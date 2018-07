El reto de regular la "economía colaborativa"

Madrid (EuroEFE).- La "economía colaborativa", que permite compartir bienes y servicios a través de internet o las nuevas tecnologías, está cambiando las actividades más cotidianas de millones de personas en el mundo: desde cómo se mueven (utilizando Uber, en vez de taxi), hasta el lugar en donde nos se alojan cuando van de vacaciones (al alquilar un Airbnb, y dejar de reservar un hotel) o cómo viajan (BlablaCar en lugar de autobús).

Si bien la Unión Europea (UE) es consciente del potencial de este nuevo sistema, aún hay camino que recorrer para que las "plataformas colaborativas", como Airbnb o Uber, se ajusten a la regulación europea.

De hecho, Bruselas dio esta semana un ultimátum a la plataforma de alquileres privados vacacionales Airbnb para que antes de finales de agosto le presente sus propuestas para cumplir la normativa europea de consumidores.

“Cada vez son más los consumidores que reservan su alojamiento de vacaciones en línea y este sector ha ofrecido numerosas nuevas oportunidades a los turistas. Sin embargo, su popularidad no puede servir de excusa para no cumplir con la normativa de protección de los consumidores de la UE”, aseguró esta semana la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová.

Airbnb's current pricing presentation and a number of its terms do not comply with EU consumer rules.

We have asked the accommodation platform to be more transparent on offers, to ensure that users receive adequate information when booking https://t.co/qVZzE6Ynxf #EU4consumers pic.twitter.com/KTEQTCwTzH