todo el mundo y que este año tiene como país invitado a Dinamarca. Aunque cada año un país es el protagonista, siempre se incluyen artistas de procedencia variopinta y de todos los estilos. Este año acudirán músicos de gran peso en la escena internacional, como los escoceses Texas, la maliense Fatoumata Diawara o Cécile Mclorin Salvant, ganadora del premio al Mejor Álbum de Jazz Vocal de los Premios Grammy.

Deportes, arte urbano o literatura

Alejándose un poco de lo que se suele entender como festival, existen innumerables eventos centrados en actividades variadas como la gastronomía, el deporte, el arte urbano o la literatura.

Por ejemplo, el multitudinario Upfest de Bristol (Reino Unido), que reunirá entre el 28 y el 30 de julio a más de 400 artistas procedentes de 70 países relacionados con el arte urbano y el grafiti . Sus pintadas llenarán las calles de la ciudad británica, para regocijo de los 50.000 visitantes previstos. El resto del año, el festival mantiene una galería en la ciudad portuaria que funciona como tienda de materiales para grafiteros, sala de exposiciones temporales y tienda de merchandising.

This year will be the first time that #Upfest artists and visitors will be able to venture further down #EastStreet all thanks to @Firmstone_Dev decision to step in and support us. Bring on the colour! #Bristol #StreetArt #Festival pic.twitter.com/XKjhAtoRBC