Larga lucha contra el fuego en Europa

Madrid, (EuroEFE).- Cada año se producen devastadores incendios forestales en Europa, que destruyen el paisaje, los terrenos, los cultivos e incluso acaban con la vida de decenas de personas. Ningún Estado miembro es inmune al fuego, aunque los países del sur del continente tienen mayores posibilidades de sufrir este tipo de catástrofes.

Según los últimos datos oficiales facilitados este 30 de julio, al menos 91 personas han muerto en los últimos incendios en la región griega de Atica, considerados los más mortíferos registrados en Europa desde 1900.

Incendios forestales más graves de Europa en los últimos 20 años

Grecia y Portugal son los dos países de Europa que más incendios han sufrido durante las últimas dos décadas, llevando consigo una importante pérdida de vidas humanas.

En julio de 1998 fallecieron seis personas y más de 7.000 hectáreas resultaron arrasadas en el Monte Olimpo, en Lambiri (Peloponeso) y los montes Pendelikón. Las llamas se acercaron hasta la periferia de Atenas.

Entre el 24 y el 28 de agosto del año 2000, siete ancianos murieron cuando el fuego alcanzó sus viviendas en pueblos de Epiro, cerca de la frontera con Albania. Este incendio arrasó más de 6.000 hectáreas. También a finales de agosto de 2007, al menos 65 personas fallecieron en varios incendios en la península del Peloponeso, acabando con 200.000 hectáreas de bosque.

El año 2017 fue crítico para Portugal. Del 17 al 24 de junio fallecieron 64 personas y más de 200 resultaron heridas en un incendio forestal que se inició en el término municipal de Pedrógao Grande, Leiria, en el centro del país. Treinta de las personas fallecidas fueron alcanzadas por las llamas al quedar atrapadas sus vehículos en la carretera nacional 236, por la que intentaban huir del fuego que cercaban sus aldeas. Los incendios arrasaron más de 46.000 hectáreas.

Del 15 al 17 octubre de ese mismo año, se declararon en el país más de 700 incendios, en los que murieron 45 personas y 70 resultan heridas. Ardieron 148.591 hectáreas. Los dos fuegos más grandes se produjeron en Vilarinho (Lousa) y en Travanca de Lagos (Oliveira do Hospital), donde se quemaron, en ambos casos, algo más de 43.000 hectáreas.

Por otro lado, en julio de 2003, 18 personas perdieron la vida en varios incendios, que afectaron a los distritos de Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portoalegre, Leiría, Coimbra, Faro, Evora y Algarve. La superficie arrasada se cifra en 361.405 hectáreas.

En cuanto a España, el 17 de julio de 2005 once personas murieron quemadas mientras trabajaban en las tareas de extinción de un incendio, que se inició el día anterior en el municipio de Riba de Saelices (Guadalajara), devastando 11.313 hectáreas. En junio de 1999 fallecieron cuatro miembros de un retén del dispositivo contra incendios de la Junta de Andalucía (INFOCA) cuando participaban en la extinción de un incendio registrado en Alájar de la Sierra (Huelva).

A finales de agosto de 2007, seis bomberos murieron en la extinción de un incendio forestal en la isla croata de Kornati, en el mar Adriático, y otros seis más murieron en los días siguientes como consecuencia de las quemaduras.

Por último, Francia y Rusia también han sido protagonistas de dos de los incendios más graves en las dos últimas décadas. El 28 de julio de 2003, fallecieron cuatro personas en el macizo de Maures, en Francia, y acabó con 8.000 hectáreas de bosque y matorral.

En julio y agosto de 2010, tuvieron lugar más de 28.000 incendios forestales en Rusia debido a la ola de calor, ocasionando 53 muertos y quemando 857.000 hectáreas de bosques. También se destruyeron miles de casas y se obligaron a evacuar a 5.500 damnificados.

El caso excepcional de Suecia

En lo que va de julio, se han registrado en Suecia tres veces más incendios que en el mismo período del año pasado. Más de 40 incendios forestales siguen activos, y muchos aún fuera de control, en una crisis avivada por unas temperaturas inusualmente altas.

