Las olas de calor que sufre Europa y otras regiones del mundo están relacionadas con el cambio climático, dijo esta semana un experto de la Organización Mundial de la Meteorología (OMM), que auguró por ello que las temperaturas extremas serán más frecuentes y más largas en el futuro. Este 2018, va en camino de ser el cuarto año consecutivo de temperaturas más altas registradas en la historia.

A pesar del "negacionismo" de algunos países como Estados Unidos, el cual renunció a liderar la lucha contra el cambio climático y se salió del Acuerdo de París irritando a todos los socios el mes de junio del año pasado; según la OOM (portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua), ya no hay duda de que los episodios de precipitaciones y calor extremos están aumentando como consecuencia del cambio climático.

"Ciertamente el calentamiento global provoca más y más (la aparición) de situaciones meteorológicas extremas, de manera que las olas de calor serán más frecuentes" en la mayor parte del mundo y también durarán más", señaló en rueda de prensa el responsable de la División de Investigación Meteorológica de la OMM, Paolo Ruti.

Incremento de las olas de calor en Europa

En este sentido también "Europa verá un incremento de las olas de calor", según las predicciones de los científicos, especificó Ruti.

Según el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo y su Servicio de Cambio Climático del programa Copernicus, el pasado mes de junio se ha registrado como el segundo mes más cálido a escala global y, hasta la fecha, el año más caluroso del fenómeno de La Niña.

Además, la OMM, en una "clara señal" de la continuidad del cambio climático a largo plazo, causado por el aumento de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, 2015, 2016 y 2017 han sido confirmados como los tres años más cálidos de los que se tienen datos.

En este punto es necesario apuntar que el calentamiento global causado mayormente por "aumentos en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera", según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), es en sí solo un aspecto del cambio climático ya que éste también incluye precipitaciones, cambios en los patrones del viento, entre otros efectos, que ocurren durante varias décadas o más.

Sequías y calor "inusuales" en Europa

Según el informe "Calor y precipitaciones extremas en julio", publicado por la Organización Meteorológica Mundial, para algunas partes del norte de Europa, junio ha sido uno de los meses más secos y cálidos de la historia y, tras un mes de junio inusualmente caluroso en el Reino Unido, la ola de calor también ha entrado en julio.

En el producto orientativo, utilizado por los Servicios Meteorológicos Nacionales para emitir avisos y predicciones a escala nacional, se hace referencia a la continua situación de sequía y a las temperaturas por encima de lo normal en el norte de Europa (desde Irlanda hasta los países bálticos y Escandinavia).

Se han predicho semanalmente unas anomalías en la temperatura entre +3ºC y +6ºC. La probabilidad de que las precipitaciones sean por debajo de los tercilos más bajos es superior al 70 %. Esta sequía podría estar acompañada por escasez de agua, tormentas, riesgo de incendios y pérdidas de las cosechas.

Calor y precipitaciones "extremas" en el hemisferio norte

En cuanto al inicio del verano en el hemisferio norte, ha estado marcado por condiciones meteorológicas de fuerte impacto, como calor extremo y precipitaciones con consecuencias catastróficas.

