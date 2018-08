Galileo, el "GPS Europeo": un éxito de la UE

Nos conectamos con el espacio exterior para orientarnos en la Tierra. Y aunque suene a ciencia ficción es algo tan sencillo como encender el móvil y activar el GPS. Tras el reciente lanzamiento de cuatro nuevos satélites, Galileo, el ‘GPS Europeo’, ya cuenta con plena capacidad operativa y con una precisión tres veces mejor que la de sus competidores.

El GPS se enfrenta a un potente competidor europeo

El GPS estadounidense (Global Positioning System) se ha convertido en la herramienta de navegación por satélite más popular en todo el mundo, hasta el punto de que el término se emplea popularmente para referirse a todos los sistema de posicionamiento a través de satélites en general.

Sin embargo, el GPS no es el único que existe.

GLONASS (Global Navigation Satellite System) es un sistema de navegación ruso desarrollado por la antigua Unión Soviética y actualmente administrado por la Federación Rusa, que lleva operativo desde 1996. Beidou, un proyecto desarrollado por la República Popular China, lleva operativo desde el año 2000. Es un sistema de posicionamiento por satélite local, por lo que, a diferencia del resto, ofrece servicio tan sólo a China y a sus países vecinos.

Además, existen otros proyectos de sistemas de navegación por satélite como el QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) de Japón y el IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System) de India, que están en desarrollo y esperan estar operativos en los próximos años.

Galileo, que lleva operativo desde diciembre de 2016 y ofrece servicios de posicionamiento y temporización a unos 400 millones de usuarios, se ha convertido en la alternativa europea del GPS y según mediciones independientes, su precisión es entre dos y tres veces mejor.

Actualmente, la precisión de Galileo es de menos de un metro. Los ingenieros de la ESA trabajan para acrecentarla en el llamado "servicio de alta precisión", que puede llegar a reducirla en 2021 a menos de 20 centímetros, lo que multiplicaría las utilidades de Galileo.

La historia de Galileo

El inicio de Galileo se remonta a 1999, cuando la Comisión Europea presentó el proyecto Galileo como la gran apuesta de la UE. El objetivo era garantizar la autonomía en el espacio y participar en un mercado que prometía mover millones de euros y crear 150.000 puestos de trabajo.

Pero el despliegue de la constelación europea de navegación por satélites no ha sido un camino de rosas.

El programa Galileo ha sufrido diversos retrasos, ligados a las decisiones políticas, enfrentadas a problemas de financiación, e industriales. Estos retrasos supusieron un aumento de los costes que se estiman en unos 10.000 millones de euros (8.536 millones de dólares).

A pesar de los contratiempos, el objetivo siempre ha sido alcanzar una plena capacidad operativa y para lograrlo, el programa se ha dividido en tres fases: la experimental, la de validación en órbita y la capacidad operativa completa.

Los dos primeros satélites experimentales, GIOVE-A y GIOVE-B, se lanzaron en diciembre de 2005 y abril de 2008, respectivamente, con el propósito de evaluar el desempeño de la tecnología en ese entorno.

Durante la fase de validación en órbita se lanzaron los cuatro primeros satélites operativos entre 2011 y 2012, ya que para la obtención de datos de posición y tiempo se requieren un mínimo de 4 satélites junto con un número limitado de estaciones terrenas.

La fase de capacidad operativa completa consiste en el despliegue del sistema completo compuesto por 30 satélites, centros de control situados en Europa y una red de estaciones de seguimiento y estaciones de enlace ascendente instaladas en todo el mundo.



Cuando dentro de seis meses entren en servicio los cuatro nuevos satélites lanzados a bordo de un cohete Ariane-5 de el pasado 25 de julio, desde la base de Kurú, en la Guayana francesa, Galileo podrá dar un servicio óptimo, con la máxima precisión en todo el planeta a todas horas.

El lanzamiento de estos cuatro nuevos satélites, suman un total de 26 satélites en órbita, dos más de los necesarios para tener pleno cubrimiento planetario las 24 horas del día y en cuanto entren en servicio, su capacidad pasará del 85 % actual al 95 %, que es el nivel de exigencia requerido al programa.

"De esta forma, se garantizan las mismas prestaciones en todos los puntos del globo durante todo día", señaló a Efe el director del programa en la Agencia Espacial Europea (ESA), Javier Benedicto. Un éxito aplaudido por el ministro español de Ciencia, Pedro Duque.

"Galileo no dejará de enviar satélites, porque habrá que renovar la flota", apuntó Javier Benedicto.

Para completar la constelación faltan todavía otros cuatro satélites que serán desplegados en 2021. La constelación de Galileo contará entonces con 24 satélites operativos y otros seis de reserva.

10.000 millones de euros gastados y otros 16.000 millones por gastar

El reciente lanzamiento de los cuatro satélites fue la culminación de un programa que ha registrado varios retrasos y que ha costado a las arcas europeas 10.000 millones de euros, una inversión que no acaba, puesto que su mantenimiento y renovación requieren 1.000 millones suplementarios cada año.

Elżbieta Bieńkowska, comisaria de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, que encabezó la delegación de la Comisión Europea en Kourou, recordó que el pasado 6 de junio Europa aprobó una inversión de 6.000 millones de euros anuales para "seguir siendo líderes globales en el espacio".

Asimismo, la Comisión Europea propuso que para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo (2021-2027), todas las actividades espaciales existentes y nuevas estén agrupadas en un único "Programa Espacial de la UE", dotado con 16.000 millones de euros.

¿Necesita Europa GALILEO?

Transporte, telecomunicaciones, energía, agricultura, son algunos de los sectores económicos que dependen de una ubicación precisa. De hecho, según datos proporcionados por la Comisión Europea, alrededor del 7% de la economía de la UE depende de la disponibilidad de señales satelitales de navegación mundiales.

Como consecuencia, el mercado de servicios de navegación por satélite continúa creciendo de manera constante y se espera que valga 250.000 millones de euros anuales para el año 2022.

De hecho, estudios independientes prevén que Galileo otorgará 90 mil millones de euros a la economía de la UE en los primeros 20 años del inicio de sus operaciones, además de la creación de nuevos puestos de trabajos y de nuevas oportunidades de negocio para los emprendedores.

Hasta ahora, los usuarios de GNSS han tenido que depender del sistema de posicionamiento global estadounidense ( GPS ) o de las señales rusas GLONASS . Con Galileo, los usuarios ahora tienen una alternativa nueva que, a diferencia de estos otros programas, permanece bajo control civil.

"Mucha gente me pregunta cuándo Galileo será como el GPS. Hay que decirles que este es el momento, que ya se puede utilizar", dijo Pedro Duque, Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España, quién presidió el consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que ha concebido Galileo.

Duque consideró este sistema de navegación vía satélite, "un símbolo de la cooperación puesta al servicio de todo el mundo, pero en particular de los ciudadanos y de los gobiernos europeos" y de eficiencia puesto que, aseguró "el dinero de los contribuyentes no se ha desperdiciado"

"Como ex astronauta y europeísta convencido, espero que nuestros futuros proyectos sean tan inspiradores como éste. La cooperación industrial y política han permitido este programa, creo que la próxima vez hay que apuntar más alto", aseguró Duque.

Los nombres de niños de Europa en el espacio

Todos los satélites de Galileo se han bautizado con los nombres de los niños que ganaron con sus dibujos el Concurso de Dibujo Galileo en 2011. Los 4 satélites lanzados el 25 de julio llevan los nombres de Tara, de Eslovenia; Samuel, de Eslovaquia; Anna, de Finlandia; y Ellen, de Suecia.

Por Claudia Boesser (edición: Catalina Guerrero)

