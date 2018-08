La UE, un socio comercial "fiable, predecible y sólido"

Un "socio fiable, predecible y sólido". Así es la Unión Europea (UE) según su alta representante en Política Exterior, Federica Moguerini. Un mensaje rotundo que llega en un momento de tensión comercial internacional provocado por el proteccionismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La Unión Europea tiene sus límites. Somos complejos. Algunas veces somos lentos", respondió Mogherini este martes a la pregunta sobre el liderazgo europeo comparado con el de Estados Unidos en una rueda de prensa en Wellington junto al ministro neozelandés de Exteriores, Winston Peters

"A veces la lentitud permite reflexionar sobre las cosas que se hacen, pero una cosa es segura: con la Unión Europea siempre se tiene un socio fiable, predecible y sólido", recalcó la exministra italiana.

@FedericaMog and @winstonpeters reaffirmed the close and long-standing relations between New Zealand and the EU. The partnership is defined by a shared commitment to the same fundamental values, including human rights, democracy and the rule of law https://t.co/jqOZEzwZk0 pic.twitter.com/6xp3YEvFQO — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) August 7, 2018

La UE, primera potencia comercial del mundo

Según la UE, el bloque comunitario es la primera potencia comercial del mundo con el 16,5 % de las importaciones y exportaciones mundiales y la primera exportadora mundial de productos manufracturados y servicios, además del mayor mercado de importación para más de 100 países.

Además, es el mayor mercado único del mundo y uno de sus pilares se basa en el libre comercio entre sus países miembros y un compromiso con la liberación del comercio mundial.

Estados Unidos y China, lo otros líderes comerciales

La UE, los Estados Unidos y China (desde que pasó a Japón en 2004) son las mayores economías comerciales en el mundo, liderando por "igual" el comercio hasta tal punto que en el año 2016 el nivel total de comercio de mercancias (exportaciones e importaciones) registrado fue casi idéntico y sumaba más de dos quintos del comercio mundial, según datos de Eurostat.

La UE y sus entonces 28 Estados miembros alcanzaron ese año un máximo de 457.000 millones de euros, 112 mil millones de euros más que para China y 127 mil millones de euros por encima del nivel registrado por Estados Unidos. Este último registró el mayor deficit continuando con el patrón que lleva dándose durante toda la última década, siendo China el principal "dueño" de su deuda.

Sin embargo, China parece estar por delante de la UE en cuanto a flujo de exportaciones e importaciones desde que en 2014 fuera superada por primera vez por el país asiático (16,1 % en 2014, llegando a 17,0 % en 2016 frente al 15,6 % de la UE en 2016). Estados Unidos estuvo por detrás de la UE con un 11,8 % y tuvo una mayor participación en las importaciones mundiales (17,6 %) que la UE (14,8 %) o China (12,4 %) en 2016.

Aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones

Según los datos más recientes, los preliminares para 2017, las exportaciones de la UE al resto del mundo aumentaron un 4,6 % entre 2016 y 2017 (de 844,9 mil millones a 883,6 mil millones de euros) mientras que las importaciones disminuyeron un 2,3 % (de 711,8 mil millones a 695,5 billones de euros). Su valor más alto desde 2010.

En cuanto a los Estados miembros, Alemania es que el que participó en una mayor proporción en el comercio internacional en 2017, contribuyendo con el 28,3 % de las exportaciones a terceros países y representando casi una quinta parte (18,9 %) de las importaciones.

Los tres siguientes principales exportadores fueron el Reino Unido (10,9 %), Italia (10,6 %) y Francia (10,4 %), que permanecieron en la misma posición que en 2016 y fueron los únicos Estados miembros (incluyendo a Alemania) que participaron con una cifra de dos dígitos.

Reino Unido (14.8%), los Países Bajos (14.7%), Francia (9.0%) e Italia (8.6%) siguieron a Alemania como los mayores importadores de bienes de países no miembros en 2017.

La proporción relativamente alta para los Países Bajos puede, al menos en parte, puede explicarse por la considerable cantidad de mercancías que fluyen a la UE a través de Rotterdam, que es el principal puerto marítimo de la UE.

Los bienes exportados por la UE no cambiaron demasiado entre 2012 y 2017, mientras que las exportaciones sí que tuvieron algunos cambios más pronunciados. Si se contrastan tanto las exportaciones como las importaciones en 2017, se observa que el nivel general de exportaciones fue un 1,2 % más alto que el de importaciones.

Las diferencias más notables se encuentran en la proporción de combustibles minerales y productos lubricantes que fue 3.5 veces más alta para las importaciones que para las exportaciones. Este "desajuste" se equilibró con una menor participación de las importaciones de maquinaria y equipo de transporte y de productos químicos y otros productos relacionados.

Una década de cambios

Según Eurostat, los principales socios comerciales de la UE han ido variando a lo largo del periodo comprendido entre 2007 y 2017, siendo la tasa de crecimiento más alta la de las exportaciones a China, que casi se triplicó en dicho periodo. En cuanto al descenso de exportaciones, el más destacado es el 3 % a Rusia.

EU’s exports of services to the rest of the world increased by 4.6% between 2016 and 2017, while imports decreased by 2.3%, from €711.8 bn to €695.5 bn - preliminary data for 2017 https://t.co/WItVlffvgq pic.twitter.com/PdBdwSpSxb — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 12 de julio de 2018

En cuanto a las importaciones las que más crecieron en 2017 fueron con para India (+66 %), seguido muy de cerca con China (+60 %). Por otro lado, las que más disminuyeron en el valor de sus importaciones de bienes fueron a Japón (-13 %), Rusia y Noruego (ambos -2 %).

A pesar del acercamiento patente con China, Estados Unidos sigue siendo el destino más común de los productos exportados por la UE, tanto en 2017, como desde hace décadas y su participación en 2017 (del 20 %) fue mayor que la de China e India combinadas.

The United States is EU`s top partner for both exports and imports of services https://t.co/WItVlffvgq pic.twitter.com/o1JYa4hMAs — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 12 de julio de 2018

China fue el segundo mercado de destino más importante para las exportaciones de la UE en 2016 (10,5 % del total de la UE), seguido por Suiza (8,0 %). Como en años anteriores, Rusia (4,6 %) y Turquía (4,5 %) tenían cuotas prácticamente iguales.

Los siete mayores mercados de destino para las exportaciones de bienes de la UE (Estados Unidos, China, Suiza, Rusia, Turquía, Japón y Noruega) representaron más de la mitad (53,6 %) de todas las exportaciones de bienes de la UE.

Estos países fueron los mismos siete mayores proveedores de importaciones, aunque en un orden ligeramente diferente. Un poco más de las tres quintas partes de importaciones de la UE en 2017 (59,4 %) provinieron de estos siete países.

China fue el origen de más de una quinta parte (20,2%) de todas las importaciones en la UE en 2017 y fue también el mayor proveedor de bienes importados. La participación de los Estados Unidos en las importaciones de bienes de la UE fue del 13,8%, dos tercios de China. Los siete primeros también incluyeron a Rusia (7,8%), Suiza (5,9%), Noruega (4,2%), Turquía (3,8%) y Japón (3,7%).

Bruselas rebaja las previsiones de crecimiento para 2018

Según informó la Comisión Europea a mediados del pasado mes de julio, Bruselas rebajó sus previsiones de crecimiento de la UE en 2018. Las causas: la guerra comercial abierta por Estados Unidos, el aumento del precio del petróleo, la volatibilidad en los mercados financieros y el "brexit".

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, explicó durante la presentación de las previsiones macroeconómicas de verano que las tensiones comerciales son "el principal riesgo a la baja" para la economía europea y subrayó que, si bien hasta el momento el impacto ha sido "limitado", existe el peligro de una "escalada" muy perjudicial.

En relación al "brexit", Reino Unido estaba entre los principales importadores y exportadores de la UE y su pérdida repercutirá en los mercados europeos, aunque -de momento, a falta aún de un acuerdo- en donde más ha repercutido ha sido en el país británico.

Desde que los británicos votaron hace dos años por abandonar la Unión Europea (UE), el Reino Unido ha crecido cerca de un 2 % por debajo de las expectativas del Banco de Inglaterra y su economía ha pasado de encabezar el G7 junto con Alemania a la cola del grupo de países más industrializados.

Por Paula García Mora con información del Servicio de Internacional de la Agencia Efe (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Descenso a una guerra comercial global

► Informe de Eurostat sobre comercio internacional de la Unión Europea (2017)

► G20: Más diálogo para aplacar las tensiones comerciales