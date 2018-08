Apuesta europea decidida por el comercio internacional

Con paso firme, la Unión Europea (UE) se ha lanzado a la negociación y firma de acuerdos comerciales a lo ancho y largo del planeta. El mensaje de Bruselas es contundente a favor del libre comercio ante la actual tendencia proteccionista de EEUU tras las llegada al poder de Donald Trump, que ha desencadenado tensiones comerciales con otras potencias.

Y es que “el proteccionismo no protege”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Tokio, con motivo de la firma definitiva del acuerdo de libre cambio Unión Europea-Japón, el 17 de julio pasado.

Japón y la UE apuestan por el libre comercio con su pacto comercial

El reciente Acuerdo de Asociación Económica firmado en Tokio entre la UE y Japón liberalizará la mayor parte de sus intercambios comerciales con el que tratarán de impulsar sus respectivas economías.

Este acuerdo toma especial relevancia por el momento en el que se materializa ya que se lanza a través del pacto un alegato antiproteccionista al resto del mundo en un ambiente de escepticismo ante los tratados comerciales. También porque según datos del Banco Mundial 2018 Japón y la Unión Europea son dos de las cuatro mayores economías del mundo. El país asiático y el bloque comunitario aglutinan el 40 por ciento del comercio global y el 30 % del Producto Interior Bruto mundial.

El tratado permitirá liberalizar el 91 % de las importaciones desde la UE hacia Japón y hasta el 99 % cuando se aplique en su totalidad, una actividad económica que actualmente supone unos 86.000 millones de euros y genera 600.000 empleos en los Veintiocho, según datos de la CE. Por tanto la firma de este acuerdo manda un firme mensaje de credibilidad ante los que pretenden cuestionar la validez del libre comercio, la utilidad de la cooperación entre estados, así como la vigencia de las instituciones comunitarias como la Organización Mundial del Comercio.

¿Quienes son los socios comerciales de la UE?

La Unión Europea tiene un firme compromiso en potenciar la liberalización del comercio mundial así como constituir un mercado de condiciones de competencia leales y abiertas. La Unión nace con el objetivo de instaurar un "mercado común" que permitiese la libre circulación de personas, bienes y capitales. Consecuentemente se consolida como líder mundial comercial siendo la Unión la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios, estableciéndose así como líder mundial del comercio.

Actualmente los tratados y acuerdos de la Unión Europea con el resto de países y regiones se pueden encontrar en distintas fases dependiendo del estado en el que se encuentre el tratado: en fase de negociación, en actualización, pendiente, parcialmente en funcionamiento o en funcionamiento.

La necesidad seguir tendiendo puentes.

Australia y Nueva Zelanda

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro neozelandés de Comercio y Exportaciones, David Parker, dieron este 21 de junio en Auckland el inicio oficial a las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC). Un ambicioso acuerdo que tiene como objetivo eliminar barreras para el comercio en bienes y servicios entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, así como desarrollar reglas para hacer el mercado comercial más fácil a la vez que sostenible.

Tras la primera ronda de conversaciones está previsto que se complete el proceso, según Parker, en un par de años. "El inicio de las negociaciones es un hito importante para las relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea", manifestó Parker, según un comunicado neozelandés.

De hecho las primeras rondas de negociación para los acuerdos comerciales de la UE con Australia y Nueva Zelanda se han desarrollado en una atmósfera "constructiva", en el caso de Australia, y han mostrado un "alto nivel de coherencia" con Nueva Zelanda, según la Comisión Europea. El responsable comunitario de relaciones comerciales con el sur, el sudeste asiático, Australia y Nueva Zelanda, Peter Berz, lideró el equipo europeo, mientras que el jefe negociador del ministerio neozelandés de Asuntos Exteriores y Comercio, Martin Harvey, encabezó el de su país.

El comercio bilateral de bienes entre la UE y Nueva Zelanda se situó en 8.700 millones de euros el año pasado. Entre los sectores que constituyen la mayor parte de las exportaciones de la UE a Nueva Zelanda se encuentran bienes manufacturados, como equipos de transporte, maquinaria y electrodomésticos, así como productos químicos o plásticos. En 2016 se intercambiaron 4.400 millones de euros en servicios

La UE es el tercer socio comercial de Nueva Zelanda y el acuerdo podría aumentar el comercio de bienes en casi un 50%, o en un tercio si se consideran tanto los bienes como los servicios. El ministro neozelandés señaló que tanto su país como el bloque europeo creen "fuertemente" en que este tipo de acuerdos brindan "mayores beneficios que los comerciales".

Mercosur

La Unión Europea está en proceso de negociación con los cuatro Estados fundadores de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) como parte de un acuerdo de asociación más amplio entre las dos regiones. Según la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström “se han dado importantes progresos en las negociaciones de un acuerdo de libre comercio”.

El Mercosur y la UE concluyeron el 19 de julio una reunión ministerial de dos días tras la que el canciller de Argentina, Jorge Faurie, afirmó que el "objetivo" es cerrar la negociación del acuerdo de asociación para "finales de agosto" o en "la primera parte de septiembre", cuando se afrontarán los asuntos sensibles pendientes. Aunque el Mercosur espera más “voluntad política” y más flexibilidad de la UE para cerrar el acuerdo.

Las firmas de la Unión Europea exportan mucho a Mercosur - 42 mil millones de euros en bienes en 2016 y 22 mil millones en servicios en 2015 -. Mercosur es también un gran inversor en la Unión Europea ya que las compañías de los países que forman el Mercosur están invirtiendo cada vez más en el continente europeo.

China

Desde 2013 la Unión Europea y China iniciaron ne gociaciones para un Acuerdo de Inversión. El objetivo es proporcionar a los inversores de ambas partes un acceso a largo plazo a los mercados de las dos regiones y proteger a los inversores y sus inversiones. Ya que las empresas europeas en China instan a Pekín a reducir las trabas legales al capital extranjero.

Jean-Claude Juncker, insistió durante la cumbre empresarial, celebrada en 2016, en que China "ofrezca a las empresas europeas el mismo nivel de apertura del que se benefician las empresas chinas en el mercado europeo". Esto es debido a que un porcentaje de empresas europeas se sienten discriminadas con respecto a las empresas chinas. Una discriminación que se intensifica a la hora de cumplir con las normativas medioambientales.

La Unión Europea y China son dos de los mayores operadores del mundo. China es ahora el segundo socio comercial de la UE detrás de los Estados Unidos y la UE es el mayor socio comercial de China. Ambas regiones se oponen a las medidas proteccionistas unilaterales del Gobierno estadounidense de Donald Trump y apuestan por mantener las disputas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC),y ambas acordaron crear un grupo para estudiar la modernización de esa institución.

EE.UU.

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) se encuentra suspendido desde que Trump llegó a la Casa Blanca. El bloqueo se produjo tres años después de que comenzaran lasnegociaciones entre ambas regiones.

Además, en marzo del 2018 entraron en vigor aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio que afectaron económicamente a la UE y a otros muchos países que anunciaron represalias contra EE.UU. Según la Cámara de Comercio de EE.UU. estas represalias pueden costar 39.000 millones de dólares a las arcas públicas del país en paquetes de ayudas a los sectores afectados.

Finalmente, el pasado 25 de julio de 2018 se llegó a un acuerdo que estableció una tregua comercial entre ambas regiones. El acuerdo se concertó tras la amenaza del presidente americano de imponer aranceles del 20% a todos los automóviles de la UE, ya que Trump en enero de 2018 tachó de "muy injusta" la relación comercial entre ambas potencias.

Canadá

Por último, el tratado de libre comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA) fue firmado el 30 de octubre del 2016 pero entró provisionalmente en vigor el 21 de septiembre de 2017. Se calcula que el acuerdo generará beneficios anuales de hasta 12.000 millones de euros para la UE y de unos 8.000 millones para Canadá.

Pero los tratados requieren armonizar legislaciones europeas con las de otros países con los que se rubrican acuerdos comerciales. por lo que muchos temen que esas medidas erosionen los estándares vigentes de protección al consumidor, al medio ambiente y al mercado laboral. Además, uno de los puntos más polémicos de ambos acuerdos son los sistemas de arbitraje -el ISDS previsto en el TTIP, y el ICS en el CETA-, que permitirían a las empresas demandar a los Estados si ven perjudicadas sus inversiones.

En este contexto de deterioro en la relación comercial entre EEUU. y la Unión, el vínculo transatlántico se ha visto recientemente aliviado tras la anunciada tregua comercial que ambas regiones acordaron el pasado 25 de julio de 2018. El acuerdo incluye el compromiso mutuo de avanzar juntos hacia una situación de "cero aranceles". El armisticio alcanzado entre ambas partes fue recibida con buenos ojos por parte de los mercados financieros, tras meses de dudas y la creciente preocupación de que se produjese una guerra comercial a escala global.

Por Laura Colonques con información del Servicio Internacional de la Agencia EFE (edición: Catalina Guerrero)

